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Мое мнение о Poco Pad

Некоторые телефоны Poco выделяются, другие теряются на фоне. Какой путь выберет первый Poco Pad?
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Суббренд Poco от Xiaomi стал синонимом игровой производительности в бюджетном сегменте смартфонов. Теперь, с выпуском Poco Pad, этот подход применяется и к планшетам.

Первый планшет Poco оснащен большим и плавным 12,1-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц, качественной сборкой и хорошей производительностью по низкой цене.

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Судя по ориентировочной цене в 329 долларов, Poco Pad будет конкурировать с такими моделями, как OnePlus Pad Go, Samsung Galaxy S6 Lite (2024) и Honor Pad 9 в сегменте недорогих и средних Android-планшетов.

Некоторые телефоны Poco выделяются, другие теряются на фоне. Какой путь выберет первый Poco Pad?

Дизайн

Poco Pad выделяется среди конкурентов, таких как OnePlus Pad Go, благодаря своему огромному 12,1-дюймовому дисплею. Его размеры составляют 280 x 181,9 мм, вес — 571 г, а толщина — 7,5 мм. Несмотря на вес, планшет удобно держать благодаря равномерному распределению массы.

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Корпус Poco Pad выполнен из алюминия, а фронтальное стекло — Gorilla Glass 3, что может потребовать чехла для защиты. Внешний вид планшета строгий и деловой, доступен в темно-сером и синем цветах.

Отсутствие датчика отпечатков пальцев может быть неудобным, так как придется вводить код или использовать менее надежное распознавание лиц. Фронтальная камера расположена на альбомной стороне, что удобно для видеозвонков.

Poco Pad предназначен для использования дома или в кафе и не поддерживает LTE.

Экран

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Дисплей Poco Pad трудно не заметить — это ключевая особенность планшета. Его размер составляет 12,1 дюйма, разрешение — 2560 x 1600 (2,5K), а частота обновления — 120 Гц.

Экран может динамически переключаться между 30, 48, 50, 60, 90 и 120 Гц, что помогает экономить энергию. Соотношение сторон 16:10 делает планшет удобным как в портретной, так и в горизонтальной ориентации.

Этот дисплей отлично подходит для мультимедиа и веб-контента. В отличие от Honor Pad 9, Poco Pad имеет яркость до 600 нит и поддерживает Dolby Vision для HDR-контента.

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Четыре динамика Poco Pad поддерживают Dolby Atmos, обеспечивая хорошее качество звука, хотя высокие частоты могут быть немного резкими.

Производительность

Хотя бюджетные телефоны стали работать быстрее, современные недорогие планшеты не всегда могут похвастаться высокой производительностью. Poco Pad не сравнится с Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, но для своей цены он работает хорошо.

Планшет оснащен процессором Snapdragon 7s Gen 2, который немного уступает Snapdragon 7 Gen 2, но в бенчмарках Poco Pad превосходит OnePlus Pad Go и Honor Pad 9. Оперативная память составляет 8 ГБ, что достаточно для многозадачности.

Хотя Poco Pad не предлагает выдающихся игровых возможностей, он справляется с Wreckfest на средних настройках. Genshin Impact лучше запускать на низких настройках для приемлемой частоты кадров.

Планшет имеет 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения через microSD. Камеры на 8 МП, одна на задней панели и одна на передней, подходят для видеозвонков, но не для качественных фото и видео.

Poco Pad не поддерживает высококачественную съемку, но может запечатлеть момент или сделать селфи, если это единственный доступный инструмент.

Программное обеспечение

Программное обеспечение MIUI и HyperOS от Xiaomi не пользуется популярностью на смартфонах, и его адаптация для планшетов не улучшает ситуацию. Меню центра управления выглядит комично на экране 12,1 дюйма и нуждается в доработке, чтобы ОС Xiaomi была удобной на большом экране.

Android все еще не идеально подходит для планшетов, в отличие от iPadOS, поэтому Xiaomi можно дать небольшую поблажку. Особенно учитывая некоторые улучшения, сделанные Xiaomi. Например, владельцы Poco F6 или Poco F6 Pro могут подключить их к Poco Pad. Я проверил это на Poco F6, и после некоторых проблем с настройкой (автоматическая подсказка о подключении была бы полезна), все заработало как заявлено.

После нажатия на подсказку телефона, экран телефона отображается в боковом меню. Есть задержки и помехи, но я смог перетаскивать файлы между приложениями Files, а в Notes появилась опция добавления фото с камеры F6. Единственная проблема - принятие вызова на Poco Pad: звонок можно принять в зеркальном окне телефона, но микрофон и аудио не работают. Функция Interconnectivity нуждается в доработке, но в целом работает.

Poco Pad не страдает от избытка предустановленных приложений, как телефоны бренда. Можно обойтись без дублирующего браузера и предпочесть Google Calendar вместо альтернативы Xiaomi. Из сторонних приложений установлены только Netflix и WPS Office, что оправдано.

Аксессуары

Xiaomi предлагает стилус Poco Smart Pen для Poco Pad, который продается отдельно. Он хорошо работает для бюджетного планшета, имея 4096 уровней чувствительности к нажатию и две кнопки для переключения между инструментами и цветами. Нажатие и удержание вызывает быструю заметку или инструмент для создания скриншота. Стилус работает до 12 часов, заряжается через USB-C, но не имеет беспроводной зарядки и магнитного крепления к планшету.

Стилус можно прикрепить к клавиатуре Poco Pad Keyboard, но крепление кажется ненадежным. Клавиши клавиатуры слегка шатаются, а тачпад отсутствует, поэтому нужно часто использовать сенсорный экран. Клавиатура требует отдельной зарядки, как и стилус, что неудобно.

Также есть чехол Poco Pad Cover, который защищает планшет в стиле фолио.

Срок службы аккумулятора

Xiaomi оснастила свой планшет большим аккумулятором на 10000 мАч, что значительно больше, чем у Honor Pad 9 с его 8300 мАч. Благодаря этому Poco Pad работает дольше: за час просмотра Netflix он разрядился на 7 %, тогда как Honor Pad 9 — на 11 %. После 30 минут легких игр Poco Pad потерял 7 % заряда, а Honor Pad 9 — 17 %.

Планшет может работать несколько дней при легком использовании, включая веб-серфинг и видеозвонки. Вы сможете посмотреть фильм, не беспокоясь о зарядке.

В комплекте идет зарядное устройство на 33 Вт, что неплохо для телефона, но не впечатляет для планшета с такой батареей. Полная зарядка занимает около двух часов, а за 30 минут зарядка достигает 28 %. Для более быстрой зарядки потребуется дополнительное устройство.

Вердикт

Poco Pad - это доступный планшет с одним из лучших дисплеев в своем ценовом сегменте. 12,1-дюймовый IPS ЖК-дисплей с частотой 120 Гц обеспечивает отличное восприятие мультимедиа.

Производительность хорошая, но это не игровое устройство, несмотря на брендинг Poco. Программное обеспечение Xiaomi требует оптимизации. Владельцам телефонов Poco F6 Pro могут понравиться функции Interconnectivity, хотя они еще не до конца доработаны.

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