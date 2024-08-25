В декабре 1940 года, за год до вступления США во Вторую мировую войну, вышел первый выпуск «Капитан Америка: комикс». Издатель не прогадал, поскольку к тому моменту волна нацизма уже захлестнула измученную боями Европу. Стив Роджерс и его напарник Баки Барнс у себя на родине боролись с нацистскими шпионами, в том числе с Красным Черепом. В третьем выпуске «Капитан Америка: комикс» читатели узнали, что за именем Красного Черепа скрывался делец Джордж Максон, стремившийся свергнуть правительство США. В седьмом выпуске появился совершенно новый Красный Череп, который утверждал, что Максон — всего лишь пешка.

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Позже выяснилось, что этот Череп на самом деле нацист Иоганн Шмидт, пожалуй, самый надоедливый из противников Капитана. Соавторы серии Джо Саймон и Джек Кирби в конце 1941 года перешли работать в DC Comics, и начиная с десятого выпуска к работе над серией приступили Эл Эйвисон и Сид Шорз. После окончания Второй мировой войны продажи комиксов о супергероях начали падать. Пытаясь повлиять на ситуацию, авторы придумали команду супергероев.

В девятнадцатом и двадцать первом выпусках серии «Отряд победителей: комикс» (All Winners Comics) вышли сюжеты, где Капитан и Баки вместе с Нэмором-Подводником и Человеком-Факелом присоединяются к одноименному отряду. «Капитан Америка: комикс» закрыли в 1950 году. Через три года серию попытались возродить, но она плохо продавалась, и о Капитане Америка забыли ещё на целых десять лет, до 1964 года.

В начале 1960-х годов MARVEL переживал настоящий бум супергеройских историй, и настало время вернуть Капитана. Он вернулся в 114-м выпуске «Странных историй» в 1963 году, сражаясь против Человека-факела из Фантастической Четвёрки. Оказалось, что это был не Капитан, а самозванец. Но читателям это понравилось, и в марте 1964 года Мстители нашли тело Стива Роджерса во льдах, где он пролежал в состоянии анабиоза почти два десятка лет. Капитан, человек вне времени, пытался заново найти себя в Америке 1960-х, одолеваемый тяжёлыми воспоминаниями. Он возглавил Мстителей и получил собственный сюжет в «Тревожных историях», соседствуя с Железным Человеком.

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Наконец, в 1968 году вышел журнал, полностью посвященный Капитану Америка. В 1960-х годах Капитан успел сразиться с множеством противников, включая, Батрока и Барона Земо, ответственного за предполагаемую гибель Баки и заточение Капитана во льдах. Логично, что вернулся и Красный Череп, на этот раз вооружённый жутким Космическим Кубом.В 1969 году Капитан Америка ненадолго объединился с бывшим сообщником Халка Риком Джонсом. Джонс в старом костюме Баки последовал за своим новым наставником на борьбу с преступностью. Вместе они выступили против преступной организации «Гидра». К концу 1960-х у Капитана появился новый напарник — Сэм Уилсон по прозвищу Сокол.

Начиная с 134-го выпуска (февраль 1971 года) серию ненадолго переименовали — теперь она называлась «Капитан Америка и Сокол». Наш герой встретился лицом к лицу с ещё одним Капитаном Америка — тем самым из 1950-х и его версией, Баки. Этот Кэп был немного безумен и озлоблен из-за того, что страна отвернулась от него.

События реальной жизни, такие как Уотергейтский скандал и последующая отставка президента Никсона, нашли отражение в комиксах. Капитана Америку предало собственное правительство и в знак протеста он ушел и временно стал Странником, человеком без родины. В его отсутствие другие персонажи пробовали себя в роли Капитана. Однако Стив Роджерс не смог долго оставаться в стороне: ненависть к Красному Черепу взяла верх, и он снова надел знакомый костюм и стал Стражем Свободы. Джек Кирби вернулся к проекту в 1976 году и почти два года оставался художником и автором серии. Он начал с классического сюжета о безумной бомбе: некая группировка хочет взорвать акустическую бомбу, чтобы мир сошёл с ума из-за неожиданно обуявшей всех ярости.

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Кирби столкнул Капитана с такими злодеями, как Боров, Арним Зола, Красный Череп и Нацист Икс. Зола рассказал читателям, что Нацист Икс хранит мозг Адольфа Гитлера и хочет пересадить его в тело Капитана Америка!

Капитан Америка — в президенты! Ого, более солидного сюжета и не придумать! В 1980-х Кэп всерьёз задумался об участии в выборах на пост президента США. Ничего себе замахнулся! На какое-то время капитан взял в напарники Джека Монро, того самого Баки из 1950-х, который стал называть себя Странником. Но команда просуществовала недолго, и Капитан вместе с другими героями MARVEL оказался в самом эпицентре Секретных войн в Мире битв. После этой эпопеи Капитан Америка вернулся на Землю, где столкнулся с новыми противниками: Скелетом и Обществом Змей. У Стива снова возникли разногласия с правительством — он уволился, а его место занял Джон Уокер. Но в результате сильного стресса у Уокера случился нервный срыв, и Роджерсу пришлось вернуться. Позже Уокер сумел восстановиться и стал Агентом США.

Определённые события в жизни Капитана привели к тому, что его тело начало стареть. А спасло героя переливание крови от кого бы вы думали? От Красного Черепа! Кэп потерял свой щит, и ему пришлось пользоваться энергетическим щитом. Но не стоит переживать, вскоре он снова обрёл свой удивительный щит.

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Когда Мстители ссорятся, последствия могут быть непредсказуемыми. Так, конфликт между Стивом Роджерсом и Тони Старком по поводу необходимости принятия «Акта о регистрации» привёл к серьёзным последствиям. В команде Мстителей произошёл раскол. Стив считал, что акт, обязывающий всех сверхлюдей принудительно регистрироваться, нарушает права человека. Его поддержали Люк Кейдж, Доктор Стрэндж и, позднее, Человек-Паук.

Секретные Мстители во главе с Капитаном Америка выступили против своих давних друзей: Тони Старка, Хэнка Пима и Рида Ричардса. В конце концов Стив понял, что его действия угрожают жизни людей, и решил сдаться. Его застрелили по дороге на судебное заседание прямо на ступеньках здания суда. Убийство было организовано Красным Черепом с помощью Скелета и Доктора Фаустуса, непримиримых врагов Капитана. Злодеи загипнотизировали Шэрон Картер, с которой периодически встречался Роджерс, и она застрелила его. Место Капитана Америка занял Баки.

А позже читатели узнали, что Стив Роджерс всё-таки жив, но попал в пространственно-временную ловушку. Красный Череп перенёс тело Кэпа в настоящее время, чтобы полностью завладеть его сознанием. Но Капитан сумел взять верх и вернул себе контроль над телом. Затем Роджерс попросил Баки на время побыть Капитаном Америка.

Стив Роджерс решил не возвращаться на пост Капитана Америки, а возглавил организацию Щ.И.Т. Благодаря его усилиям удалось отменить спорный «Акт о регистрации» и объединить Мстителей.Он снова надел костюм Капитана Америки после смерти Баки. Но оказалось, что Баки выжил и продолжил свою карьеру под именем Зимний Солдат. Чтобы улучшить отношения между людьми и мутантами, Стив собрал главных Мстителей и Людей Икс в Отряд единства Мстителей.

В схватке с Железным Гвоздём Роджерс лишился сыворотки «Суперсолдат», и его тело быстро состарилось. Он оставил полевые миссии и занялся оперативным планированием, а своим преемником назначил Сэма Уилсона. Как и следовало ожидать, такие закаленные в боях герои, как Кэп, не остаются в стороне надолго. После инцидента с Черепом и Кобик он вернул себе молодость. Стив Роджерс, Страж Свободы, снова уверенно смотрит в будущее!