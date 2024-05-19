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Мое мнение о AyaNeo 2 (Eurogamer)

AyaNeo 2 и AyaNeo Geek — это новейшие портативные компьютеры, представленные на рынке Digital Foundry. Благодаря процессору AMD Ryzen 7 6800U их производительность просто невероятна, но за это приходится расплачиваться временем автономной работы.
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Технологический прогресс не остановить. Портативная консоль Steam Deck от Valve недавно отметила свой первый день рождения. Несмотря на то, что это устройство впечатляет во многих аспектах, есть сомнения относительно того, насколько хорошо оно будет справляться с новейшими играми, ведь мы наконец-то преодолели проблему перехода от одного поколения к другому. Процессор AMD Ryzen 7 6800U значительно превосходит процессор Deck Van Gogh по большинству параметров. Он предназначен для ноутбуков, но, судя по всему, отлично работает и в портативном формате. AyaNeo 2 и AyaNeo Geek — это новейшие портативные компьютеры, предоставленные Digital Foundry. Благодаря процессору AMD Ryzen 7 6800U их производительность просто невероятна, но за это приходится расплачиваться временем автономной работы.

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Если забыть о энергопотреблении, то два карманных компьютера AyaNeo — это мощные устройства, которые обеспечивают отличную производительность как в разрешении 720p, так и в разрешении 1080p. Это делает их идеальными для мобильных и стационарных игр. Для тех, кто знаком с возможностями процессора Ryzen 7 6800U в ноутбуке, не станет новостью, что AyaNeo демонстрирует впечатляющую производительность на своих карманных компьютерах. Особенно ярко это проявляется в играх, которые создают сложности для работы Steam Deck. AyaNeo уверенно лидирует в таких играх, как Doom Eternal в разрешении 1080p60, ремастированный Marvel’s Spider-Man с трассировкой лучей, Fortnite с полным набором функций UE5, который прекрасно смотрится при фиксированной скорости 30 кадров в секунду. Эти карманные компьютеры способны на великие свершения.

Прежде чем обсуждать качество портативного устройства, давайте сравним его основные технические характеристики с параметрами процессора AMD Ryzen 7 6800U. Разница между ними огромна. В портативной консоли Steam Deck от Valve установлен четырёхъядерный процессорный кластер Zen 2. Процессор AMD Ryzen 7 6800U оснащен восемью ядрами с улучшенной архитектурой и более высокой тактовой частотой. Что касается графики, то в Steam Deck используются восемь вычислительных блоков RDNA2 с максимальной тактовой частотой 1,6 ГГц. В процессоре AMD Ryzen 7 6800U количество вычислительных блоков RDNA2 увеличено до 12, а максимальная тактовая частота составляет 2,2 ГГц.

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На бумаге всё выглядит неплохо, но реальная мощность чипа Van Gogh в Steam Deck варьируется от 4 до 15 Вт. В процессоре AMD Ryzen 7 6800U мощность значительно выше: от 15 до 22 Вт. Карманные компьютеры AyaNeo могут работать как с меньшей, так и с большей мощностью (TDP), но результаты будут не такими впечатляющими. Это говорит о том, что процессор AMD Ryzen 7 6800U более мощный, но для доступа к такой производительности требуется больше энергии. А значит, время автономной работы будет меньше.

В портативных компьютерах AyaNeo эта проблема решается с помощью аккумулятора большей ёмкости. В Steam Deck используется 40-ваттный аккумулятор, а в рассматриваемых нами устройствах — гигантский аналог на 50,25 Вт. Несмотря на это, время игры без подзарядки составило всего 70–75 минут как в AyaNeo 2, так и в AyaNeo Geek. Ограничители частоты кадров и интеллектуальное программное обеспечение для настройки TDP помогут продлить время работы, но в требовательных играх проблемы с автономностью всё равно будут возникать. Всё это служит суровым напоминанием о том, что процессор Ryzen 7 6800U изначально разрабатывался для тонких и лёгких ноутбуков, в то время как более экономичный чип Van Gogh от Steam Deck создавался специально для портативных игровых устройств.

Если говорить о разнице между AyaNeo 2 и AyaNeo Geek, то Geek — это попытка производителя снизить технические характеристики и предложить более бюджетный вариант. Однако в целом оба устройства относятся к категории премиальных карманных компьютеров. Geek предоставляет возможность выбора конфигурации с более низкими характеристиками, что позволяет сэкономить. Например, оба устройства оснащены экранами с разрешением 1200p, но Geek также предлагает опцию с разрешением 800p. В AyaNeo 2 установлен твердотельный накопитель PCIe NVME поколения 4.0, а в Geek — 3.0. Кроме того, гироскопы и тактильные ощущения в Geek имеют более низкие характеристики, но я не могу точно сказать, в чём заключается разница. Я тестировал оба устройства с твердотельным накопителем ёмкостью 2 ТБ и 32 ГБ LPDDR5-6400, но также хочу отметить, что в обеих линейках доступны конфигурации с меньшими параметрами.

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Дизайн этого КПК просто прекрасен, к нему сложно придраться. По размерам он меньше, чем Steam Deck, его удобно держать в руках, он оснащен отличными аналоговыми джойстиками и кнопками, расположенными логично — это впечатляет. IPS-дисплей с диагональю 7 дюймов отличается насыщенными цветами, глубоким чёрным цветом и отличной яркостью — это нечто особенное. Разрешение 1200p может показаться излишним для портативного компьютера, но оно даёт преимущество: графика Radeon 680M в этом устройстве обладает высокими характеристиками. Для игр, которые хорошо работают при разрешении 1080p / 1200p, такое разрешение на семидюймовом экране — это замечательно. К сожалению, в Steam Deck нет регулируемой частоты обновления, а это полезная функция. Однако, несмотря на то, что AyaNeo не рекомендует этого, экран с разрешением 1200p поддерживает пользовательское разрешение 48 Гц с помощью утилиты Custom Resolution Utility (CRU).

Если говорить о дизайне устройств, то обе модели AyaNeo отличаются от Steam Deck наличием трёх разъёмов USB-C вместо одного. Два из них поддерживают стандарт USB 4, что обеспечивает высокую скорость передачи данных при подключении внешних графических процессоров. Это открывает новые возможности для пользователей, которые хотят улучшить производительность своих устройств. Кроме того, обе модели оснащены разъёмами для карт памяти microSD и наушников, сканером отпечатков пальцев и кнопкой регулировки громкости. Также в комплекте предоставляется дополнительная док-станция, которая оснащена выходом HDMI 2.0 (с соотношением цветности 4:2:2), двумя разъёмами USB-C и двумя USB-A.

Комплектация устройств весьма удачна, технические характеристики впечатляют, а производительность процессора Ryzen 7 6800U значительно выше, чем у Steam Deck. Но насколько она мощнее? Как видно на видео, у меня возникли проблемы с отключением вертикальной синхронизации (V-Sync) на обоих устройствах, в то время как на AyaNeo Air и Steam Deck всё работало нормально. Поэтому я решил протестировать все игры с включённой V-Sync. Скорее всего, именно так вы и будете играть, поскольку на портативных устройствах экраны расположены вертикально, а это значит, что функция V-Sync работает горизонтально, а не вертикально, как на обычных мониторах. Откровенно говоря, это выглядит ужасно, и, возможно, именно поэтому V-Sync обязательна для таких устройств, как Steam Deck и Nintendo Switch.

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Портативные устройства AyaNeo проигрывают Steam Deck в плане операционной системы и интерфейса. Valve годами разрабатывала интерфейс для SteamOS, в то время как AyaNeo работают на Windows 11 с устаревшим лаунчером AyaSpace. Эта программа сканирует ваше оборудование и отображает установленные игры в меню. Программное обеспечение также позволяет настраивать входы, тактильные ощущения и RGB на джойстиках. Особенно полезна функция изменения предела TDP процессора. Можно снизить мощность до 15 Вт, но это приведёт к перегрузке процессора и значительному снижению производительности. Также можно увеличить мощность до 22 Вт. В игровом режиме мощность может быть увеличена до 33 Вт, а в режиме Pro — ещё больше. Для сравнения, спецификации AMD рекомендуют ограничение в 28 Вт.

Мощность влияет на количество кадров в секунду, которое вы получаете во время игры. В видеообзоре вы можете увидеть тесты, которые показывают, как меняется кадровая частота в зависимости от мощности. Я протестировал устройство на мощности 15 Вт, 22 Вт, 26 Вт и 33 Вт. Если вы посмотрите на галерею ниже, то увидите, что самый большой прирост мощности происходит при увеличении мощности с 15 Вт до 22 Вт. В AyaSpace этот режим называется игровым, и он идеально подходит для мобильных игр высокого класса. Например, в Forza Horizon 5 при переходе с 15 Вт на 22 Вт мощность увеличивается на 46 %, а производительность — на 33 %. Увеличение мощности до 26 Вт даёт примерно 19 % прироста мощности по сравнению с 22 Вт, но производительность увеличивается всего на 8 %. Разница между 26 Вт и 33 Вт, не показанная в галерее, незначительна, хотя в других моделях может наблюдаться небольшой выигрыш.

В галерее вы увидите, как увеличивается производительность по сравнению с Steam Deck, работающим на предельной мощности в 15 Вт, а также несколько интересных моментов. Прежде всего, несмотря на свои технические недостатки, такие игры, как Control и Doom Eternal, на самом деле могут работать быстрее на AyaNeo, если их мощность равна 15 Вт. Это связано с тем, что драйвер Radeon с открытым исходным кодом, используемый в SteamOS, может значительно повысить производительность по сравнению с собственным аналогом AMD для Windows. Однако, если добавить дополнительные возможности, то станет очевидным преимущество AyaNeo в производительности. Даже при мощности в 22 Вт обычно достигается преимущество в производительности на 35–40 % — и это огромный запас мощности, позволяющий преодолеть ограничения Steam Deck в самых требовательных играх. Мощность, превышающая 22 Вт, обеспечивает некоторый дополнительный запас мощности, но его лучше всего использовать для игр в режиме ожидания, когда вы будете подключены к розетке и не будете ограничены временем автономной работы.

Как вы увидите во встроенном видео, я провёл много времени — и получил массу удовольствия — тестируя это оборудование. Настоятельно рекомендую вам посмотреть его, потому что адаптация компьютерной игры к возможностям комплекта часто приводит к прекрасным результатам, которые гораздо более впечатляющи, чем процентные различия в производительности. Я всё ещё не могу привыкнуть к встроенному графическому процессору AMD, который обеспечивает функции трассировки лучей при воспроизводимой частоте кадров. Концепция производительности на уровне PlayStation 4 с мобильного устройства замечательна, поэтому было особенно здорово запустить компьютерную версию God of War на аналогичных настройках для PS4 и приблизиться к производительности gold master code, которая запускалась с разблокированной частотой кадров. Ремастер «Человека-паука» от Marvel? Он также будет работать в разрешении 1080p30 и, возможно, обеспечит улучшенные впечатления по сравнению с оригинальной версией для PS4.

Ранее мы показывали игры для ПК, которые работали с такими же настройками, как и игры для PlayStation 5. Последней такой игрой стала Plague Tale: Requiem. Во время одного из тестов я обнаружил, что AyaNeo Geek с мощностью 33 Вт обеспечивает 27% производительности PS5 при аналогичном тестировании. При снижении разрешения по сравнению с PS5 частота кадров увеличивается, но даже при разрешении 720p (которое было увеличено с 482p с помощью TAAU) PS5 при повышении разрешения с 1440p до 4K работает примерно на 10% быстрее. Это результаты тестирования только одной сцены из одной игры, но всё равно это интересный тест. В Steam Deck игра Plague Tale: Requiem работает нестабильно, но, как вы увидите в видео, мне удалось добиться стабильной частоты кадров в 30 FPS в игре, и это выглядит потрясающе в портативном режиме.

У меня всё ещё есть некоторые сомнения относительно того, смогут ли игры, разработанные для консолей девятого поколения, в будущем быть адаптированы для этих портативных компьютеров на базе AMD. И на данный момент кажется, что у игр на движке Unreal Engine всё ещё есть проблемы. Теоретически, игры Returnal и Callisto могли бы работать нормально, но проблемы с заиканием никогда не были слишком серьезными. Однако это не вина портативных компьютеров AyaNeo, а скорее постоянные проблемы, с которыми мы сталкиваемся при работе с различными портами для ПК. Интересно отметить, что уровень подготовки Valve к Proton compatibility layer настолько впечатляет, что многие из этих проблем устраняются на планшете, чего нет на обычном ПК или любом другом портативном компьютере под управлением Windows.

Я пользуюсь AyaNeo 2 и AyaNeo Geek уже пару месяцев и восхищаюсь качеством их работы и скоростью подключения. Меня также впечатляет сообщество вокруг этих устройств и разнообразие доступных приложений. Тем не менее, эти устройства предназначены для опытных пользователей высокого класса, а не для обычных пользователей, предпочитающих портативные устройства Valve. Есть обнадёживающие новости от Valve о запуске SteamOS на устройствах с процессором Ryzen 7 6800U. Это звучит заманчиво: улучшенный интерфейс, высокий уровень совместимости с Proton, оптимизация для графики RDNA 2 и, надеюсь, улучшенное управление энергопотреблением. Это может стать значительным достижением.Несмотря на то что AyaNeo — отличные карманные компьютеры, Windows 11 всё же уступает операционной системе, разработанной специально для них Valve. 

В итоге, Steam Deck остаётся более доступным и даже лучшим выбором для обычных пользователей. Но я всё ещё в восторге от AyaNeo 2, его разнообразных и потрясающих игровых возможностей и просто великолепного дисплея. А после новостей о том, что Ryzen 7 6800U готовится к выпуску обновлённой версии процессора AyaNeo Air, наряду с другими процессорами с пониженным энергопотреблением, я с нетерпением жду, что будет дальше.

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