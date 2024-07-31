Игроки быстро заметили увеличение количества внутриигровых читов, которые портили впечатление честным пользователям

24 июля шутер Call of Duty: Modern Warfare 3 стал доступен на Game Pass, как раз к началу пятого сезона. Это стало отличной новостью для геймеров. Однако, игроки быстро заметили увеличение количества внутриигровых читов, которые портили впечатление честным пользователям.

В ответ на возникшие проблемы аккаунт Call of Duty Updates сообщил, что в прошедшие выходные у античитерской программы Ricochet возникла «проблема с системой обнаружения». С тех пор проблема была устранена.

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Сайт Charlie Intel сообщил, что многие читы, по всей видимости, были получены из версии Modern Warfare III для Microsoft Store. Игроки на ПК могли подключаться к сети как на Xbox, а затем использовать хаки, чтобы одержать верх над другими. Activision заявила, что её система Ricochet способна определять конкретную платформу всех пользователей, «несмотря на то, как они отображаются в игре».

Activision также призвала людей отправлять сообщения в игре, если они подозревают, что кто-то в их лобби жульничает, чтобы её команды могли провести расследование. «Мы продолжаем бороться с читерами, пресекать деятельность продавцов читов и обеспечивать нашим игрокам честный и увлекательный игровой процесс», — заявили в Activision.

По словам Activision, борьба с читерами — это бесконечная работа, потому что, когда компания устраняет одну уязвимость, люди обнаруживают другую. При этом Activision постоянно атакует поставщиков читов, и совсем недавно производитель читов Raging Nation закрыл свои двери из-за юридического давления со стороны Activision. «Мы можем не соглашаться с утверждениями в этих судебных исках, но мы не в состоянии вести судебные тяжбы с такой крупной компанией», — заявила группа. «Нам не доставляет удовольствия сообщить вам, что с сегодняшнего дня мы прекращаем свою деятельность».