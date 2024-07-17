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Greg_Novo
Издатель Call of Duty: Black Ops 6 ответил, что «омнидвижение» отключить невозможно
Activision подтвердила, что в Call of Duty: Black Ops 6 невозможно отключить новую функцию «омнидвижение», позволяющую перемещаться в любом направлении.

Activision подтвердила, что в Call of Duty: Black Ops 6 невозможно отключить новую функцию «омнидвижение», позволяющую перемещаться в любом направлении. Эта механика будет доступна во всех режимах игры: кампании, мультиплеере и зомби.

Стефани Сноуден, старший директор Activision, объяснила, что омнидвижение является основной механикой игры и не может быть отключено. Тем не менее в игре предусмотрена функция «Интеллектуальное движение», которая позволяет настроить автоматическое спринтование и мантирование для уменьшения количества нажатий на кнопки.

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Мэтт Скронс из Treyarch рассказал, что омнидвижение включает в себя выполнение и комбинирование различных манёвров, таких как скольжение и ныряние, что должно понравиться игрокам.

Eurogamer в прошлом месяце получил расширенную информацию о Call of Duty: Black Ops 6, посвящённой войне в Персидском заливе. Однако в игре нельзя будет играть за Маргарет Тэтчер.

#activision #call of duty: black ops 6
Источник: eurogamer.net
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