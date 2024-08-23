Разработчики из компании Aleph One Developers выпустили в Steam игру Classic Marathon Infinity, которая завершает классическую трилогию шутеров от первого лица

Разработчики из компании Aleph One Developers выпустили в Steam игру Classic Marathon Infinity, которая завершает классическую трилогию шутеров от первого лица Bungie, предшествующую франшизе Halo. Как и предыдущие части серии — Classic Marathon и Classic Marathon 2, — новая игра стала полностью бесплатной.

Bungie, разработчик франшизы Halo, дала своё благословение на выпуск игры, хотя и не принимала непосредственного участия в разработке, кроме как в широком смысле. Classic Marathon Infinity дополнена бесплатным DLC под названием Coriolis Loop Netmap Pack, в который вошли карты, опубликованные в 1997 году компанией Double Aught, автором сценария для одиночной игры.

Игра Marathon Infinity вышла в 1996 году и отличалась наличием кооперативного режима, позволяющего проходить кампанию вместе с другом. Она также неожиданно расширила сюжет серии, став культовой главой в своём роде.

Серия Marathon Classic — это проект, реализованный сообществом поклонников оригинальных глав. По сути, это способ обновить и сохранить их с помощью настоящих высококлассных ремастеров, которые, начиная с оригинальных файлов, добавляют поддержку широкоэкранного режима, новые 3D-фильтры, позиционное аудио, интерполяцию 60 кадров в секунду и многое, многое другое. В основе игр лежит движок Aleph One Engine, доступный на условиях GNU General Public License (GPL) Version 3.

Чтобы скачать Classic Marathon Infinity, достаточно посетить её страницу в Steam, где вы сможете добавить игру в свою библиотеку. Для тех, кому это интересно, вы можете сделать то же самое с Classic Marathon и Classic Marathon 2, чтобы ознакомиться со всей серией.