Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Мое мнение о Pixel 7 Pro

Google Pixel 7 Pro уже устарел, ведь вышел Pixel Pro 8, и в сети ходят прототипы Pixel 9. Но это не значит, что Pixel 7 Pro не стоит покупать. За последнее время его цена сильно снизилась, и часто встречаются большие скидки во время распродаж.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Google Pixel 7 Pro уже устарел, ведь вышел Pixel Pro 8, и в сети ходят прототипы Pixel 9. Но это не значит, что Pixel 7 Pro не стоит покупать. За последнее время его цена сильно снизилась, и часто встречаются большие скидки во время распродаж. 

Pixel 7 Pro выпустили в октябре 2022 года, но он не так уж сильно устарел. Камера по-прежнему отличная, дизайн не изменился, а процессор отстаёт всего на одно поколение. Проблема в том, что есть Google Pixel 7a, который стоит дешевле, а имеет схожие характеристики, включая дисплей с частотой 90 Гц и чипсет Tensor G2.

реклама



Google Pixel 7 Pro — это скорее улучшенная версия, чем большой шаг вперёд по сравнению с серией Pixel 6. Это изогнутый телефон, который удобно держать в руках, несмотря на то, что он выше, чем iPhone 14 Pro Max. Выделяется козырёк камеры, или Camera Bar, как его называет Google. Он проходит по бокам и закрывает три датчика камеры на задней панели. Это контрастирует с глянцевой поверхностью, а при цветовом варианте, Obsidian, имеет общую черную цветовую гамму и блестящий серебристый козырёк. Это выглядит красиво, и этот цвет гораздо приятней, чем то что есть в линейке Pixel 6.

Как было отмечено многими, панель камеры - это полка для пыли и мусора. В течении дня туда попадает всякое, и постоянно протирать ее, весьма хлопотно. Думаю, большинство людей просто наденут чехол и забудут об этом.

Наряду с Obsidian, есть еще один вариант, под названием Hazel, и он выделяется среди остальных золотистым блоком камер и серой задней панелью. Google также заявила, что 7 Pro сделан примерно на 19% из переработанных материалов.

реклама



Pixel 7 Pro имеет класс защиты от воды и пыли IP68, порт USB-C и встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев, который, в отличие от версии, используемой в Pixel 6 Pro, действительно работает хорошо. Google также добавила разблокировку по лицу - она остается программной, без какой-либо подобии Face ID - что было бы приятным дополнением, для более быстрой разблокировки.

Что касается дизайна, то Google Pixel 7 Pro мало что отличает от более дорогого Pixel 8 Pro. Вы получаете такое же высокое качество сборки по более доступной цене, хоть начинка все же отличается.

Главное преимущество дисплея Google Pixel 7 Pro - более высокая пиковая яркость. 6,7-дюймовый экран ярче, чем у Pixel 6 Pro, как при воспроизведении HDR-изображений, так и под прямыми солнечными лучами. Я воспроизводил несколько HDR-роликов по YouTube, и картинка очень хорошая, хотя и не на одном уровне с iPhone 14 Pro (которому Pixel был конкурентом в 2022 году).

реклама



Флагманскому телефону от Apple все же удается получить немного больше яркости в некоторых сценах и выдать более четкое изображение. С тех пор Google увеличила пиковую яркость до 2400 нит для Pixel 8 Pro. Тем не менее, Pixel 7 Pro по-прежнему демонстрирует достойный результат.

Остальные характеристики экрана остались практически такими же, как у Pixel 6 Pro, что не может не радовать. Технология Google Smooth Display аналогична Apple ProMotion, позволяет экрану адаптивно изменять частоту обновления в зависимости от того, что вы делаете.

Для интенсивных игр или прокрутки ленты в социальных сетях, она может повышаться до 120 Гц, а для более простых задач снижаться до 10 Гц. Для AOD она не может снизиться до 1 Гц, в сравнении с iPhone. 

1440p 6,7-дюймовая OLED-панель слегка изогнута по краям, но это не плохо. На самом деле, благодаря небольшим изгибам телефон удобней держать в руках, чем острый iPhone 14, особенно при таких больших размерах. Для меньшего Pixel 7 я рад, что Google выбрала более плоскую панель.

реклама



С момента своего появления, линейка Pixel выпускает одни из самых качественных камер для смартфонов. Они не всегда были лучше остальных, но есть что-то волшебное в обработке изображений и в том, что Google делает акцент на ярких, контрастных снимках с прекрасной цветопередачей.

Трудно выбрать между Pixel 7 Pro, iPhone 14 и Samsung Galaxy S22 Ultra, когда речь идет о покупке лучшего камерофона, поскольку все они делают шедевральные снимки.

Pixel 7 Pro имеет схожую с Pixel 6 Pro конфигурацию камер, с небольшими аппаратными изменениями. На задней панели расположены три камеры: 50-мегапиксельная широкоугольная с объективом f/1.9, 48-мегапиксельная 120-мм телефото объектив (по сравнению с 104-мм) и 120-градусная 12-мегапиксельная ультра-широкоугольная. Также есть 10-мегапиксельная фронтальная камера, которая делает хорошие селфи.

Я снимал на Pixel 7 Pro в течение недели, сделав сотни фотографий, и моя любовь к стилю съемки Pixel сохранилась. Снимки полны деталей, грамотно выставлен динамический диапазон и много насыщенных, контрастных цветов. Красные и зеленые цвета на фотографиях, сделанных при дневном освещении, отлично передаются как на дисплее телефона, так и на ЖК-экране ноутбука, а уровень экспозиции всегда на высоте.

Настоящей сильной стороной Pixel 6 Pro была передача оттенков кожи, и Pixel 7 Pro - еще более лучший смартфон на рынке для этого. Функция Google Real Tone, несомненно, помогает в этом, лучше передавая разнообразные цвета кожи.

Google положил начало недавней тенденции ночной съемки, выпустив режим Night Sight, и хотя Pixel 7 Pro не является лидером во всех случаях работы в условиях низкой освещенности, он все равно очень хорош. Он гораздо быстрее снимает хорошие фотографии ночью, и хотя я часто предпочитал результаты iPhone 14 Pro, Pixel немного надежнее, если у вас нет времени на фокусировку.

Ультра-широкая камера немного шире, чем раньше, что позволяет вместить в кадр больше деталей и сделать общее изображение более четким и выразительным. Телеобъектив использует как оптический зум, так и некоторые программные хитрости с искусственным интеллектом, чтобы приблизить нужный объект. До 5-кратного зума снимки получаются хорошими, даже если заметно, когда за дело берется программная обработка, но при дальнейшем увеличении качество ухудшается. Результаты не сравнятся с Galaxy S22 Ultra, но они гораздо лучше, чем у iPhone 14 Pro.

Не только фотографии делают камеру Pixel великолепной, но и другие трюки, которые просто недоступны в других устройствах в таком же качестве. Одно из моих любимых нововведений - опция размытия, которая делает размытые фотографии пригодными для использования. Эта функция работает не только с новыми фотографиями, сделанными на самом Pixel, я использовал ее для улучшения нескольких старых фотографий, которые я ранее отсканировал в библиотеку Google Photos с физических носителей. 

Конечно, это не всегда срабатывает, но превратить когда-то бесполезный снимок моей собаки в более четкий никогда не надоест. Я могу только предположить, что эта функция будет становиться все лучше с обновлениями, как и Magic Eraser за последний год.

Magic Eraser позволяет удалять лишние объекты с фотографий и, как и Face Unblur, отлично справляется с этой задачей. Если на заднем плане есть четкий объект, например человек, то функция достаточно развита, чтобы найти его самостоятельно и удалить.

Но не всегда функции работают одинаково хорошо. Новый режим макросъемки, эксклюзивный для модели Pro, как и аналогичные режимы в других моделях, немного плоховат. Да, вы можете получить больше деталей, перейдя в этот режим и приблизившись к объекту, но результаты зачастую хуже, чем и без того довольно ужасные результаты макрокамер.

Видеосъемка также не является самой сильной стороной Pixel 7 Pro. Видео, которое я записал, было вполне пригодным для использования, с хорошим набором опций стабилизации, но оно не имеет тех же замечательных цветов, что и фотографии.

Google не слишком заботится о том, чтобы иметь самый мощный телефон на рынке, вместо этого она стремится достичь прогресса в производительности  ИИ, задействовать его, чтобы улучшить качество фотографий.

Чипы Tensor от Google были впереди всех, когда речь заходила о производительности ИИ, поэтому, несмотря на то что Tensor G2 в Pixel 7 Pro уже немного устарел, он по-прежнему отлично справляется со своими задачами. При этом собственный чип Tensor G3 предлагает еще более высокую производительность, как и чипсет Snapdragon 8 Gen 3, который установлен в большинстве флагманских телефонов на базе Android в 2024 году.

Вы, вероятно, и предположить не сможете, что в этом телефоне используется Tensor G2, но на самом деле это так - от функций Real Tone и Face Unblur до непревзойденных навыков перевода и транскрипции голоса. Я бы не стал обмениваться такими функциями на пару очков в бенчмарках.

Есть и множество других функций искусственного интеллекта на базе Tensor. В некоторых странах, не в России, телефон может отвечать на спам-звонки или превращать эти раздражающие автоматические телефонные службы в текст, чтобы вам не пришлось ждать, пока вы узнаете, нужно ли нажать один, два или три.

Искусственный интеллект является важным аспектом, но программное обеспечение Pixel 7 Pro по-прежнему полно уникальных функций. Например, Now Playing спокойно показывает на экране блокировки все песни, играющие поблизости, и сохраняет их для последующего просмотра. Это похоже на Shazam, но вам не нужно даже думать об открытии приложения.

Виджетам было уделено большое внимание в Android 12, но они по-прежнему значительно уступают тем, что доступны на iOS. Если не брать в расчет виджеты, разработанные самой Google, то виджеты от приложений, которые я использую ежедневно, выглядят так, будто их создали пять лет назад и с тех пор их не трогали.

Несмотря на то, что основной акцент делается не на скорости, Pixel 7 Pro работает быстро и плавно, чего, по моему мнению, часто не хватало телефонам Pixel. Игры, по крайней мере в моих тестах, работают так же хорошо, как и на телефонах на базе Qualcomm, и даже такие требовательные, как Genshin Impact, идут на ура.

В паре с чипсетом Tensor G2 работает 12 ГБ оперативной памяти (по сравнению с 8 ГБ в Pixel 7) и накопитель объемом 128 или 256 ГБ. Как обычно, расширение хранилища за счет microSD нет, так что выбирайте с умом, если не хотите пользоваться облаком.

В отличие от iPhone 14, Pixel 7 Pro поддерживает более быстрый стандарт Wi-Fi 6E. Более современные телефоны уже перешли на Wi-Fi 7, но реальность такова, что большинство людей не будут иметь достаточно мощный маршрутизатор, чтобы воспользоваться преимуществами одного из этих беспроводных стандартов.

Многие телефоны забывают о звонках, но Pixel 7 Pro не входит в их число. Наряду с функциями автоматизации, о которых я упоминал ранее, телефонные звонки здесь звучат фантастически с хорошим уровнем блокировки фонового шума. Тактильный отклик тоже великолепен - при нажатии на клавиши или получении уведомления вы получаете приятные всплески. Именно такие мелочи делают телефоны Pixel таким удовольствием в использовании.

Что касается обновлений программного обеспечения, Google обещает минимум пять лет обновлений безопасности и, скорее всего, четыре года обновления Android. Учитывая, что Samsung тоже предлагает нечто подобное, а Google полностью контролирует данный процесс, было бы неплохо получить на несколько лет побольше.

Время автономной работы и выносливость Pixel 7 Pro не вызывают особого восторга. Это телефон, который, скорее всего, будет требовать зарядки ночью, если только вы не готовы сильно ограничить возможности устройства с помощью нового режима Extreme Power Saver.

Этот режим может быть полезен в походе, когда вам действительно нужно многодневное время автономной работы, но в целом жертвы, на мой взгляд, того не стоят.

За всю неделю работы с Pixel 7 Pro в конце дня у меня оставалось около 10-15 % заряда, что примерно соответствует результатам, которые я получал с iPhone 14 Pro, но значительно уступает версии Pro Max.

При этом на экране установлено значение FHD+ по умолчанию и включена функция Smooth Display. Если вы хотите получить более четкое изображение, можно перевести его в режим QHD+ (1440p), и тогда он будет потреблять на 3-5 % больше.

Google не сильно продвинулась в технологии быстрой зарядки, и в более дорогом Pixel 8 Pro ситуация не сильно лучше. Поддерживаются зарядные устройства мощностью до 30 Вт, хотя полная зарядка заняла у меня 80-90 минут, и, конечно, в коробке нет блока питания. Это намного медленнее, чем у многих китайских телефонов на Android: например, OnePlus 10T заряжается от 0 до 100 % менее чем за 20 минут.

Google Pixel 7 Pro может больше и не быть флагманским смартфоном от Google, но он все еще имеет много преимуществ после значительного снижения в цене. Камера делает очень приятные, контрастные снимки в любых условиях, а само приложение оснащено множеством трюков искусственного интеллекта. Производительность хорошая, а программное обеспечение - отличное.

Самая большая проблема - появление Pixel 7a, который предлагает очень похожие характеристики по гораздо более доступной цене. В результате выбирать Pixel 7 Pro стоит только в том случае, если вам нужен экран побольше и более длительное время автономной работы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

pixel 9 google pixel 7 pro pixel pro 8
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
3
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A8
2
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
6
Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
12
Обзор складного смартфона Blackview Hero 10
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 ACE MAX
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
6
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
6
Обзор и тестирование блока питания Formula AP-500MM
9
Обзор беспроводного вертикального пылесоса ILIFE H80
+
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай готовит космический таран для защиты Земли
1
Немецкая ветряная электростанция Waterkant получила гигантские ветряные турбины из Китая
2
Xiaomi готовит революцию: HyperOS 2.0 на подходе
6
Очередной важный проект малого модульного ядерного реактора терпит крах
6
США хотят построить 1000 дронов-ведомых 6-го поколения для противодействия ВВС Китая
+
Функции искусственного интеллекта в Samsung Galaxy будут бесплатными только до 2025 года
1
В 2025 году истребители Су-30СМ получат более мощные и долговечные двигатели
+
В сложных климатических условиях Малый БАМ обрастает дополнительными путями
1
В Google пришли к выводу, что ИИ производит наибольшее количество дезинформационного контента
+
Bluetooth-колонки Xiaomi с IP67, звуком на 360 градусов и RGB-подсветкой появились на мировом рынке
+
Генсек НАТО заявил, что никто не обещал Украине членство в альянсе через 10 лет
15
Defence24: Украина получит от Германии больше новейших САУ RCH 155, чем предполагалось ранее
6
ВКС России провели масштабную ракетную атаку на объекты ВСУ
+
Криптоплатформа Celsius подает в суд на клиентов, которые забрали свои деньги до банкротства
1
ВС РФ опубликовало кадры уничтожения "Искандером" двух пусковых установок ЗРК Patriot
+
Eurasian Times: Япония вооружит свои новые эсминцы 13DDX электромагнитными рельсовыми пушками
2
Застройщики объяснили, почему цены не упадут даже после завершения программы льготной ипотеки
11
Google обновляет Контакты, предлагая упрощенное управление и новый интерфейс
2
Загадка древнегреческого вычислительного устройства раскрыта с помощью гравитационных волн
+
Capcom анонсировала новую игру из вселенной Resident Evil
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 6-7 июля
1
Эволюция графики в видеоиграх - от пикселей до реализма
24
Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F — подсчитываем, на каком процессоре выгоднее собрать игровой ПК
10
Windows XP в 2024 году - Часть 1
19
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
30
Мое мнение о наушниках Sonos Ace
8
Девятым президентом Ирана стал прозападный политик-реформатор - как это отразится на России
7
Добавляю скриншоты GPU-Z в базу данных репозитория Chi-Gallery
20
UK Column: Натовские "ястребы" терпят поражение, но не желают прекращать прокси-войну против России
1
Kindle 2022 или PocketBook 618 - разбираемся, какую читалку выбрать
1

Сейчас обсуждают

Ezdiumno_ru
08:15
Поставки же не В Россию, а ЧЕРЕЗ Россию в Казахстан и далее. При чем тут импортозамещение???
Таможня Казахстана начала задержку российских фур с европейскими товарами
Артём Николаев
08:13
Що за главный запрет?
Россия разрушает основные принципы Бреттон-Вудской системы, создавая альтернативу доллару
Игорь Шелахонов
08:07
Детская больница, жилая многоэтажка - это все военные объекты для росс армии.
Сразу шесть ракет Х-101 прорвались через плотный купол киевского ПВО и поразили завод Артема
Ачемвыэто Докажите
08:07
Все верно говоришь. Достали вот эти костыли в виде ВМ. Натив наше все. А то телефоны уже прост пострашнее некоторых компов, а толку нет нихрена.
Появилась ОС Fuchsia, которая может заменить Android
Docent
08:06
Не покупайте 6" читалки! Берите 7" Кажется, что разница невелика, но это не так. Да, 7" чуть дороже, зато читать НАМНОГО приятнее...
Kindle 2022 или PocketBook 618 - разбираемся, какую читалку выбрать
Ezdiumno_ru
08:03
Согласен! Тут работает старая истина: "Добиться бОльшего можно только ставя себе высокие цели". Застряв в старье и дерьме чел только деградирует. К сожалению, большинство людей этого не понимают. Мн...
Windows XP в 2024 году - Часть 1
star5
08:02
Тупые укро бараны, просто следственную связь ни как не могут увидеть, что если разнесло магазин, это потому что Российская ракета разнесла прилегающий к нему склад боеприпасов, который там разместили...
Сразу шесть ракет Х-101 прорвались через плотный купол киевского ПВО и поразили завод Артема
Ragnar Lodbrok
08:01
Рдр 2 что-то не помешало иметь просто наипрекраснейшее освещение и тени без трассировки лучей и путей)) Так что да, все эти технологии лишь для того, чтобы бездарным гейм разрабам не приходилось трати...
Появилось сравнительное видео Path Tracing и Ray Tracing в игре Resident Evil Village
Сергей Туркевич
07:58
Какие интересные и забавные графики)) Такой стремный и низкий способ манипуляции. Ну зачем? За броузер спасибо не знал, за инфу про утечку памяти тоже. Но блин, графики то... . Серьёзно?
Windows XP в 2024 году - Часть 1
Ezdiumno_ru
07:52
"Данный материал пишется в данный момент в данном браузере Supermium в данной среде данной Windows данной XP." ...
Windows XP в 2024 году - Часть 1
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем