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Мое мнение о OnePlus 12R Genshin Impact Edition (Eurogamer)

Genshin Impact — одна из самых известных игр в мире и, возможно, главный поставщик видеоигр в Китай. Однако, несмотря на это, меня удивило, что компания OnePlus выпустила специальное издание смартфона 12R в стиле Genshin Impact.
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Genshin Impact — одна из самых известных игр в мире и, возможно, главный поставщик видеоигр в Китай. Однако, несмотря на это, меня удивило, что компания OnePlus выпустила специальное издание смартфона 12R в стиле Genshin Impact. Его стоимость составляет 649 фунтов стерлингов или 699 фунтов стерлингов. Более того, дизайн телефона вдохновлен одним из персонажей игры — Кэцин с фиолетовыми волосами. Полагаю, что после тщательного исследования ее выбрали лицом бренда.

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Компания из Шэньчжэня предложила мне опробовать их устройство, и я подумал, что это отличная возможность познакомиться с одним из самых доступных смартфонов, оснащенным мощным чипсетом прошлого поколения Snapdragon 8 Gen 2. Мне стало интересно узнать, что представляет собой эта необычная игровая модель. Всё, что я видел раньше, создано специально для геймеров с учетом производительности, дизайна и дополнительных функций.

Дизайн

Смелый дизайн OnePlus 12R Genshin Impact Edition делает смартфон еще более привлекательным, чем обычный 12R, который и так выглядит как премиальный телефон в своей ценовой категории. Фиолетовый цвет, который некоторые называют «электро-фиолетовым», красиво переливается на свету, особенно эффектно это смотрится на задней панели со стильным блоком камер. Металлическая рамка смартфона тоже окрашена в фиолетовый цвет.

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Смартфон очень гладкий, поэтому, возможно, стоит приобрести чехол. Впрочем, прозрачный дизайн — единственный подходящий вариант, ведь он подчеркивает уникальный внешний вид телефона. Также устройство защищено от воды и пыли по стандарту IP64. Это неплохо, но не сравнится с флагманскими моделями, которые обычно имеют класс защиты IP68.

Вместе с телефоном вы получите множество тематических аксессуаров: наклейки, значки, чехол, зарядное устройство, USB-кабель, инструмент для извлечения SIM-карты и даже миниатюрный фон. А ещё в комплекте есть подставки для телефона и для фигурок персонажей размера чиби, на которых можно делать фото своего смартфона. Если вам нравятся работы из Genshin Impact, особенно изображение Кэцин на задней панели корпуса, эти аксессуары станут отличным дополнением. Особенно если у вас есть где их все разместить.

Дисплей

Несмотря на то, что внешний вид OnePlus 12R Genshin Impact Edition сильно отличается от обычного OnePlus 12R, экран в этой версии остался неизменным. Это всё тот же 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей LTPO4 с разрешением 1264x2780 пикселей. Частота обновления экрана может варьироваться от 1 Гц до 120 Гц, что обеспечивает быстрый отклик в играх и не снижает время автономной работы, как это иногда бывало с ранними моделями с частотой 90 Гц и 120 Гц. Частота отклика на касания также впечатляет — 1000 Гц. Это должно давать преимущество в плане скорости реакции, и я подтверждаю, что это действительно так.

Экран смартфона отличается высокой яркостью и поддерживает технологию Dolby Vision с максимальной яркостью HDR в 4500 нит. Это настоящая гордость устройства: экран отлично ведет себя на солнце и создает красивые блики при просмотре HDR-контента. 

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Под экраном расположен оптический датчик отпечатков пальцев. По моему опыту, он срабатывает быстро. Также есть возможность входа через камеру типа hole-punch, и зачастую это происходит даже быстрее.

Камера

В камере OnePlus 12R установлен такой же 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX890, как и в прошлогоднем флагмане OnePlus 11. Но кроме него есть ещё более простой 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и почти ненужный 2-мегапиксельный режим макросъёмки, который нужен лишь для количества. Фронтальная камера оснащена 16-мегапиксельным широкоугольным объективом.

Камера в этом смартфоне обеспечивает высокую производительность в основном режиме съёмки, которая сравнима с показателями iPhone, Pixel и Galaxy нескольких прошлых лет. Однако в 2024 году OnePlus немного уступает своим основным конкурентам. Благодаря оптической стабилизации изображения и биннингу с использованием большого сенсора Sony, камера делает довольно детализированные снимки с разрешением 12,6 Мп, особенно при хорошем освещении. Настройка цвета и динамический диапазон радуют глаз. Также можно делать фотографии в разрешении 50 Мп, снимать в формате RAW HDR и записывать видео с разрешением до 4K при 60 кадрах в секунду.

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Интерфейс камеры будет хорошо знаком пользователям Pixel. Есть несколько дополнительных опций для ретуши лица и применения фильтров, но инструментов искусственного интеллекта меньше, чем на последних флагманах Google.

Я бы не назвал OnePlus 12R выдающимся камерофоном, но и слабым местом его камера не является. А производительность кажется вполне адекватной, учитывая стоимость устройства.

Производительность и программное обеспечение

OnePlus 12R — один из нескольких смартфонов, которые мы недавно протестировали на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 2. Это флагманский чипсет, который впервые появился в 2023 году и теперь используется во многих устройствах, выпуск которых в западных странах был перенесён на 2024 год. Чипсет оснащен 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Это значит, что вы получите более продвинутый смартфон, чем базовая модель OnePlus 12R с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, которую продают в других регионах.

В этой игре производительность сильно зависит от выбранного режима. 12R Genshin Impact Edition обычно набирает около 1000 баллов в одноядерном тесте и примерно 2000 баллов в режиме высокой производительности. Этот режим включается автоматически, когда в программе запуска игр телефона активирован «режим чемпионата». Также его можно включить вручную в настройках. Но стоит помнить, что это приводит к уменьшению времени автономной работы и увеличению тепловыделения, как и следовало ожидать.

На максимальной мощности 12R совместим с другими смартфонами, которые используют такой же набор микросхем. При этом он значительно превосходит Honor Magic V2 RSR в GeekBench 6 и Sony Xperia 5 V в PCMark Work 3.0.

Кроме обычной максимальной производительности, важно обратить внимание на то, как она изменяется со временем, особенно когда устройство нагревается во время долгой игры. Это можно проверить с помощью 20-минутного экстремального стресс-теста 3DMark Wild Life. Сначала результат был 13 тысяч баллов, но к 14-й минуте теста он снизился до 8,5 тысяч и оставался таким до конца. Режим высокой производительности улучшил эти показатели примерно на 200–300 баллов, что указывает на то, что проблема скорее в перегреве, а не в ограниченной мощности, которая нужна для продления работы батареи.

Интерфейс OxygenOS 14, основанный на Android 14, похож на стандартный. В нём есть несколько раздражающих предустановленных приложений, но также и полезные функции, например панель запуска игрового режима. Дизайн этого издания Genshin Impact выполнен в фиолетовых тонах. Это соответствует внешнему виду устройства и аксессуаров к нему. При желании вы можете выбрать более классическую тему или установить другой лаунчер.

Игровой лаунчер предлагает игры для скачивания, список всех установленных на телефоне игр (среди которых я заметил необычные приложения, такие как сервис доставки еды Just Eat и билетный сервис Trenitalia) и режим чемпионата. Этот режим отключает уведомления и сигналы тревоги, а также увеличивает производительность, частоту обновления и чувствительность экрана, чтобы ничто не отвлекало вас от любимой игры.

В Digital Foundry я также оценил наличие в оверлее игры индикатора частоты кадров в реальном времени со статистикой использования процессора и GPU. Однако, чтобы получить полноценное представление о работе с DF, компании OnePlus стоило бы добавить дополнительную рамку FCAT. Кроме того, вы можете настраивать параметры графического процессора, например, включать VRS, регулировать MSAA, устанавливать автофокусировку и смещение LOD на Mip-карте. Одним словом, я рассказал Алексу Батталье об этих потрясающих возможностях!

Среди прочих функций есть возможность записи экрана, плавающие окна для таких приложений для общения, как Discord, функция изменения голоса, «hyper HDR», автоматическая настройка разрешения игры в зависимости от уровня заряда батареи и температуры, цветовые фильтры для PUBG Mobile, быстрый запуск «игр, в которые вы часто играете», 4D-вибрации для «улучшения вашего игрового опыта» и многое другое. Кое-что из этого уже не работает, но мне хотелось бы, чтобы в Pixel 6, которым я пользуюсь каждый день, было реализовано достаточное количество этих функций.

Время автономной работы

Аккумулятор емкостью 5500 мАч в OnePlus 12R обеспечивает более чем два дня активного использования. В комплекте есть блок питания и кабель USB-C фиолетового цвета.Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 100 Вт, которая, как утверждается, заряжает телефон всего за 26 минут. Беспроводной зарядки в комплекте нет, но это меня не смутило, хотя для кого-то это может стать недостатком.

Вывод

OnePlus 12R в стиле Genshin Impact — это интересный телефон, который наверняка придётся по вкусу любителям популярной игры, особенно фанатам Кэ Цин. Цветовая гамма телефона перекликается с образом персонажа, а её изображение присутствует на корпусе телефона и различных аксессуарах. Особенно приятно, что всё это предлагается по довольно скромной цене — 50 фунтов стерлингов, тогда как стандартная стоимость OnePlus 12R составляет 649 фунтов стерлингов. Я считаю, что это вполне оправданная цена за получаемые возможности и впечатления.

OnePlus 12R кажется выгодным приобретением по сравнению с другими смартфонами на базе Snapdragon 8 Gen 2, которые мы рассматривали, особенно в сравнении с Sony Xperia 5 V. Этот конкурент вышел в последнем квартале 2023 года, но его стоимость составляет 799 фунтов стерлингов за модель с вдвое меньшим объёмом оперативной и встроенной памяти.Стоит признать, что у Xperia 5 V есть уникальные характеристики, например, более компактный дизайн, слот для карт Micro SD и разъём для наушников. Но OnePlus 12R выигрывает благодаря своей цене в 649 фунтов стерлингов.

Если честно, есть много телефонов с таким же чипсетом или более новым и быстрым Snapdragon 8 Gen 3. Однако OnePlus 12R выделяется среди них, ведь это один из самых доступных флагманов по уровню производительности.

Несмотря на свою доступную цену, OnePlus 12R обладает конкурентоспособными производительностью и камерой, а также имеет полезные функции для геймеров. У него строгий и стильный дизайн, а также яркий дисплей. Если вам нравится такое сочетание характеристик, то обратите внимание на модель OnePlus 12R в стиле игры Genshin Impact. Это отличный вариант с дополнительным цветом и интересными аксессуарами за небольшую доплату.

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