Биография

В 1920-х годах в Германии родился Макс Айзенхардт, который впоследствии станет устрашающим мутантом Магнето. В детстве Макс посещал школу в Нюрнберге, где познакомился с цыганкой и дочерью школьной уборщицы Магдой, в которую сразу же влюбился. Чтобы привлечь её внимание, он смастерил и подарил ей ожерелье, а также выиграл соревнования по метанию копья.

Однако на волне антисемитизма Макса обвинили в жульничестве и исключили из школы, а одноклассники ещё и побили. С укреплением нацистской власти, евреев преследовали всё больше и родители Макса бежали в Польшу. К несчастью, вскоре страна была оккупирована, нацисты арестовали всю семью и отправили в еврейское гетто в Варшаве. Когда жителей гетто начали депортировать в лагерь смерти Треблинка, родители мальчика пытались бежать, но были пойманы и уничтожены. Выжил лишь Макс, хотя его тоже посчитали погибшим и вместе со всеми зарыли в братской могиле.

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Позже мальчика нашли и отправили в концлагерь Освенцим. Там Макс солгал о своём возрасте и попал в одну из зондеркоманд, которые были вынуждены чистить газовые камеры от трупов. Он стал свидетелем ужасных издевательств одних людей над другими и осознал, что обычно ненавидят тех, кого считают другими.





В Освенциме Макс снова встретил Магду. Юноша изо всех сил старался защитить и обезопасить её, всячески заботился о ней. Во время бунта зондеркоманд молодые люди решились бежать из лагеря. Максу и Магде удалось добраться до Карпат. Они поселились в отдаленном горном селе, где провели несколько счастливых лет. Макс нашёл человека, который подделал ему документы на новое имя, что помогло лучше вписаться в местную цыганскую общину.

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Уже как Эрик Магнус Леншерр он устроился на работу и женился на Магде. Вскоре у них родилась дочь Аня. Однако жизнь в горной глуши стала надоедать, и молодая семья переехала в украинский город Винницу. Здесь хватало работ по строительству, поэтому Эрик быстро нашёл себе занятие.

Однажды недобросовестный начальник решил обмануть Эрика, чтобы не выплачивать обещанное жалование. В порыве ярости наш герой, сам того не осознавая, впервые задействовал скрытые до сих пор способности магнетизма, швырнув в обманщика металлический лом.

Когда Эрик вернулся домой, то обнаружил, что здание охвачено огнём. Не медля ни секунды, он бросился в огонь, и тут снова проявились его сверхспособности. Благодаря им он смог спасти свою жену. Затем Эрик кинулся за дочерью, но был задержан несколькими стражами порядка (начальник стройки успел заявить на него в органы). В следующий миг он увидел, как его дочь, объятая пламенем, выпала из окна.

В момент невероятного стресса и смятения магнетизм Эрика вышел из-под контроля, убивая всех на своём пути, кроме Магды. Напуганная и ошеломленная страшной картиной, женщина в панике сбежала. Эрик долго и безуспешно пытался найти жену. Так он оказался в Израиле, где добровольно помогал в психиатрической больнице для жертв Холокоста. Здесь он встретил профессора Чарльза Ксавьера, и они стали друзьями.

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Когда барон Вольфганг фон Штрукер похитил их пациентку и подругу Габриэллу Холлер, они доверили друг другу секреты своих способностей и объединились для спасения женщины. После удачного освобождения Эрик посчитал за лучшее расстаться с профессором.

До того как стать известным злодеем, Эрик был агентом одного из западных разведывательных бюро и под кодовым именем Магнето занимался выслеживанием нацистов. Одновременно с этим он работал на израильские спецслужбы и передавал им арестованных нацистов.

Так продолжалось до тех пор, пока Магнето не задержал немца, который оказался двойным агентом западного разведывательного бюро. Когда Эрик передал нациста израильтянам, его западное руководство решило положить конец этим выходкам и отдало приказ ликвидировать Магнето.

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Однако всё произошло с точностью до наоборот: Эрик уничтожил тех, кто пытался его убить. С этого момента и начался его путь воинственного мутанта.

Происхождение в комиксах

В 1963 году Стэн Ли и Джей Кирби создали Людей Икс и их заклятого врага — Магнето. В журнале Wizard, в выпуске под названием «Людям Икс исполнилось тридцать», Стэн вспоминал: «Как и с другими супергеройскими командами, мне нужно было придумать повод, чтобы собрать персонажей вместе. Фантастическая Четвёрка — это, по сути, члены одной семьи. Мстители — клуб. А кто такие Люди Икс? Я подумал, что если они подростки, то самое естественное место для них — школа».

Стэну также нужно было объяснить, как все эти герои получили свои способности. В книге Comics Creators on X-Men («Создатели комиксов о Людях Икс») он поделился сложностями творческого процесса: «Я уже использовал все варианты с радиацией, гамма-излучением и космическими лучами и ломал голову над тем, что ещё могло бы стать причиной сверхспособностей. Подождите-ка… А что, если они просто мутанты? Что, если они родились такими? Ведь тогда я могу наградить этих ребят любыми способностями, какими захочу. Я просто скажу: они же мутанты. Они такими родились. Никто не станет с этим спорить!».

Другие геройские команды того времени, например Фантастическая Четвёрка или Мстители, нравились читателям. Стэн пытался сделать Людей Икс совсем не похожими на остальных и решил, что к ним должны относиться так же, как и к Человеку-Пауку: их будут ненавидеть и бояться. Мутанты — следующий шаг в эволюции человечества, так называемый homo superior (человек высший). Люди переживали, что мутанты восстанут и захватят мир, а всемогущий мутант Магнето стал воплощением этих страхов!

Стэн рассказывал: «Мне трудно вспомнить историю создания того или иного злодея, но я знаю, что Магнето мне понравился. Магнетизм казался отличной способностью, ведь я столько всего мог с этим сделать. Кто-то наставил на него пистолет: одно жёсткое дуло согнуто. Мы придумали, как сделать так, чтобы он мог ходить по воздуху. Мне нравятся злодеи, которые не так просты, как кажутся. Сам Магнето не считал себя злодеем, с другой стороны, он назвал свою группу Братством злых мутантов. Мы в то время не отличались оригинальностью».

Магнето представили как экстремиста, защищающего мутантов. Он не раз открыто выражал свои взгляды. Особенно запомнилась его речь перед Братством: «Друзья, наш момент в истории настал. Мы все ощущали на себе силу человеческой ненависти, видели отвращение в глазах людей. Мы промышляли и прятались, будто побитые животные, уповающие на крохи со стола господ. Слишком долго мы жили во мраке и страхе! Довольно! Природа дала нам превосходство. Мы — будущее этой могучей планеты. Этот мир теперь наш».

В течение нескольких лет наш антигерой казался злодеем, просто жаждущим власти. Но когда за серию «Поразительные Люди Икс» взялись писатель Крис Клэрмонт и художник Дэйв Кокрум, они сделали из Магнето более сложного персонажа — бунтаря, отстаивающего права мутантов.В № 150 «Поразительных Людей Икс» Клэрмонт наконец приоткрыл завесу прошлого, показав новые стороны личности антигероя — противоречивость характера и мотивы его поступков. Когда в приступе ярости Магнето чуть не убил Китти Прайд, мутант осознал, что сам превратился в монстра наподобие тех, кого он так презирал. Склонившись над телом девочки, Магнето с горечью произнёс: «Я поклялся, что не успокоюсь до тех пор, пока не создам мир, в котором мои братья-мутанты смогут жить свободно, безопасно и без страха, в котором такие, как ты, малышка, обретут счастье. А вместо этого я лишил тебя жизни». Магнето сдался Людям Икс, но позже сбежал, когда Шторм отказалась выполнить просьбу антигероя и не убила его.

Юбилейный 200-й выпуск назывался «Суд над Магнето». Работа Клэрмонта над образом персонажа была завершена, во вселенной Marvel произошли большие перемены. К концу выпуска Магнето стал новым директором школы Чарльза Ксавьера и пообещал следовать принципам профессора.

Какое-то время Магнето вёл себя хорошо, однако вскоре понял, что методы Ксавьера не для него, и вернулся к более привычной для себя роли злодея. Правда, периодически он объединяется с героями для достижения высших целей на благо всех мутантов. В последние десять лет Магнето снова примкнул к Людям Икс, хотя продолжает вершить самосуд и карать всех, кто осмеливается вредить его собратьям.