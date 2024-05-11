Альтернативная история, события которой происходят после Второй мировой войны. Технологическая утопия, за которой скрываются ужасающие тайны. Главный герой — беспощадный, с выдающейся челюстью. Из колонок словно извергается пламя, созданное Миком Гордоном. Можно предположить, что Bethesda представила очередную часть серии Wolfenstein. Однако это не продолжение приключений семьи Блазович, хотя разработчики и многим обязаны этой франшизе.

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После длительного периода разработки компанией Mundfish была выпущена игра Atomic Heart, представляющая собой боевик. Действие игры разворачивается в научно развитой советской империи, где «красные» достигли новаторских успехов в области робототехники и искусственного интеллекта благодаря учёному и министру промышленности Сеченову. Автоматизированные устройства в игре способны удовлетворить все потребности населения России.

В обществе, где преобладают роботы, неизбежно возникает восстание машин, что и происходит в самом начале игры. Главный герой, известный как П3, чьё настоящее имя Сергей Нечаев, отправляется Сеченовым на рутинное задание после парада, целью которого является провозглашение начала новой эры процветания империи. Однако, когда роботы выходят из-под контроля, П3 терпит крушение в обширном воздушном биоме, имея при себе лишь топор и карты искусственного интеллекта. В процессе борьбы со всё более агрессивными противниками ему предстоит выяснить причины восстания и обнаружить Виктора Петрова, предполагаемого виновника произошедшего.

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Сюжет игры развивается быстро, включая знакомые сюжетные линии, но также содержит неожиданные повороты. Сходство с Wolfenstein проявляется в декорациях и акценте на зрелищности, что вызывает ассоциации с просмотром фильмов с попкорном. Персонаж Р3 шутит так, будто его второе имя Нюкем, а Чарлз отвечает ему взаимными шутками — это юмор в стиле 90-х. Тем не менее, сценарий игры лишен нюансов и политической окраски, характерных для современных компьютерных игр, и редко затрагивает темы, близкие к эмоциональной сложности.

Обсуждение сложностей государственного устройства коммунистического общества и объединяющей роли научных достижений часто сводится к использованию грубых шуток и крылатых выражений (например, персонаж P3 часто выкрикивает фразу «хрустящие твари»). Также в игре присутствует сцена на станции обновления, которая связана с темой секса и насилия и сопровождается визуальными эффектами грязи.

На первый взгляд Atomic Heart может показаться классическим шутером, однако её геймплей ближе к иммерсионным симуляторам. Игра обладает линейным сюжетом продолжительностью около 15–20 часов. Персонаж игрока, P3, оснащен экспериментальным устройством — полимерной перчаткой, предоставляющей ему ряд способностей, которые можно адаптировать под различные игровые ситуации. Ресурсы, разбросанные по уровням, позволяют улучшать защиту, урон от стихий, скорость и управление транспортом.

Система способностей, настройка оружия и элементы скрытности в Atomic Heart напоминают игру BioShock, где плавучие города имеют определенное сходство с Columbia. Исследуя заброшенные здания объекта 3826, игрок может найти эффективные способы борьбы с врагами, используя свой арсенал. Это напоминает игру PREY 2017 года. В начале игры у игрока есть небольшое количество оружия: модифицированный топор, дробовик и энергетический пистолет. Боеприпасов мало, поэтому игроку приходится полагаться на ближний бой.

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Противники подают определенные сигналы перед атакой, что позволяет игроку использовать систему уклонения, которая поначалу может показаться сложной, но после освоения становится весьма полезной. По мере того как арсенал персонажа P-3 расширяется, игра начинает напоминать классические шутеры. P-3 переходит от скрытного перемещения по коридорам, заполненным роботами и мутировавшими существами растительного происхождения, к открытому противостоянию с механическими чудовищами, используя свою уникальную перчатку. Игрок может выбирать между тихим и тактическим стилем прохождения или использовать ресурсы для создания боеприпасов и более агрессивной стратегией.

В сегментах с полуоткрытым миром, связывающих ключевые сюжетные локации, часто рекомендуется использовать стелс-тактику. Персонаж P3 исследует поселения, пострадавшие от восстания, где по карте разбросаны камеры и враждебные машины. Исследование этих локаций и сбор ресурсов с помощью щупалец перчатки или анализ воспоминаний погибших андроидов представляют собой отличные способы внести разнообразие в игровой процесс в промежутках между основными уровнями игры.

В Atomic Heart наблюдаются изменения как в тональности, так и в механике игры. Она пытается охватить множество аспектов, но не достигает полного успеха ни в одном из них. Основная причина этого заключается в самой игре, которая колеблется между действительно увлекательными и отталкивающими моментами. Так, в одном из эпизодов пара кибернетических телохранителей-балерин исполняет перед кроваво-красным полимерным демоном завораживающий танец, создавая тем самым особую атмосферу. Однако уже через несколько минут игра возвращается к жёстким диалогам, наполненным ругательствами, и избитым конспирологическим сюжетам. Сюжетная линия, связанная с обнаружением прогнившего ядра в самом сердце империи и выяснением личности P3, может быть по-настоящему интригующей, но в целом она кажется хаотичной и поспешной.

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Разнообразие возможностей для модификаций перчаток и оружия создает игровое пространство, схожее с упомянутыми ранее играми, элементы которых были заимствованы Mundfish. Однако бои с несколькими противниками могут показаться неудобными, а сражения с боссами представляют собой проверку навыков, которая не всегда соответствует выбранному стилю игры. Визуально метательное оружие выполнено качественно, но эффективность оружия ближнего боя не соответствует заявленной в рекламных материалах игры.

Еще один проблемный аспект связан с темпом игры. Каждый уровень имеет свои особенности, однако структура заданий и необходимость часто перемещаться по открытому миру могут привести к однообразию игрового процесса.

Визуализация разрушенных усадеб объекта 3826 с использованием движка Unreal Engine 4 обеспечивает впечатляющее отображение как наружных сцен, так и атмосферных интерьеров. Однако необходимо отметить, что в рассмотренной нами версии наблюдались необъяснимые сбои. В связи с тем, что контрольные точки в открытом мире встречаются нечасто, во время прохождения игры можно столкнуться с определенным уровнем дискомфорта из-за этих технических неполадок.

В данной игре гармонично сочетаются элементы шутера, стелса и ролевой игры, однако их реализация не всегда соответствует изначальной концепции. Интересным решением стал альтернативно-исторический сеттинг игры, а разнообразие подходов к уничтожению роботов добавляет динамики игровому процессу. Тем не менее, эти элементы вступают в противоречие с запутанным сюжетом и недостаточно раскрытыми персонажами.