Когда весной 1962 года вышел первый выпуск серии, никто и не предполагал, что Невероятный Халк оставит неизгладимый след не только в мире комиксов, но и в американской культуре. Поначалу серия плохо продавалась, и её закрыли после шестого выпуска. Однако создатели поняли, что зеленокожий монстр понравился студентам, поэтому в следующем году наш герой часто появлялся в «Фантастической Четвёрке» и «Мстителях».

К 1964 году он участвовал в «Потрясающих историях» вместе с Великаном, а позже — с Нэмором-Подводником. Серию иллюстрировал Стив Дитко, художник Человека-паука и доктора Стрэнджа.

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В первых выпусках наш угрюмый дикарь боролся с Гаргульей, жаболюдьми, Рингмастером и его Преступным цирком. К четвёртому выпуску «Невероятного Халка» (ноябрь 1962 года) зелёный монстр обладал интеллектом Брюса Бэннера и жестоким, яростным характером. Он был страшно озлоблен, но при этом, без сомнения, и страшно умён.

В шестьдесят втором выпуске «Потрясающих историй» (декабрь 1964 года) читатели познакомились с Лидером — главным врагом Халка и одним из самых запоминающихся персонажей в длинном списке противников Брюса Бэннера.

Постепенно у нашего героя начали проявляться признаки деградации: разум затуманивался, речь становилась менее связной. После ранения в голову, когда в черепе застряла пуля, Халк снова стал умнее, а Брюс смог лучше контролировать действия своей второй личности. Однако ясность ума длилась недолго. К 78-му выпуску «Потрясающих историй» (апрель 1966 года), когда Халк вернулся из далекого будущего, его необузданная дикая натура вновь взяла верх. Год спустя, в № 90 «Потрясающих историй», Халк столкнулся со своим самым серьезным противником — Мерзостью, но к тому моменту он уже был не более чем тупым чудовищем.

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В 93-м выпуске «Потрясающих историй» (июль 1967 года) зелёный монстр пытался заставить Серебряного Серфера забрать его в другой мир, где люди не преследовали бы и не притесняли его. Попытка не увенчалась успехом, и Халк стал ещё более одиноким и озлобленным.С № 102 в апреле 1968 года «Потрясающие истории» стали называться «Невероятный Халк». В этом выпуске Локи отправил нашего героя в Асгард, где он сразился с Палачом. По возвращении на Землю Бэннера арестовали, но его вызволил из тюрьмы Носорог.

В последние месяцы 1960-х годов зелёному гиганту досаждали Песочный Человек, Нелюди и некто по имени Глоб, когда Халк пытался укрыться в парке Эверглейдс во Флориде. В 122-м выпуске (декабрь 1969 года) читатели наслаждались эпической битвой Халка с Существом, в результате которой Фантастическая Четвёрка захватила нашего разбушевавшегося героя, чтобы излечить его от монстрообразного состояния.

Для нашего героя семидесятые начались удачно: в конце 1971 года Халк вместе с доктором Стрэнджем и Нэмором-Подводником присоединился к команде Защитников. Примерно в то же время он встретил Джареллу, правительницу субатомного королевства, которая тепло приняла Брюса Бэннера и его вторую личность. Она оставалась возлюбленной Халка до самой своей смерти в 205-м выпуске (ноябрь 1976 года).

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Зелёный гигант оставил свой след в истории комиксов благодаря дебюту Росомахи в 180-м выпуске «Невероятного Халка» в 1974 году. Росомаха — один из самых популярных и любимых героев MARVEL. В 1977 году вышли два фильма о Халке, а в следующем году появился невероятно популярный телесериал, который показывали до 1982 года. Сериал сделал нашего героя культовой личностью. Фраза Брюса Бэннера из сериала стала крылатой: «Не зли меня. Тебе не понравится, когда я разозлюсь».

Семидесятые годы также завершились на высокой ноте: Халк стал частым гостем во многих сериях комиксов MARVEL, а его собственный комикс пользовался большой популярностью.

В 1980–1990-х годах сценаристы и художники получили удовольствие от работы над приключениями Халка. Фрэнк Миллер с энтузиазмом создал свою версию зелёного монстра для серии «Сорвиголова». Затем вернулся Серый Халк. Когда серию возглавлял Джон Берн, Бэннер успел жениться на Бетти Росс. Но следующий сценарист, Питер Дэвид, совершил нечто невообразимое и в одном из выпусков убил её. Заключительный выпуск «Невероятного Халка» под номером 474 вышел в марте 1999 года. Серия была завершена, но уже через месяц в продаже появился «Халк» № 1. Кроме того, в 1998 году увидел свет второй том «Неистового Халка».

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В начале нового тысячелетия Свирепый Халк, Серый Халк и Объединённый Халк научились взаимодействовать между собой, по очереди овладевая сознанием Брюса Бэннера. В 2006 году наш герой пережил предательство друзей: Рида Ричардса, Тони Старка и доктора Стрэнджа. Иллюминаты сочли его пребывание на Земле слишком опасным и отправили в космос.

После крушения космического корабля на планете Сакаар зелёный гигант был вынужден стать гладиатором и биться на арене. Он объединился с гладиаторами из Боевого Братства, с их помощью сверг власть на Сакааре и занял трон короля. Затем женился на Кайере. Однако счастье было недолгим: взрыв на корабле Халка вызвал разрушение всей планеты и, как следствие, гибель Кайеры. Халк винил во всём Иллюминатов и, вернувшись на Землю вместе с друзьями из Боевого Братства, объявил войну. Однако герой позволил себя победить, когда узнал, что планету на самом деле разрушил Миек, один из воинов Боевого Братства.

Помогая Железному Человеку и Чёрной Пантере ликвидировать аварию на острове Кибера, Халк получил смертельную дозу радиации и стал опасен для окружающих из-за своей радиоактивности. Молодой гений Амадей Чо при помощи специальных нанитов вытянул сущность Халка из Брюса Бэннера и поглотил её, превратившись в нового Халка. Освободившись от своего альтер эго, профессор Бэннер посвятил себя исследованиям, чтобы предотвратить возможность рецидива. В «Гражданской войне II» одному из нелюдей, Улиссу, было видение, в котором кровожадный Халк угрожающе возвышался над телами павших супергероев. Капитан Марвел намеревалась арестовать зелёного гиганта, но Железный Человек остановил её. Все были потрясены, когда Соколиный Глаз убил Халка стрелой в голову и сердце.

Соколиный Глаз был арестован и отправлен под суд, но позже оправдан. Оказалось, что Брюс Бэннер сам попросил стрелка ликвидировать его в случае, если он начнёт превращаться в монстра. С тех пор ниндзя клана «Рука» воскресили Халка и заставили его воевать за них. Поразительные Мстители смогли остановить свирепствующего монстра, и он вернулся в царство мёртвых.Сегодня место Халка занимает Амадей Чо. Однако сложно поверить, что Брюс Бэннер и его альтер эго больше никогда не появятся на страницах комиксов. Время покажет.