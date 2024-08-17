Майлз Моралес прибыл из другого мира, который очень похож на вселенную 616. Но в той альтернативной реальности Питер Паркер погиб в сражении с Зелёным Гоблином.

В четвертом выпуске серии «Новейшие комиксы: Последствия» (октябрь 2011 года) создатели представили чернокожего юношу, который стал новым Человеком-пауком. В следующем месяце вышел первый номер второго тома книги «Новейшие комиксы: Человек-паук», в котором Аарон Дэвис, известный также как Хищник, украл из лаборатории «Оскорп» научные данные и различные ценные вещи. Когда преступник направлялся домой, он не подозревал, что в его сумке прячется один из подопытных пауков. Так получилось, что членистоногое укусило 13-летнего племянника Дэвиса, Майлза Моралеса. В результате мальчик получил необычный набор способностей Человека-паука и даже больше, например умение маскироваться и способность наносить мощный ядовитый удар.

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Поначалу Майлз носил купленный для Хэллоуина костюм Человека-паука, что не очень-то нравилось окружающим. Поэтому в пятом выпуске серии «Новейшие комиксы: Человек-паук» (февраль 2012 года) он переоделся в костюм, подаренный ему Ником Фьюри. Парень был значительно младше Питера Паркера, но ничуть не уступал ему в храбрости. Хотя совмещать геройскую деятельность и учёбу в школе оказалось невероятно сложно.

В 2012 году Майлз ненадолго встретился с Питером Паркером в мини-серии «Люди-Пауки». Питер попал в Предельную вселенную, где вместе с Моралесом боролся против Мистерио. Прежде чем вернуться в свой мир, Паркер вдохновил Майлза на добрые дела.

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Когда в газетах стали появляться сообщения о встречах с Человеком-Пауком, Аарон Дэвис, известный также как Хищник, сопоставил факты и вычислил личность нового героя. Аарон попытался шантажом заставить Майлза работать на него, угрожая рассказать обо всём родителям мальчика, но получил отказ. Во время завязавшейся драки оружие Хищника дало сбой и взорвалось. Преступник погиб, а юный Человек-Паук стал испытывать чувство вины за его гибель.

Расследуя личность Человека-паука, журналистка Бетти Брант ошибочно решила, что под маской героя скрывался отец Майлза Джефферсон. Однако ей не удалось продать этот материал газетам. Девушка была убита доктором Маркусом, ученым «Оскорпа» и новым носителем симбиота Венома.

Затем монстр попытался расправиться и с Джефферсоном, но Майлз ему помешал. Последовала жестокая битва, во время которой отец героя получил ранение, а мать погибла от пуль. И хотя Венома тоже убили, безутешный Майлз решил завязать с карьерой Человека-паука.

Парень вернулся к прежней жизни, и у него даже появилась девушка — Кейти Бишоп. В конце концов Женщина-паук и его друг Ганке убедили Майлза в том, что он нужен миру как герой. Когда Джефферсон узнал о секрете сына, он не смог этого принять и обвинил Майлза в смерти жены, после чего просто исчез.

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Выход первого выпуска серии «Майлз Моралес: Великий Человек-паук» в июле 2014 года ознаменовал начало следующего витка истории. В новом комиксе Майлзу стало известно, что Питер Паркер жив, и они объединились, чтобы сразиться с Зеленым гоблином. После этих событий Питер отошёл от геройских дел.

Потом вернулся отец Майлза. Он сожалел о том, что оставил сына одного, и хотел помириться. Моралес решил ничего не скрывать от Кейти Бишоп и рассказал ей о своей геройской личности, не подозревая о том, что её родители работали на «Гидру». По заданию Доктора Дума они похитили Майлза, однако герой смог освободиться благодаря своему другу Джаджу, ЩИТу и команде супергероев.

В драматическом сюжете «Время на исходе» обе вселенные — реальная и альтернативная — были уничтожены. Майлзу удалось пробраться незамеченным на корабль Кейбла и покинуть Землю. После восьми лет в анабиозе он очнулся на планете Мир Битв, в эпицентре Секретных войн. Здесь Моралес встретил Питера Паркера и других героев, а также сумел расположить к себе Человека-молекулу, отдав ему бургер, который хранил в кармане ещё с Земли. Это оказалось весьма кстати, поскольку Человек-молекула теперь был у Майлза в долгу. С помощью его силы вселенную удалось восстановить и перенести туда Майлза вместе с семьёй. Человек-молекула даже воскресил миссис Моралес, а позже оказалось, что и дядя Майлза — Аарон Дэвис — тоже жив.

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После прибытия в свою вселенную Майлз и его семья утратили все воспоминания о жизни в альтернативной реальности. В первом выпуске второго тома «Человека-паука» (февраль 2016 года) Моралес победил демона Чёрное Сердце, чем весьма впечатлил Мстителей. Два номера спустя к нему в гости зашла его подруга Лана Баумгартнер, однако её не пустила на порог бабушка Майлза, уверенная в том, что внук плохо учится из-за нездорового интереса к наркотикам.

После того как Чёрная Кошка назначила награду за его голову, Майлз был захвачен преступной бандой, и ему пришлось биться с Кувалдой, чтобы освободиться. Когда началась Вторая гражданская война, предсказателю Нелюдей Улиссу Кейну было видение о том, что Майлз Моралес убьет Капитана Америку. Это пророчество могло осуществиться во время Секретных войн, но Чёрная Вдова и Оса сделали всё возможное, чтобы помешать герою исковеркать себе жизнь убийством Стива Роджерса.

После окончания Второй Гражданской войны Майлз, Мисс Марвел и Нова покинули Мстителей и создали свою команду — Чемпионов. К ним также присоединились Халк (Амадей Чо), дочь Вижна Вив, Циклоп и позднее Гвенпул, Сокол-2, Оса, Патриот и Красная Саранча. Майлзу также пришлось иметь дело со своим дядей Аароном, который теперь называл себя Железным Пауком и возглавлял новую Зловещую шестерку.