Практически весь интерес к игре вызван сарафанным радио, которое многократно усилилось после официального анонса игры от Valve

Deadlock остаётся самой успешной игрой, которой ещё не существует. За последние несколько часов количество игроков достигло почти 90 000 человек (89 203 по данным SteamChartz). Сейчас игра занимает 13-е место с максимальным количеством игроков в 73 354 человека, опережая Path of Exile, но уступая Baldur’s Gate 3.

Это впечатляющий результат, учитывая, что в игре нет системы общения. Практически весь интерес к игре вызван сарафанным радио, которое многократно усилилось после официального анонса игры от Valve, несмотря на то, что компания не раскрыла никаких подробностей и показала мало информации. К этому моменту игра стала широко известной, и различные создатели контента смогли снимать её в прямом эфире или записывать видео.

Таким образом, мы говорим о косвенном маркетинге, который оказался очень эффективным. Получить доступ к игре непросто - для этого нужно получить случайное приглашение от Valve или быть приглашённым кем-то, у кого уже есть Deadlock в библиотеке.

Если вы всё же получите доступ к игре, учтите, что она всё ещё находится в разработке, а значит, вы можете столкнуться с некоторыми проблемами в плане баланса, ошибок и стабильности. В остальном же впечатление от несуществующей игры гораздо лучше, чем от многих существующих игр с мощной маркетинговой кампанией.