Пираты — это слово, которое запоминается надолго. Однако если вам интересны захватывающие истории о смелых героях, морских чудовищах и приключениях в открытом море, о спрятанных сокровищах на далеких берегах и контрабандных операциях под лунным светом, существуют другие, более интересные способы реализовать классическую пиратскую мечту, поскольку Skull and Bones, к сожалению, может показаться несколько скучной.

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Однако всё начинается, как это часто бывает со всеми интересными приключениями, в самый разгар битвы, под треск дерева и грохот канонады. Ваш корабль в XVII веке преследует по Индийскому океану британская армада, намереваясь доставить вас к Дэви Джонсу. Это удивительно кинематографичное начало, которое, однако, омрачается тем, что вы выходите за условные границы. Сразу же появляется сообщение, призывающее вас вернуться. Однако удача на вашей стороне, и вы спасаетесь бегством. После того как вы проплыли через кишащие акулами воды на обломках корабля, у вас остаётся только рубашка на спине, старое шаткое судно дау и жгучее желание стать самым известным пиратом на всей земле.

Говоря менее образно, это контент для продвижения в реальном времени, который представлен в виде истории о превращении из бедняка в богача. Однако стоит отдать должное разработчикам из Ubisoft, они действительно постарались сделать его интересным.

За почти десять лет разработки и множество итераций пиратское приключение от Ubisoft, безусловно, претерпело множество изменений. Среди особенностей игры, таких как живой сервис, гибкое сочетание кооперативного прохождения и необязательного PvP, меня удивило наличие длинной сюжетной кампании.

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Конечно, сюжет игры — это серьезная и многообещающая история о войне фракций, населенная в основном непривлекательными персонажами, которые могли бы быть взяты из любого блокбастера Ubisoft. Он не особенно увлекателен, но, по крайней мере, придаёт игре Skull and Bones довольно изящный вид. Кроме того, в игре присутствует сложная система, которая обеспечивает определенную динамику сюжета.

В процессе вашего путешествия от нищего, потерпевшего кораблекрушение, до самого могущественного пирата вы будете постепенно накапливать опыт и продвигаться по сложной системе уровней, основанной на крафтинге и сборе ресурсов.

Стоит отметить, что в игре больше ощущается процесс доставки продуктов, чем пиратства, и это тематическое несоответствие в Skull and Bones, несмотря на все атрибуты пиратской тематики, такие как треуголки и лачуги, не устраняется полностью.

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Однако базовый цикл сбора данных выполняет свою функцию, предоставляя достаточный стимул для продолжения игры.

Ресурсы, которых здесь большое разнообразие — от сырья до ценных товаров первой необходимости, можно найти в поселениях и аванпостах, а также добыть на краю суши с помощью мини-игры, время выполнения которой можно настроить в меню, или потопив корабли, следующие по торговому маршруту. Все эти возможности станут доступны после изучения карты.

Как только вы получите определенные ресурсы, вашей следующей задачей будет доставка их в целости и сохранности домой. Там, при условии, что вы найдёте соответствующий чертёж (будто процесс и без того не был достаточно долгим), вы сможете создать более крупную лодку, более мощную пушку, более совершенные инструменты, которые позволят вам наносить более смертоносные удары, добывать больше ресурсов, создавать более необычные предметы и так далее.

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В Skull and Bones разработчики стремятся разнообразить игровой процесс. Иногда игрокам предстоит сражаться с мощным флотом или грозным пиратом, обладающим большим запасом здоровья. В других случаях необходимо разграбить поселение ради определённого ресурса, после чего отбиваться от волн приближающихся судов до истечения таймера.

Однако разнообразие теряет смысл без надежной основы, и именно в двух ключевых аспектах игры — управлении парусниками и морских сражениях — Skull and Bones сталкивается с проблемами.

Морское сражение представляет собой кульминацию игрового процесса, являясь ярким примером элегантно организованного хаоса, который компенсирует свою относительную поверхностность масштабностью происходящего.

Когда начинается бой (что возможно только в случае, если вы инициируете атаку или создаете достаточно проблем, чтобы другие корабли захотели вступить с вами в бой, как в GTA), ваше поле зрения меняется, и вы видите происходящее с палубы своего корабля, разделённой на четыре квадранта.

Любое оружие, которое вы создали, может быть размещено в любом квадранте перед отправлением с аванпоста (точное количество доступных квадрантов зависит от класса вашего текущего корабля). Во время боя вы можете мгновенно взять под контроль оружие, просто взглянув на него.

В Skull and Bones представлен широкий спектр вооружения, позволяющий проводить разнообразные эксперименты: классические пушки могут быть использованы наравне с торпедами, минометами, баллистами и даже морским огнем. Каждое из этих видов оружия способно наносить урон различного типа и вызывать статусные эффекты, что требует от игрока определённой стратегии противодействия.

Основная схема ведения боя довольно проста: игрок поворачивается, чтобы выбрать оружие, стреляет, затем, пока оно перезаряжается, переходит в другой сектор, чтобы нанести следующий удар. Всё это время необходимо управлять маневрами корабля, чтобы цель оставалась в зоне поражения.

В игре присутствуют некоторые недоработки: отсутствие механики ближнего боя при абордаже вынуждает прибегать к сомнительным тактическим решениям в бою. Тем не менее, нельзя отрицать захватывающую атмосферу сражений в Skull and Bones, когда корабль раскачивается на бушующих волнах, а вокруг раздаются крики, дым, звуки пушечных выстрелов и шум морских брызг. Игра впечатляет своим кинематографическим размахом, который удерживает внимание игроков на протяжении многих часов, но в то же время этот восторг оказывается кратковременным и поверхностным, и его эффект постепенно ослабевает.

Боевая система в Skull and Bones играет ключевую роль, но ее зрелищность не может заменить тактическую глубину, а сама система недостаточно надежна, чтобы компенсировать существенные недостатки игры.

Ubisoft создала для Skull and Bones действительно прекрасный мир: бескрайний открытый океан с яркими тропическими пейзажами, ветхими лачугами, раскинувшейся африканской саванной и скалистыми шпилями. Это живой мир, в котором торговые суда занимаются своей торговлей, а пираты — как среди NPC, так и среди игроков — устраивают кровавые битвы на волнах. Здесь бушуют штормы, поднимаются туманы, поют киты, а пейзаж завораживает в золотом свете нового дня.

С художественной точки зрения этот мир бесконечно привлекателен, но на практике он представляет собой лишь оболочку, фон, пустоту.

В Skull and Bones игрок большую часть времени выступает в роли лодки, а не пирата. Функционально игра предоставляет возможность сойти на берег лишь в некоторых локациях потрясающего мира Ubisoft, чтобы размять ноги и исследовать окрестности.

Эти аванпосты отличаются от нескольких «домашних» аванпостов, которые предлагают полный спектр основных возможностей для крафта и модернизации. Они представляют собой красивые и роскошные места с обширными просторами потрясающего экологического искусства. Аванпосты охватывают всё: от уединенных лагун, окруженных водопадами высотой в сто футов, до очаровательных поселений, спрятанных высоко над болотами в кронах мангровых деревьев.

Однако эти аванпосты совершенно бесполезны. Они представляют собой огромные пейзажи, лишённые какой-либо значимой полезности, кроме интерактивного котла для приготовления пищи, бездонного хранилища для разгрузки вашего груза и пары торговцев. Если что-то и говорит о проблемном развитии Skull and Bones, так это эти причудливые аванпосты.

Несмотря на это, Ubisoft на удивление тщательно заделывает трещины. Но аванпосты, при всей их бросающейся в глаза пустоте, кажутся остатками каких-то грандиозных амбиций, которые так и остались нереализованными.

В игре Skull and Bones длительное пребывание на корабле может привести к ощущению нехватки острых ощущений от путешествия. Плавание в игре реализовано достаточно скучно, что является серьёзным недостатком для пиратского проекта.

Суда XVII века в игре не обладают достаточной степенью реалистичности и ощущением веса, телесности или присутствия. Это делает процесс управления кораблём похожим на управление фургоном с мороженым, движущимся над волнами.

Движение по воде в игре упрощено до такой степени, что игрок может чувствовать себя комфортно, управляя кораблём. Роль компаньонки часто сводится к обязательному присутствию. Игрок просто направляет свою лодку к месту назначения и ждёт, время от времени меняя курс для незначительной коррекции. Также необходимо время от времени нажимать на рычаг управления, чтобы противостоять легким толчкам волн или порывам ветра, и периодически поднимать парус. Это делается не из-за того, что столкновение с окружающей средой наносит значительный ущерб, а потому, что слишком долгое движение на полной скорости истощает выносливость экипажа.

В некоторых случаях упрощённый подход может быть оправдан — например, при плавании по извилистым водным путям Африки или преодолении бушующего шторма. Это достаточно сложные задачи, чтобы поддерживать интерес к игровому процессу.

Однако на бескрайних океанских просторах карты Skull and Bones новые порты могут находиться в десятках минут езды друг от друга. Единственное, что может разнообразить длительное путешествие, — это встреча с другим кораблём, по которому можно выпустить залп пушечных ядер. Но ваше участие в этом процессе крайне ограничено, что делает его утомительным.

Sea of Thieves, ещё одна пиратская игра, предлагает интересный контраст, выстраивая своё собственное океанское путешествие вокруг серии пошаговых действий, которые призваны постоянно держать игрока в напряжении. Необходимо регулировать скорость вращения парусов или поворачивать их под углом, чтобы поймать ветер, откачивать воду из-под палубы и заделывать пробоины. Кроме того, из-за постоянных ударов волн невозможно надолго оставлять штурвал без присмотра.

Такой исключительно практический подход позволяет игроку оставаться на связи со своим кораблем и присутствовать в его мире. В то же время тот факт, что мне удалось сделать несколько объёмных заметок без особых происшествий во время перелёта туда и обратно на Skull and Bones, красноречиво говорит о его бесконечном и неинтересном путешествии.

Проблема заключается в следующем. Я не считаю, что Skull and Bones по своей сути плохая игра — она, безусловно, далека от провала, которого многие опасались после десяти лет разработки. Однако зачастую она просто не вызывает интереса.

Игра может очаровать в отдельные моменты: полёт пушечных ядер в битве между кораблями, импровизированные схватки с другими игроками, кратковременный всплеск дофамина, когда нехватка ресурсов восполняется новой блестящей игрушкой, или даже когда свет падает на очередной великолепный вид. Но вскоре эти впечатления затмевает волна скучных поисковых заданий и утомительного прохождения, которые не соответствуют динамике реального времени.

Skull and Bones хороша, даже замечательна, а в редких случаях, возможно, великолепна, но в конечном счёте всё сводится к одному: ни одна игра, не говоря уже о лихих пиратских приключениях, не должна быть настолько скучной.