В мире онлайн-игр Final Fantasy XIV занимает особое место благодаря своему уникальному сочетанию глубокого сюжета, захватывающего геймплея и великолепной графики. Однако недавно директор игры, Наоки Ёсида, обратился к сообществу с важным сообщением, касающимся моделей персонажей игроков. Ёсида признал, что в последнее время получил много отзывов от игроков относительно внешнего вида их персонажей. Многие выразили недовольство тем, что модели выглядят недостаточно реалистично или не соответствуют их представлениям.

Директор подчеркнул, что команда разработчиков всегда стремится к улучшению качества игры и удовлетворению потребностей игроков. Он сообщил, что в ближайшее время планируется провести ряд изменений, направленных на улучшение моделей персонажей. Одним из ключевых аспектов обновления станет возможность настройки внешности персонажей. Игроки смогут выбирать различные варианты причёсок, цвета волос и глаз, а также изменять пропорции тела. Это позволит каждому создать уникального персонажа, который будет полностью соответствовать его предпочтениям.

Кроме того, разработчики планируют улучшить качество анимации и добавить новые движения, чтобы персонажи выглядели более живыми и естественными. Это особенно важно для тех, кто предпочитает играть за определённых персонажей и хочет, чтобы их аватары выглядели максимально реалистично. Также в планах есть работа над улучшением освещения и текстур, что также повлияет на общее восприятие моделей персонажей.

Ёсида выразил надежду, что эти изменения помогут удовлетворить запросы игроков и сделают Final Fantasy XIV ещё более популярной и любимой игрой. Он также призвал сообщество продолжать делиться своими идеями и предложениями, чтобы вместе сделать игру ещё лучше.