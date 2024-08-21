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Путь русского супергероя Колосса в комиксах

Колосс является очень популярным русским персонажем, в последнее время, благодаря фильмам про Дэдпула, в которых он помогает болтливому наемнику. Для того, чтобы лучше понимать мотивацию персонажа, лучше узнать его историю в комиксах.
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Пётр, или Питер, как зовут его коллеги по команде, производит впечатление одного из самых спокойных Людей Икс. Это мягкосердечный здоровяк, терпеливый и невероятно преданный своим друзьям. Когда в первом выпуске «Людей Икс: Гигантский размер» (май 1975 года) Колосс и Росомаха вступили в команду, сразу стало понятно, что они полные противоположности. Хотя Пётр довольно быстро привык к жизни в США, он укорял себя за то, что оставил в России любимую семью, и в свободные минуты писал родным длинные послания.

Несмотря на свой устрашающий металлический облик, Колосс всегда был одним из самых человечных героев в новой команде Людей Икс. Когда в № 99 «Людей Икс» (июнь 1976 года) Шторм выбросило в открытый космос и ей чудом удалось выжить, Пётр искренне радовался её спасению. В следующие несколько месяцев герой всё сильнее испытывал ностальгию по родному дому. Также он сильно упал духом из-за того, что подвел товарищей в битве против Магнето: его металлическая форма оказалась наиболее уязвимым местом команды в столкновении с мастером магнетизма.

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Герой был настолько угнетен случившимся, что даже не пытался доказать свою профпригодность и погрузился в депрессию. Росомахе пришлось рискнуть жизнью, чтобы расшевелить друга: в 122-м выпуске «Людей Икс» (июнь 1979 года) он подверг себя опасности, повредив защитную систему в Комнате страха. Колосс вынужден был выбирать: либо заставить себя действовать, либо позволить товарищу погибнуть. Конечно же, ставка Росомахи сработала, и Пётр спас их обоих.

Однако вскоре команда попала в ловушку, устроенную безумным Аркадой. Тот внушил Колоссу, что Люди Икс являются врагами его родной страны и всё это время использовали его для нападения на Советский Союз. Колосс взял себе имя Пролетарий и задался целью уничтожить своих товарищей. В итоге Шторм и Циклоп смогли достучаться до сознания Петра, и очень вовремя: он помог им избежать ловушки, расставленной Аркадой.

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Конец десятилетия наш герой встретил в отличной боевой форме, которую продемонстрировал в битве Людей Икс с поглощающим энергию мутантом-изгоем Протеем. У Протея была одна слабость — металл, и Колосс смог одолеть сумасшедшего мутанта в его уязвимой энергетической форме. Однако даже понимая всю важность исхода этой битвы, Пётр сожалел о смерти врага и не испытывал ничего, кроме печали. 

В 1980-х для команды Людей Икс наступили смутные времена. События «Саги о Тёмном Фениксе» привели к гибели Джины Грей из первого состава Людей Икс. Чуть позже у Колосса завязался роман с новичком команды Китти Прайд. Эти отношения продлились недолго, но с тех пор Пётр и Китти всегда оставались близки. В № 155 «Людей Икс» (март 1982 года) наш герой был поражён кислотной бомбой, разъевшей его металлическое тело. На последней странице выпуска Люди Икс обнаружили его мертвым с ножевым ранением в груди от руки ши’арского злодея Птицы Смерти. К счастью, при тщательном осмотре оказалось, что в нем еще теплится жизнь. Героя вылечили и выходили Старджеммеры.

В 177-м выпуске (январь 1984 года) Колосс снова чуть было не погиб во время битвы с Братством Мутантов Мистик. Пиро добела накалил его, а затем Оползень заморозил жидким азотом. В результате металлическое тело героя стало трескаться и ломаться. Однако Шельма и морлокский мутант по прозвищу Целитель спасли его.

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Во время Секретных войн Петр влюбился в целительницу-пришельца Зажи и сильно горевал, когда она погибла. В тот момент он осознал, что его чувства к Китти Прайд были не такими глубокими, как ему казалось, и поэтому в № 183 «Людей Икс» (июль 1984 года) он разорвал с ней отношения. Петр решил залить горе в баре вместе с Росомахой, где учуял Джаггернаута. Завязалась потасовка, в результате которой они разгромили весь бар, а Пётр отправился домой с сильным похмельем. 

В битве с Риптайдом Колосс получил серьёзное ранение, из-за которого застрял в своей металлической форме и постепенно терял энергию. На этот раз его вылечил Магнето, но весь период восстановления Петр оставался парализованным. 

Смерть его сестры Ульяны от Вируса Наследия и повреждения головного мозга, из-за которых он не мог вернуться в человеческую форму, привели к тому, что Колосс переосмыслил свою роль в команде Людей Икс и перешёл к Магнето и его Аколитам. Вскоре он понял, что это было ошибкой неудачный выбор, и отправился в Англию в надежде помириться с Китти. Однако мутантка к тому времени уже влюбилась в Пита Висдома. В порыве ярости Петр чуть было не убил Висдома, но его остановили другие члены команды «Экскалибур». В конце концов ему простили это нападение и приняли в команду.

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После роспуска «Экскалибура» наш герой вернулся к Людям Икс и восстановил дружбу с Росомахой и Шторм, которая была испорчена его уходом к Магнето.

Хэнк Маккой, также известный как Зверь, наконец сумел создать антидот от смертельного Вируса Наследия, от которого умерла сестра Колосса Ульяна. Но за это пришлось заплатить ужасную цену. Вещество могло распространиться в воздухе лишь после смерти первого принявшего его человека. Колосс не позволил друзьям умереть: он принял лекарство и пожертвовал собой ради уничтожения вируса. Петра кремировали, и Китти отвезла его прах на родину в Россию.

Почти два года спустя Люди Икс узнали, что компания «БенеТек» разработала сыворотку, которая разрушает ген мутации. Команда решила выяснить подробности и обнаружила, что сыворотку помог создать пришелец по имени Орд. Сразу после смерти Колосса он похитил тело героя, а вместо него подложил труп двойника, который и был кремирован. Орд оживил Петра и использовал вирус Наследия в его крови для создания антимутантской сыворотки. Со временем Китти Прайд отыскала Колосса и помогла ему воссоединиться с Людьми Икс. Вместе с командой они разобрались с Ордом, а потом даже ненадолго возобновили свои романтические отношения. В «Мировой войне Халка» Колосс пытался защитить профессора Ксавьера от Халка, но зелёный гигант сломал ему обе руки. В сюжете «Мстители против Людей Икс» наш герой попал под влияние силы Феникса, но, к счастью для всех, смог восстановить контроль над собой. Совсем недавно Китти наняла Колосса в свою команду Людей Икс, и вместе они попытались забыть прошлое и стать друзьями.

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