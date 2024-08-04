Как предполагает MacRumors, новых MacBook, на процессоре M4, в ближайшее время не будет.

На этой неделе компания Apple провела отчёт о прибыли за третий квартал, и, похоже, всё прошло довольно успешно. Общий доход составил 85 миллиардов долларов, увеличившись примерно на 5 % по сравнению с прошлым годом. Продажи линейки Mac выросли на 2 %, что принесло чуть более 7 миллиардов долларов.

Однако комментарий от работника Apple, говорит о том, что компания не ожидает увеличения доходов от Mac до конца года. Как предполагает MacRumors, это может означать, что новых MacBook в ближайшее время не будет.

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После того, как от компании потребовали разъяснений по поводу ожидаемых доходов от продаж продукции в сентябрьском квартале, главный финансовый директор Лука Маэстри (Luca Maestri) прокомментировал ситуацию:

«Мы не будем вдаваться в другие категории... Имейте в виду, что по Mac у нас будет сложный квартал по сравнению с годом назад, учитывая тот факт, что мы запустили продукт, и у нас был полный квартал влияния запуска MacBook Air 15-дюймов».

Проще говоря, это означает, что доходы от продаж Mac в последних кварталах прошлого года были особенно высокими, потому что Apple только что запустила новый MacBook Air M3. В этом году они могут показаться немного разочаровывающими в сравнении. Возможно, Маэстри имеет в виду, что Apple ожидает большего роста доходов от 15-дюймового MacBook Air, чем от грядущего MacBook Pro M4.

С другой стороны, этот комментарий можно легко истолковать так, что выход M4 MacBook Pro перенесён на 2025 год. Это было бы странно, особенно если учесть, что в этом случае iPad Pro станет единственным устройством M4, выпущенным в этом году.

Тем не менее, из разговора ясно, что задавший вопрос просил больше информации, чем Маэстри готов был предоставить. Очевидно, что Apple не хочет просто так разглашать свои планы на оставшуюся часть года, поэтому, хотя комментарии и предполагают, что в этом году не будет нового MacBook Pro, ничего не предрешено.