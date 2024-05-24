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Мое мнение о Senua's Saga: Hellblade 2 (Eurogamer)

Senua’s Saga: Hellblade II развивает историю Сенуа, демонстрируя мастерство, уверенность, поразительную жестокость и непоколебимую убежденность.
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Я считаю, что перед Ninja Theory стояла непростая задача при создании продолжения игры Hellblade: Senua’s Sacrifice 2017 года. Оригинал заслуженно получил высокие оценки за исследование тем горя, травм и психических заболеваний. Но как рассказать подробнее о борьбе героини с психозом, не скатившись в самоповторы и, что еще хуже, эксплуатацию этих тем? Оказалось, что ответ — в создании Hellblade 2. Эта игра — настоящий шедевр.

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Возможно, вы помните, что в Hellblade: Senua’s Sacrifice рассказывается о Сенуа, воительнице из народа пиктов, которая страдает психозом. Она пытается справиться со своим психическим заболеванием, а также с общественным осуждением и предвзятым отношением, которые отделяют её от остальных людей. Кроме того, Сенуа переживает смерть своей возлюбленной Диллиан от рук северян. Hellblade 2 продолжает историю. После вступительного ролика, где кратко описываются события предыдущей части, мы узнаём, что северяне снова начали совершать набеги на народ Сенуа. Воительница решает остановить их. Она позволяет работорговцам взять себя в плен, чтобы проникнуть в крепость северян и покончить с их нападениями раз и навсегда. К сожалению, планы Сенуа нарушает погода: она терпит кораблекрушение и оказывается одна во враждебной стране. Воительница связана клятвой, поэтому у неё нет другого выхода, кроме как продолжить свой путь.

Иными словами, это игра о выполнении обещания. Сенуа взяла на себя ответственность за целое сообщество людей, что влияет на её характер и немного смещает акцент повествования с неё самой. Если Senua’s Sacrifice тесно связан с Сенуа и различными травмирующими событиями, которые она пытается преодолеть, то Hellblade 2 больше сосредоточен на людях, которых она встречает: тех, кого она спасает, и тех, кого не может спасти, кому она доверяет и кого боится, а также на том, как она строит с ними отношения. Это не столько игра о борьбе с психическим заболеванием, сколько о путешествии человека с таким заболеванием, которое полно опасностей и трудностей.

В Hellblade 2 Сенуа больше взаимодействует с окружающим миром, и это приносит персонажу значительное удовлетворение. Несмотря на то, что психоз всё ещё остаётся проблемой для Сенуа, после событий первой части отношение героини к своему состоянию изменилось. Сенуа стала больше верить в свои силы и проявлять больше сочувствия к себе, что говорит о том, что она учится жить со своим психозом, а не бороться с ним. Особенно ярко это проявляется во взаимоотношениях с Фуриями — звуковым проявлением ее состояния, которое комментирует действия Сенуа на протяжении всей игры. Эти голоса переплетаются, выражая краткие вспышки страха и надежды, поддержки и едкой, горькой критики. Хотя они и не дружелюбны — слушать их всё равно что смотреть ASMR, в котором все тайно вас ненавидят, — они, по крайней мере, стали больше верить в Сенуа. Они подбадривают её гораздо сильнее, чем раньше, и даже готовы заступиться за неё. Когда в сознание Сенуа проникают другие голоса, главным образом голос ее покойного жестокого отца, Фурии обычно встают на сторону хозяйки, призывая ее не слушать и вспомнить о своей силе. Это приятное ощущение прогресса, особенно учитывая, сколько усилий пришлось приложить Сенуа, чтобы достичь этого.

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Структурно основные впечатления от Hellblade 2 мало отличаются от первой игры. Мир Сенуа состоит из головоломок, многие из которых основаны на особенностях восприятия. Они чередуются с неожиданными сражениями и яркими эпизодами галлюцинаций. Головоломки в основном представляют собой спокойные моменты для раздумий. Иногда Сенуа нужно пройтись по местности и выстроить предметы в линию, чтобы сформировать определенные руны. В других случаях она оказывается в зеркальных комнатах на потолке, и ей приходится переключаться между этими двумя пространствами, чтобы пройти дальше. Головоломки не слишком сложные, но их решение приносит чувство удовлетворения.

Как и в первой части, в боях важно правильно рассчитывать время. Нужно научиться уклоняться и парировать удары в нужный момент, потому что своевременные блоки позволяют замедлить время и обрушить на противника град ударов. Это не так сложно — Сенуа может нанести огромный урон даже самым сильным врагам, и игра быстро возвращает вас в бой после поражений. Однако я заметил, что в этой игре получаю гораздо больше урона, чем хотелось бы, особенно от некоторых быстрых противников, которых сложно заметить. Эти враги ведут себя по-разному на протяжении игры, заставляя игрока быть в напряжении. Не вдаваясь в детали сюжета, скажу, что некоторые из них просто кошмарны

Галлюцинации Сенуа одновременно очень яркие и мастерски проработанные. Зачастую игрок не осознаёт, что восприятие реальности Сенуа искажено, пока она сама не погрузится в него. В этот момент мир вокруг нее меняется и искажается, оказывая на нее давление и воплощая в жизнь некоторые из её самых сильных страхов. Эти галлюцинации обычно возникают во время эмоционально напряженных моментов сюжета, развивая действие и отражая противоречивое психическое состояние Сенуа. С одной стороны, это умелое повествование, но с другой — оно гарантирует, что в Hellblade 2 страдания Сенуа не являются самоцелью. Учитывая, что я сам никогда не сталкивался с психозом, мне это представление кажется продуманным и обоснованным, хотя было бы легко сделать его слишком ярким и упрощенным.

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Однако меня насторожили некоторые моменты, когда Сенуа описывали как избранную, особенную или наделённую силами из-за завесы. Большинство таких комментариев исходит от персонажа Фаргрима, который в некотором роде мистик и, если мы помним, живёт в IX веке. Но я удивился, обнаружив, что один или два подобных комментария были от рассказчика игры. Сюжеты об избранных, конечно, не новы для видеоигр и фэнтези, но использование такого обрамления вокруг персонажа вроде Сенуа требует осторожности. Она сильна вопреки своей болезни, а не благодаря ей. И хотя момент был коротким, я удивился, увидев, что в Hellblade 2 эта грань немного стирается.

Если закрыть глаза на эти замечания, то Hellblade 2 — великолепная игра от команды, которая прекрасно понимает, что сделало первую часть уникальной. Сказать, что основная механика знакома, — не значит заявить, что игра стала клоном оригинала. Скорее, она была доработана и расширена во всех аспектах, что позволило создать продолжение, которое можно без колебаний назвать великолепным.

С одной стороны, Hellblade 2 — замечательная игра. Локации детально проработаны и отлично освещены — сложно представить другую игру, где освещение играет столь важную роль в повествовании. Персонажи анимированы плавно и естественно, а проработка лиц помогает оживить игру замечательным актерам, среди которых Мелина Юргенс, Крис О’Рейли и Элдис Ама Хэмилтон. Также хочу отметить, что мох и лишайники, которые встречаются в игре, выглядят очень реалистично. Раньше я никогда не обращал внимания на подобные детали в обзорах игр, но здесь они заслуживают упоминания.

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Во-вторых, боевая система великолепна. Она адаптируется под ситуацию, позволяя обманывать противников ложными ударами. Анимация в бою просто прекрасна. Раньше противники окружали Сенуа и ждали своей очереди, что было удобно, но не всегда интересно. Теперь новые враги появляются на месте побеждённых. Иногда это могут быть NPC, которых убивают или просто сбивают с ног. Камера реалистично реагирует на мощные удары и движения, создавая ощущение напряженного боя, которое может сравниться с лучшими моментами из God of War. Из-за этого игрок частично теряет контроль над камерой, но результат того стоит.

Если Senua’s Sacrifice получила высокие оценки, то во многом благодаря звуковому сопровождению, и Ninja Theory сохранила тот же уровень качества в продолжении. Звуки фурий доносятся будто прямо в ухо, играя с игроком, а из темноты раздаются искажённые раскаты грома и тревожные шумы. Саундтрек написан группой Heilung, чьи грохочущие барабаны, горловое пение и периодическое рычание идеально вписываются в атмосферу игры (участники Heilung называют свою музыку «усиленной историей», что, безусловно, правда). Не могу сказать, что играть в Hellblade 2 в наушниках — сплошное удовольствие (иногда это довольно неудобно), но это лучший способ погрузиться в игру.

На самом деле, моё главное впечатление от Hellblade 2 — игра не для слабонервных. В ней много сцен насилия, а иногда она и вовсе превращается в настоящий хоррор. Я человек не из пугливых, но в начале игры мне стало по-настоящему не по себе. Один эпизод вполне мог бы стать частью фильма «Спуск» Нила Маршалла 2005 года — он меня сильно впечатлил и даже немного расстроил. История затрагивает темы прошлого главной героини Сенуа и ее отношений с окружающими людьми. Её реакции на происходящее вокруг искренние и душевные. Всё это вместе с продуманным звуковым сопровождением, динамичным геймплеем и великолепной графикой делает игру не только масштабной, но и передаёт её посыл с невероятной мощью и воодушевлением.

Одним словом, Hellblade 2 — это самый убедительный сиквел из всех, что я видел. Ninja Theory продемонстрировала в этой игре огромный размах амбиций, и результат получился потрясающим. С момента выхода Senua’s Sacrifice в 2017 году многое изменилось, в том числе наше восприятие темы психического здоровья и психических заболеваний. Но если и были какие-то сомнения в том, сможет ли Hellblade оставаться актуальной, то теперь их можно смело отбросить. Ninja Theory не только доказала, что способна адаптироваться к меняющимся условиям, но и то, что Hellblade и Сенуа по-прежнему заслуживают особого внимания в этой области.


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