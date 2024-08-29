Cyberpunk Edgerunners вышла в сентябре 2022 года и имела успех у критиков и публики.

CD Projekt, известная своими видеоиграми, в последнее время всё чаще использует мультимедийный подход. Один из примеров такого подхода — выпуск анимационного продукта на Netflix. Речь идёт о Cyberpunk Edgerunners, сезон которого уже доступен.

Есть ли вероятность появления других подобных продуктов? CD Projekt отвечает утвердительно. На недавней финансовой встрече со-генерального директора Михала Новаковски спросили о планах компании относительно других проектов в категории поп-культуры и о том, будет ли второй сезон у уже упомянутого любимого аниме, созданного Studio Trigger.

Руководитель заявил, что фанатам стоит ожидать больше подобных анимационных продуктов в будущем. Компания «несомненно» планирует новые анимационные проекты по Cyberpunk. Однако более подробную информацию он раскрыть не смог.

Новаковски и его коллеги в прошлом неоднократно говорили, что у Cyberpunk Edgerunners не будет продолжения первого сезона.

Cyberpunk Edgerunners вышла в сентябре 2022 года и имела успех у критиков и публики. Она также вызвала рост числа игроков в видеоигре и, безусловно, помогла с продажами. Возможно, CD Projekt уже просчитывает возможность выпуска нового мультсериала с появлением сиквела, хотя это означает, что пройдёт много лет, прежде чем мы снова увидим аниме по Cyberpunk. Польская компания также рассказала о статусе своих игровых проектов, сообщив, что The Witcher 4 почти завершил первую фазу разработки.