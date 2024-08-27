Deadlock остаётся самой успешной игрой, которой ещё не существует. За последние несколько часов количество игроков достигло почти 90 000 человек (89 203 по данным SteamChartz). Сейчас игра занимает 13-е место с максимальным количеством игроков в 73 354 человека, опережая Path of Exile, но уступая Baldur’s Gate 3.
Это впечатляющий результат, учитывая, что в игре нет системы общения. Практически весь интерес к игре вызван сарафанным радио, которое многократно усилилось после официального анонса игры от Valve, несмотря на то, что компания не раскрыла никаких подробностей и показала мало информации. К этому моменту игра стала широко известной, и различные создатели контента смогли снимать её в прямом эфире или записывать видео.
Таким образом, мы говорим о косвенном маркетинге, который оказался очень эффективным. Получить доступ к игре непросто - для этого нужно получить случайное приглашение от Valve или быть приглашённым кем-то, у кого уже есть Deadlock в библиотеке.
Если вы всё же получите доступ к игре, учтите, что она всё ещё находится в разработке, а значит, вы можете столкнуться с некоторыми проблемами в плане баланса, ошибок и стабильности. В остальном же впечатление от несуществующей игры гораздо лучше, чем от многих существующих игр с мощной маркетинговой кампанией.