PlayStation Portal — это уникальное устройство для стриминга игр с PS5, разработанное компанией Sony. Оно не является ни консолью, ни традиционным игровым карманным компьютером, что усложняет восприятие, поскольку качество игры полностью зависит от качества вашей домашней сети. Однако если вы воспользуетесь несколькими простыми советами, то сможете получить максимум удовольствия от удаленной игры и, соответственно, от PlayStation Portal. Тем не менее остаётся ощущение, что удалённая игра сама по себе не настолько хороша, насколько могла бы быть.

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Чтобы обеспечить оптимальные условия для работы PlayStation Portal, рекомендую настроить прямое соединение между вашей PS5 и маршрутизатором с помощью кабеля локальной сети. Это позволит избежать потери данных и увеличения задержки, которые могут возникнуть при передаче данных через Wi-Fi. Кроме того, разместите PlayStation Portal как можно ближе к маршрутизатору, чтобы обеспечить стабильный сигнал. Если вы не сможете выполнить эти условия, работа портала может стать менее стабильной. При этом вы можете использовать PlayStation Portal в любом месте, где есть доступ к интернету, в том числе по сотовой связи, когда вы находитесь вне дома. Но чем дальше вы будете находиться от консоли и маршрутизатора, тем хуже будет качество соединения.

Возможно, вы обращали внимание на различия в работе с PlayStation Portal, читая отзывы и сообщения в соцсетях от новых пользователей. Это может быть связано с индивидуальным восприятием задержки или качества изображения, а также с разным качеством передачи данных по Wi-Fi. Мой совет будущим владельцам Portal? Скачайте приложение Sony Remote Play на свой телефон или ноутбук и попробуйте его. Это позволит вам лучше понять, чего ожидать от использования портала, и, возможно, вдохновит вас на эксперименты с перемещением консоли или маршрутизатора для улучшения качества и стабильности потоковой передачи.

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Комплектация PlayStation Portal базовая, без дополнительных аксессуаров, есть только кабель USB-C. С его помощью можно подключить устройство к другому USB-C или зарядить его от любого зарядного устройства с USB-портом. Также этот кабель подходит для зарядки PS5. Кроме того, в руководстве пользователя нет информации о том, как работает PlayStation Portal и как можно улучшить его работу. Обычно продукты для игровых приставок «просто работают», и, возможно, компания Sony предполагала, что с порталом будет так же. Однако некоторые пользователи могут быть озадачены или разочарованы работой устройства в зависимости от настроек их сети. В отличие от геймпада для Wii U, который обычно функционировал без проблем, с PlayStation Portal всё может оказаться сложнее.

Portal — отличное устройство, которое дополняет комплект для удаленной игры. Оно представляет собой контроллер DualSense, разделённый пополам, со встроенным восьмидюймовым дисплеем с разрешением 1080p. Эти элементы отличают Portal от других устройств для удаленной игры.Поскольку это DualSense, вы сможете насладиться всеми преимуществами этого контроллера, включая отличные тактильные ощущения и адаптивные триггеры. Восьмидюймовый экран с разрешением 1080p и частотой 60 Гц обычно больше, чем при удалённом воспроизведении на мобильном телефоне. Дисплей яркий и насыщенный, с приятной и глубокой цветопередачей. Несмотря на то что чёрный цвет выглядит слабо, это всё равно впечатляет.

На задней части устройства, за экраном, находится разъём USB-C, который используется только для зарядки, а рядом с ним расположен 3,5-мм аудиоразъем. На верхней панели находятся кнопки включения и синхронизации, а также регуляторы звука. В остальном это стандартный DualSense. Зарядка занимает около 2,5 часов, после чего можно играть примерно 5 часов. Однако это время может меняться в зависимости от интенсивности виброотдачи в игре, яркости экрана и даже громкости динамиков.

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Внутри PlayStation Portal установлен процессор Snapdragon 680 — это довольно мощный 6-нанометровый чип, который обычно используется в большинстве современных смартфонов. Его мощности хватает для работы базового интерфейса и поддержки декодирования видео HEVC с разрешением 1080p и частотой 60 кадров в секунду. Это говорит о том, что у PlayStation Portal есть большой потенциал для развития, но пока устройство способно только на потоковую передачу игр, и то только с консоли, а не из облака.

Раньше мы не были в восторге от идеи играть на расстоянии, и даже сейчас, когда появился PlayStation Portal, я считаю эту функцию хорошей, но не отличной. Это полезная дополнительная возможность для PlayStation 5, но если говорить о стриминге, то здесь есть проблемы с задержкой сигнала и качеством картинки. Моя PS5 была подключена к маршрутизатору через Ethernet, а PlayStation Portal находился примерно в метре от роутера — это были лучшие условия, которые я мог создать. Но даже в этом случае я заметил разницу в четыре-пять кадров между игрой на консоли через HDMI и стримингом через PlayStation Portal. Это добавляет примерно 60–80 миллисекунд к задержке по сравнению с моим телевизором LG CX, который работает в игровом режиме.Я пробовал использовать второй маршрутизатор и даже клиент для ПК, который был полностью подключен через маршрутизатор к PS5, но не смог значительно уменьшить задержку. Похоже, это ограничение самой PS5, но, возможно, у вас результаты будут другими.

Мой коллега Джон Линнеман повторил тест, но уже со своим собственным телевизором LG CX, используя геймпад от Wii U. Этот геймпад, судя по всему, работает на основе пользовательской версии формата Miracast, которую разработали Nintendo совместно с Broadcom.Как вы увидите в видео на этой странице, задержка при использовании геймпада оказалась такой же, как и при подключении телевизора напрямую. Конечно, у геймпада есть свои ограничения, но это сравнение показало мне разницу между оптимизированным консольным оборудованием, которое работает по принципу «подключай и работай», и удаленным воспроизведением, которое раньше считалось лишь дополнительной функцией, а не новой технологией.

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Восприятие задержки у разных людей отличается, поэтому некоторым игрокам PlayStation Portal может подойти. Если на вашем телевизоре не включен игровой режим, качество картинки в Portal может быть аналогичным. Однако почти все игры для PlayStation 5 работают со скоростью 60 кадров в секунду, поэтому мы рекомендуем использовать их при игре через PlayStation Portal. Это значительно уменьшит задержку на консоли и сэкономит ценные миллисекунды, которые теряются из-за задержки при потоковой передаче во время удаленного воспроизведения.

Что касается качества изображения, то, конечно, вы не сможете сфотографировать экран портала, но, по-видимому, используется стандартное удаленное воспроизведение без каких-либо специальных улучшений. В идеальных условиях сети нет причин полагать, что вы не получите поток HEVC со скоростью 15 Мбит/с и разрешением 1080p при 60 кадрах в секунду. Это обеспечит вам удаленное воспроизведение на самом высоком уровне.

Я использовал клиент для удаленного воспроизведения с открытым исходным кодом Chaiki, чтобы обеспечить потоковую передачу на свой компьютер такого же качества. При этом я одновременно записывал исходные данные с моей PlayStation 5, настроенной на разрешение 1080p.Таким образом, мы должны увидеть удаленное воспроизведение до и после сжатия. Ниже приведён скриншот, на котором вы можете увидеть разницу.

Первое впечатление от использования PlayStation Portal оставляет желать лучшего: при подключении к PlayStation 5 на экране видны макроблоки и полосы. Хотя с передачей видео в плоских цветах могут возникать сложности, я ожидал большего. Качество игрового процесса стало заметно лучше: оно впечатляет, особенно при просмотре на планшете с 8-дюймовым экраном. Изображение в потоке соответствует соотношению сторон 1:1, но не идеально. При медленном воспроизведении контента детализация сохраняется даже в таких насыщенных играх, как Horizon Forbidden West. Медленный контент с приглушенной цветопередачей, например Alan Wake 2, может выглядеть очень похоже на обычное видео. Однако технологии потоковой передачи плохо справляются с быстрым воспроизведением и меняющейся цветопередачей: на экране это проявляется в виде едва заметного размытия или не очень заметного эффекта, в зависимости от загрузки кодировщика. Еще одна проблема заключается в том, что Portal иногда теряет кадры, хотя исходная игра работает без сбоев. Это наблюдалось на всех клиентах Remote Play. Обычно игра со скоростью 60 кадров в секунду выглядит плавно, но иногда возникают небольшие подергивания, даже в оптимальных условиях.

Подводя итог, хочу сказать, что мне очень нравится устройство PlayStation Portal. Оно предназначено для удалённого воспроизведения и выполнено в отличном дизайне, но по сути это всё ещё технология удалённой игры со своими ограничениями, и я ожидал чего-то большего.Тем не менее, полноценный интерфейс DualSense отличает его от других возможностей удаленного воспроизведения. Тактильные ощущения и адаптивные триггеры не уступают стандартному контроллеру, ведь по сути это и есть контроллер DualSense. Экран не сравнится с красотой OLED-дисплеев, но у меня к нему мало претензий: он яркий, динамичный и привлекательный. Однако даже в самых благоприятных условиях у устройства наблюдаются проблемы с пропуском кадров. Задержка станет проблемой для тех, кто чувствителен к ней, а качество изображения будет меняться из-за особенностей потоковой передачи. Это значит, что необходимо настроить Wi-Fi оптимальным образом для использования PlayStation Portal в любом месте.

Кроме того, есть серьёзные недостатки в функционале, а также вызывает недоумение отсутствие поддержки Bluetooth-гарнитуры (поддерживается только фирменная беспроводная система Sony). Прежде всего, PlayStation Portal должен поддерживать облачную потоковую передачу. Это несложно реализовать, и это добавило бы ценности довольно дорогой подписке PlayStation Plus высшего уровня. Непонятно, почему эта функция до сих пор не включена. Во-вторых, использование дорогого «DualSense с экраном» в качестве обычного контроллера DualSense кажется ошибкой. Также хотелось бы иметь актуальные инструменты диагностики, которые помогут оптимизировать домашнюю сеть для наилучшего взаимодействия с порталом. Сейчас устройство просто автоматически предполагает, что всё в порядке, с минимальными предупреждениями о проблемах с качеством изображения и задержкой, которые делают игру невозможной. И наконец, есть идея для улучшения, которое понравится фанатам. Было бы замечательно, если бы появилась функция эмуляции старых карманных компьютеров Sony и, возможно, PSone. Возможно, это небольшая ниша для современной Sony, но нет причин, по которым это невозможно реализовать — оборудование явно способно на большее, чем предлагает Portal.

В целом, я впечатлен устройством PlayStation Portal, но не уверен, что технология удаленной игры достаточно хороша или надежна для работы на таком мощном оборудовании. Впрочем, если вы считаете иначе, это тоже нормально — мнения об этом продукте разделились. К счастью, существует множество приложений для разных систем, с помощью которых можно легко оценить качество удалённой игры перед покупкой.Что касается самого устройства, Sony представила неплохой продукт, но, надеюсь, в будущем его улучшат и добавят новые функции.