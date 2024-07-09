Google Pixel 7 Pro уже устарел, ведь вышел Pixel Pro 8, и в сети ходят прототипы Pixel 9. Но это не значит, что Pixel 7 Pro не стоит покупать. За последнее время его цена сильно снизилась, и часто встречаются большие скидки во время распродаж.

Pixel 7 Pro выпустили в октябре 2022 года, но он не так уж сильно устарел. Камера по-прежнему отличная, дизайн не изменился, а процессор отстаёт всего на одно поколение. Проблема в том, что есть Google Pixel 7a, который стоит дешевле, а имеет схожие характеристики, включая дисплей с частотой 90 Гц и чипсет Tensor G2.

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Google Pixel 7 Pro — это скорее улучшенная версия, чем большой шаг вперёд по сравнению с серией Pixel 6. Это изогнутый телефон, который удобно держать в руках, несмотря на то, что он выше, чем iPhone 14 Pro Max. Выделяется козырёк камеры, или Camera Bar, как его называет Google. Он проходит по бокам и закрывает три датчика камеры на задней панели. Это контрастирует с глянцевой поверхностью, а при цветовом варианте, Obsidian, имеет общую черную цветовую гамму и блестящий серебристый козырёк. Это выглядит красиво, и этот цвет гораздо приятней, чем то что есть в линейке Pixel 6.

Как было отмечено многими, панель камеры - это полка для пыли и мусора. В течении дня туда попадает всякое, и постоянно протирать ее, весьма хлопотно. Думаю, большинство людей просто наденут чехол и забудут об этом.

Наряду с Obsidian, есть еще один вариант, под названием Hazel, и он выделяется среди остальных золотистым блоком камер и серой задней панелью. Google также заявила, что 7 Pro сделан примерно на 19% из переработанных материалов.

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Pixel 7 Pro имеет класс защиты от воды и пыли IP68, порт USB-C и встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев, который, в отличие от версии, используемой в Pixel 6 Pro, действительно работает хорошо. Google также добавила разблокировку по лицу - она остается программной, без какой-либо подобии Face ID - что было бы приятным дополнением, для более быстрой разблокировки.

Что касается дизайна, то Google Pixel 7 Pro мало что отличает от более дорогого Pixel 8 Pro. Вы получаете такое же высокое качество сборки по более доступной цене, хоть начинка все же отличается.

Главное преимущество дисплея Google Pixel 7 Pro - более высокая пиковая яркость. 6,7-дюймовый экран ярче, чем у Pixel 6 Pro, как при воспроизведении HDR-изображений, так и под прямыми солнечными лучами. Я воспроизводил несколько HDR-роликов по YouTube, и картинка очень хорошая, хотя и не на одном уровне с iPhone 14 Pro (которому Pixel был конкурентом в 2022 году).

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Флагманскому телефону от Apple все же удается получить немного больше яркости в некоторых сценах и выдать более четкое изображение. С тех пор Google увеличила пиковую яркость до 2400 нит для Pixel 8 Pro. Тем не менее, Pixel 7 Pro по-прежнему демонстрирует достойный результат.

Остальные характеристики экрана остались практически такими же, как у Pixel 6 Pro, что не может не радовать. Технология Google Smooth Display аналогична Apple ProMotion, позволяет экрану адаптивно изменять частоту обновления в зависимости от того, что вы делаете.

Для интенсивных игр или прокрутки ленты в социальных сетях, она может повышаться до 120 Гц, а для более простых задач снижаться до 10 Гц. Для AOD она не может снизиться до 1 Гц, в сравнении с iPhone.

1440p 6,7-дюймовая OLED-панель слегка изогнута по краям, но это не плохо. На самом деле, благодаря небольшим изгибам телефон удобней держать в руках, чем острый iPhone 14, особенно при таких больших размерах. Для меньшего Pixel 7 я рад, что Google выбрала более плоскую панель.

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С момента своего появления, линейка Pixel выпускает одни из самых качественных камер для смартфонов. Они не всегда были лучше остальных, но есть что-то волшебное в обработке изображений и в том, что Google делает акцент на ярких, контрастных снимках с прекрасной цветопередачей.

Трудно выбрать между Pixel 7 Pro, iPhone 14 и Samsung Galaxy S22 Ultra, когда речь идет о покупке лучшего камерофона, поскольку все они делают шедевральные снимки.

Pixel 7 Pro имеет схожую с Pixel 6 Pro конфигурацию камер, с небольшими аппаратными изменениями. На задней панели расположены три камеры: 50-мегапиксельная широкоугольная с объективом f/1.9, 48-мегапиксельная 120-мм телефото объектив (по сравнению с 104-мм) и 120-градусная 12-мегапиксельная ультра-широкоугольная. Также есть 10-мегапиксельная фронтальная камера, которая делает хорошие селфи.

Я снимал на Pixel 7 Pro в течение недели, сделав сотни фотографий, и моя любовь к стилю съемки Pixel сохранилась. Снимки полны деталей, грамотно выставлен динамический диапазон и много насыщенных, контрастных цветов. Красные и зеленые цвета на фотографиях, сделанных при дневном освещении, отлично передаются как на дисплее телефона, так и на ЖК-экране ноутбука, а уровень экспозиции всегда на высоте.

Настоящей сильной стороной Pixel 6 Pro была передача оттенков кожи, и Pixel 7 Pro - еще более лучший смартфон на рынке для этого. Функция Google Real Tone, несомненно, помогает в этом, лучше передавая разнообразные цвета кожи.

Google положил начало недавней тенденции ночной съемки, выпустив режим Night Sight, и хотя Pixel 7 Pro не является лидером во всех случаях работы в условиях низкой освещенности, он все равно очень хорош. Он гораздо быстрее снимает хорошие фотографии ночью, и хотя я часто предпочитал результаты iPhone 14 Pro, Pixel немного надежнее, если у вас нет времени на фокусировку.

Ультра-широкая камера немного шире, чем раньше, что позволяет вместить в кадр больше деталей и сделать общее изображение более четким и выразительным. Телеобъектив использует как оптический зум, так и некоторые программные хитрости с искусственным интеллектом, чтобы приблизить нужный объект. До 5-кратного зума снимки получаются хорошими, даже если заметно, когда за дело берется программная обработка, но при дальнейшем увеличении качество ухудшается. Результаты не сравнятся с Galaxy S22 Ultra, но они гораздо лучше, чем у iPhone 14 Pro.

Не только фотографии делают камеру Pixel великолепной, но и другие трюки, которые просто недоступны в других устройствах в таком же качестве. Одно из моих любимых нововведений - опция размытия, которая делает размытые фотографии пригодными для использования. Эта функция работает не только с новыми фотографиями, сделанными на самом Pixel, я использовал ее для улучшения нескольких старых фотографий, которые я ранее отсканировал в библиотеку Google Photos с физических носителей.

Конечно, это не всегда срабатывает, но превратить когда-то бесполезный снимок моей собаки в более четкий никогда не надоест. Я могу только предположить, что эта функция будет становиться все лучше с обновлениями, как и Magic Eraser за последний год.

Magic Eraser позволяет удалять лишние объекты с фотографий и, как и Face Unblur, отлично справляется с этой задачей. Если на заднем плане есть четкий объект, например человек, то функция достаточно развита, чтобы найти его самостоятельно и удалить.

Но не всегда функции работают одинаково хорошо. Новый режим макросъемки, эксклюзивный для модели Pro, как и аналогичные режимы в других моделях, немного плоховат. Да, вы можете получить больше деталей, перейдя в этот режим и приблизившись к объекту, но результаты зачастую хуже, чем и без того довольно ужасные результаты макрокамер.

Видеосъемка также не является самой сильной стороной Pixel 7 Pro. Видео, которое я записал, было вполне пригодным для использования, с хорошим набором опций стабилизации, но оно не имеет тех же замечательных цветов, что и фотографии.

Google не слишком заботится о том, чтобы иметь самый мощный телефон на рынке, вместо этого она стремится достичь прогресса в производительности ИИ, задействовать его, чтобы улучшить качество фотографий.

Чипы Tensor от Google были впереди всех, когда речь заходила о производительности ИИ, поэтому, несмотря на то что Tensor G2 в Pixel 7 Pro уже немного устарел, он по-прежнему отлично справляется со своими задачами. При этом собственный чип Tensor G3 предлагает еще более высокую производительность, как и чипсет Snapdragon 8 Gen 3, который установлен в большинстве флагманских телефонов на базе Android в 2024 году.

Вы, вероятно, и предположить не сможете, что в этом телефоне используется Tensor G2, но на самом деле это так - от функций Real Tone и Face Unblur до непревзойденных навыков перевода и транскрипции голоса. Я бы не стал обмениваться такими функциями на пару очков в бенчмарках.

Есть и множество других функций искусственного интеллекта на базе Tensor. В некоторых странах, не в России, телефон может отвечать на спам-звонки или превращать эти раздражающие автоматические телефонные службы в текст, чтобы вам не пришлось ждать, пока вы узнаете, нужно ли нажать один, два или три.

Искусственный интеллект является важным аспектом, но программное обеспечение Pixel 7 Pro по-прежнему полно уникальных функций. Например, Now Playing спокойно показывает на экране блокировки все песни, играющие поблизости, и сохраняет их для последующего просмотра. Это похоже на Shazam, но вам не нужно даже думать об открытии приложения.

Виджетам было уделено большое внимание в Android 12, но они по-прежнему значительно уступают тем, что доступны на iOS. Если не брать в расчет виджеты, разработанные самой Google, то виджеты от приложений, которые я использую ежедневно, выглядят так, будто их создали пять лет назад и с тех пор их не трогали.

Несмотря на то, что основной акцент делается не на скорости, Pixel 7 Pro работает быстро и плавно, чего, по моему мнению, часто не хватало телефонам Pixel. Игры, по крайней мере в моих тестах, работают так же хорошо, как и на телефонах на базе Qualcomm, и даже такие требовательные, как Genshin Impact, идут на ура.

В паре с чипсетом Tensor G2 работает 12 ГБ оперативной памяти (по сравнению с 8 ГБ в Pixel 7) и накопитель объемом 128 или 256 ГБ. Как обычно, расширение хранилища за счет microSD нет, так что выбирайте с умом, если не хотите пользоваться облаком.

В отличие от iPhone 14, Pixel 7 Pro поддерживает более быстрый стандарт Wi-Fi 6E. Более современные телефоны уже перешли на Wi-Fi 7, но реальность такова, что большинство людей не будут иметь достаточно мощный маршрутизатор, чтобы воспользоваться преимуществами одного из этих беспроводных стандартов.

Многие телефоны забывают о звонках, но Pixel 7 Pro не входит в их число. Наряду с функциями автоматизации, о которых я упоминал ранее, телефонные звонки здесь звучат фантастически с хорошим уровнем блокировки фонового шума. Тактильный отклик тоже великолепен - при нажатии на клавиши или получении уведомления вы получаете приятные всплески. Именно такие мелочи делают телефоны Pixel таким удовольствием в использовании.

Что касается обновлений программного обеспечения, Google обещает минимум пять лет обновлений безопасности и, скорее всего, четыре года обновления Android. Учитывая, что Samsung тоже предлагает нечто подобное, а Google полностью контролирует данный процесс, было бы неплохо получить на несколько лет побольше.

Время автономной работы и выносливость Pixel 7 Pro не вызывают особого восторга. Это телефон, который, скорее всего, будет требовать зарядки ночью, если только вы не готовы сильно ограничить возможности устройства с помощью нового режима Extreme Power Saver.

Этот режим может быть полезен в походе, когда вам действительно нужно многодневное время автономной работы, но в целом жертвы, на мой взгляд, того не стоят.

За всю неделю работы с Pixel 7 Pro в конце дня у меня оставалось около 10-15 % заряда, что примерно соответствует результатам, которые я получал с iPhone 14 Pro, но значительно уступает версии Pro Max.

При этом на экране установлено значение FHD+ по умолчанию и включена функция Smooth Display. Если вы хотите получить более четкое изображение, можно перевести его в режим QHD+ (1440p), и тогда он будет потреблять на 3-5 % больше.

Google не сильно продвинулась в технологии быстрой зарядки, и в более дорогом Pixel 8 Pro ситуация не сильно лучше. Поддерживаются зарядные устройства мощностью до 30 Вт, хотя полная зарядка заняла у меня 80-90 минут, и, конечно, в коробке нет блока питания. Это намного медленнее, чем у многих китайских телефонов на Android: например, OnePlus 10T заряжается от 0 до 100 % менее чем за 20 минут.

Google Pixel 7 Pro может больше и не быть флагманским смартфоном от Google, но он все еще имеет много преимуществ после значительного снижения в цене. Камера делает очень приятные, контрастные снимки в любых условиях, а само приложение оснащено множеством трюков искусственного интеллекта. Производительность хорошая, а программное обеспечение - отличное.

Самая большая проблема - появление Pixel 7a, который предлагает очень похожие характеристики по гораздо более доступной цене. В результате выбирать Pixel 7 Pro стоит только в том случае, если вам нужен экран побольше и более длительное время автономной работы.