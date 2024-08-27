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Путь Мистик в комиксах

Мистик является очень популярным персонажем комиксов, благодаря фильмам про Людей Икс, в которых она то борется со своей командой, то встает на их сторону.
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Мистик впервые появилась в образе оборотня в № 16 «Мисс Марвел» в апреле 1978 года, но читатели смогли увидеть её истинный облик только через два выпуска. Её первое приключение началось с того, что она приняла облик Ника Фьюри, чтобы получить доступ к сверхсекретному оружию — проекту «Центурион». Только в классической истории «Дни минувшего будущего», которая началась в серии «Люди Икс» № 141 (январь 1981 года), Мистик смогла полностью реализовать себя — она возглавила новое Братство Злых Мутантов, в которое вошли Дестини, Пиро, Оползень и Пузырь. Когда Рэйвен решила убить сенатора Роберта Келли, Людям Икс пришлось вмешаться, чтобы предотвратить ужасное будущее для всей расы мутантов.

В «Ежегоднике Мстителей» № 10, вышедшем в январе 1981 года, Мистик возглавила группу, состоящую из Шельмы и Братства Злых Мутантов, выступив против Мстителей. Она могла бы одержать победу, если бы Мстители не действовали как сплочённая команда.

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Её мутанты снова столкнулись с Людьми Икс в 158-м выпуске (июнь 1982 года), когда Мистик под видом Ника Фьюри проникла в Пентагон и попыталась расправиться с Кэрол Дэнверс. В № 199 «Людей Икс» (ноябрь 1995 года) Братство Злых Мутантов было переименовано в «Силу Свободы». Они стали выполнять государственные задания в обмен на амнистию и защиту от антимутантских законов. Чтобы доказать серьёзность своих намерений, группе поручили схватить Магнето. Мастер магнетизма упростил им задачу и не стал сопротивляться аресту, так как был готов отвечать за свои прошлые поступки.

Под давлением правительства Мистик присоединилась к команде Икс-Фактор и вскоре влюбилась в своего нового начальника Кузнеца. Тогда же она узнала, что её сын Грейдон Крид баллотируется в президенты с предвыборной программой, направленной против мутантов. Грейдон нанял своего отца, Саблезубого, чтобы тот покончил с Мистик, однако у них ничего не вышло. Читатели также узнали, что у героини есть ещё один сын — Ночной Змей. 

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После смерти Грейдона Крида по миру прокатилась волна антимутантской истерии, а Саблезубый получил задание уничтожить всех членов Икс-Фактора. Эта история закончилась тем, что Мистик потеряла самообладание и решила раз и навсегда стереть человечество с лица Земли. Героиня задумала адаптировать вирус Наследия таким образом, чтобы он поражал всех, кроме мутантов. Во время нападения её Братства на остров Мюир погибла Мойра Мактаггерт. В итоге Мистик была ранена Шельмой, после чего её арестовали и отвезли в больницу на лечение. Героиня рассказала, что в одном из пророчеств Дестини она прочла мрачное будущее для всей расы мутантов, и никакие её поступки не могли ничего изменить. Мистик сбежала из тюрьмы и снова продолжила бороться против людей.

Работая на Чарльза Ксавьера, она стала двойным агентом. Когда один из врагов профессора, Тихий Человек, предложил ей избавиться от Ксавьера, Мистик сделала вид, что согласна помочь. К сожалению, Шельма и Люди Икс приняли её обман за правду, и им это не понравилось. Героине пришлось бежать, но она всё же успела убить Тихого Человека. Мистик также окончательно порвала с Кузнецом. Вскоре после этого мутантка временно воссоединилась с Людьми Икс вопреки желанию Шельмы, которая всегда сомневалась в намерениях своей приёмной матери.

В последние несколько лет Мистик завела короткий роман с Человеком-Льдом и связалась с Мародёрами Мистера Зловещего, предав Людей Икс. Однако вскоре выяснилось, что она поступила так с целью спасти жизнь Шельме, а Мистера Зловещего на самом деле убила и какое-то время выдавала себя за него. Во время Тёмного правления Нормана Озборна Мистик пришлось сотрудничать с Озборном, иначе она погибла бы от нанитов, которые злодей ввёл в её нервную систему.

Рэйвен сговорилась с организацией «Красная правая рука», чтобы отправить душу Росомахи в ад, но в последний момент передумала и спасла героя, заручившись помощью Хеллсторма и его Призрачных Гонщиков. В отместку «Красная правая рука» поручила лорду Смертельный Удар расправиться с ней. В то же время Росомаха также объявил на неё охоту. Ему удалось добраться до Мистик и убить её, однако мутантку оживили члены «Руки».

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Рэйвен присоединилась к команде Магнето в битве против Красного Натиска. После этих событий всё изменилось: Мистик исправилась, а вот её дети и Люди Икс стали бездушными и злобными. Пока она пыталась вразумить Апокалипсиса, Шельма и Ночной Змей попытались её убить, и лишь вмешательство Саблезубого спасло ей жизнь. Ближе к концу истории, к облегчению многих фанатов, Мистик снова вернулась к своим неоднозначным и не всегда положительным занятиям.

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