Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Greg_Novo
MacBook Pro M4 не появится в 2024 году
Как предполагает MacRumors, новых MacBook, на процессоре M4, в ближайшее время не будет.

На этой неделе компания Apple провела отчёт о прибыли за третий квартал, и, похоже, всё прошло довольно успешно. Общий доход составил 85 миллиардов долларов, увеличившись примерно на 5 % по сравнению с прошлым годом. Продажи линейки Mac выросли на 2 %, что принесло чуть более 7 миллиардов долларов. 

Однако комментарий от работника Apple, говорит о том, что компания не ожидает увеличения доходов от Mac до конца года. Как предполагает MacRumors, это может означать, что новых MacBook в ближайшее время не будет.

реклама

После того, как от компании потребовали разъяснений по поводу ожидаемых доходов от продаж продукции в сентябрьском квартале, главный финансовый директор Лука Маэстри (Luca Maestri) прокомментировал ситуацию:

«Мы не будем вдаваться в другие категории... Имейте в виду, что по Mac у нас будет сложный квартал по сравнению с годом назад, учитывая тот факт, что мы запустили продукт, и у нас был полный квартал влияния запуска MacBook Air 15-дюймов».

Проще говоря, это означает, что доходы от продаж Mac в последних кварталах прошлого года были особенно высокими, потому что Apple только что запустила новый MacBook Air M3. В этом году они могут показаться немного разочаровывающими в сравнении. Возможно, Маэстри имеет в виду, что Apple ожидает большего роста доходов от 15-дюймового MacBook Air, чем от грядущего MacBook Pro M4.

С другой стороны, этот комментарий можно легко истолковать так, что выход M4 MacBook Pro перенесён на 2025 год. Это было бы странно, особенно если учесть, что в этом случае iPad Pro станет единственным устройством M4, выпущенным в этом году.

Тем не менее, из разговора ясно, что задавший вопрос просил больше информации, чем Маэстри готов был предоставить. Очевидно, что Apple не хочет просто так разглашать свои планы на оставшуюся часть года, поэтому, хотя комментарии и предполагают, что в этом году не будет нового MacBook Pro, ничего не предрешено.

#apple #macbook air 15
Источник: digitaltrends.com
+
Написать комментарий (0)
Аналитик обозначил сроки дебюта гибрида iPad/Mac с 18.8-дюймовым складным экраном и складного iPhone
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские коммунальщики нашли замену легендарной «буханке», которую непрерывно выпускают уже 60 лет
8
Немецкие инженеры создали и отправили на Украину дрон, который не боится российских комплексов РЭБ
10
Космические силы США вынуждены отказаться от ракетных двигателей из России
2
BI: С-400 "Триумф" и модернизированные Су-35С вместе с МиГ-31БМ будут охотиться за F-16 ВСУ
4
После объявления Intel о сокращении 15 000 сотрудников акции производителя чипов упали на 20%
+
Россияне нашли способ обхода замедления YouTube с помощью Майнкрафта, Steam и Garry's Mod
4
Опасения по поводу новых санкций вынуждают NVIDIA не торопиться с поставками B20 в Китай
+
Китай может прийти к самодостаточности в изготовлении оборудования для выпуска микросхем
4
Осенью на внутренний рынок Японии выйдет обновлённая Honda Civic одиннадцатого поколения
2
Исследователи впервые создали из атомов золота новый материал с особыми свойствами
1
ВС ВСУ показали кадры пуска крылатых ракет Storm Shadow с фронтового бомбардировщика Су-24М
+
Ryzen 7 5800XT работает на частоте 5 ГГц при мощности 65 Вт
7
Из-за обвала цен на акции, 500 богатейших людей мира потеряли 134 млрд долларов за один день
1
В Саудовской Аравии показали первые рендеры будущего инновационного футбольного стадиона Neom
+
В зону СВО начали поступать FPV-дроны «Пиранья-13»
2
Micron начинает серийное производство самой быстрой в мире флэш-памяти NAND 9-го поколения
+
Яндекс Go представил грузовой электросамокат «симовоз», перевозящий до трех стандартных самокатов
2
Какой автомобиль в США, Германии и Китае можно купить за цену прокачанной российской Lada Vesta
2
NVIDIA столкнулась с задержкой выпуска графических процессоров Blackwell
1
УАЗ обновил расценки на внедорожники «Буханка» и «Хантер» в версии «Экспедиция»
2

Популярные статьи

"Bulsae-2" - лазерный "Фагот" из КНДР
1
"Империя волков", "22 пули: Бессмертный", "Город мошенников" - краткий обзор трех фильмов
1
20 функций Windows 11, о которых вы могли не знать, но которые стоит попробовать
2
Разбираем вопрос с замедлением и блокировкой Youtube
151
Почему не стоит отказываться от Windows 10 прямо сейчас, и когда придёт время установить Windows 11
13
Обновленная боевая система, новый контент, русская локализация и многое другое в Gothic Remake
10
nVidia Reflex — демонстрация эффективности на примере GTX 1080
6
7 любимых игр старого олдфага
4
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
35
Новые видеокарты NVIDIA задержатся до января – есть ли смысл сегодня брать GeForce RTX 4090
39

Сейчас обсуждают

Виталий Секрет
23:49
Сенсор объёмник!!! Не не не слышали. Господи какая ячшь
Немецкие инженеры создали и отправили на Украину дрон, который не боится российских комплексов РЭБ
Grotlon
23:42
Для Путина они люди второго сорта.
Специалисты показали возможность беспроводной зарядки Porsche Taycan до 50% всего за 10 минут
eightylvl
23:22
Если вы о Proton (на основе Wine), то это не эмулятор. Собственно, Wine и расшифровывается как "Wine Is Not an Emulator". https://habr.com/ru/companies/dcmiran/articles/693842/
Почему не стоит отказываться от Windows 10 прямо сейчас, и когда придёт время установить Windows 11
Gamandril
23:19
Конечно, ведь я единственный кто сейчас продвигает тему сбалансированной сборки ПК для игр с использованием возможностей ПК потому что для этого надо понять что происходит для начала, Потому что если ...
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
Quercus
23:19
О как, они открыли кия бонго. Метастаз митсубиси делика но наша версия с непонятным двигателем.
Российские коммунальщики нашли замену легендарной «буханке», которую непрерывно выпускают уже 60 лет
eightylvl
23:16
> когда придёт время установить Linux* Fixed.
Почему не стоит отказываться от Windows 10 прямо сейчас, и когда придёт время установить Windows 11
eightylvl
23:14
У меня в системнике нет не то что HDD, у меня даже SATA не используется. 4 слота M2 -- хватает. В крайнем случае можно по необходимости подключить внешний HDD по USB.
Почему в 2024 году не стоит отказываться от HDD, и какой SSD купить для игр и рабочих задач
Alxndr
23:13
Спасибо за подсказку добрый человек. Скорость в браузере (хром ) , при просмотре 4к с трубы вернулась к 100000 + kbps. Без ВПН и прочих костылей. Жаль не могу поставить сотню лайков )
В YouTube дали комментарий относительно замедления сервиса в России
Валерий Агапов
23:11
Готовые сборки в ДНС дешевле стоимости комплектующих, указанных в каталоге и соответствующих реальности. По остальным маг-ам такого не нашёл. Кое-где можно "собрать" в конфигураторе + сборка 3-4 тыр. ...
Выясняем, насколько в России компьютеры дороже, чем в Германии, и есть ли шанс сэкономить
Шаманов Рустам
23:06
Так другой дрон с гирькой пошныряет туда-сюда
Немецкие инженеры создали и отправили на Украину дрон, который не боится российских комплексов РЭБ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем