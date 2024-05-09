Возможно, вы помните Басима Ибн Исхака из игры Assassin’s Creed Valhalla. Это опытный убийца, который обратился за помощью к Эйвору, чтобы выследить ключевых членов древнего культа. Басим был одним из самых интересных персонажей игры и одним из немногих настоящих убийц. Поэтому фанатам этого харизматичного антигероя должна сразу же понравиться перспектива вновь погрузиться в его историю в игре Assassin’s Creed Mirage.

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События игры Mirage разворачиваются примерно за 20 лет до основных событий Valhalla. На начальном этапе Басим представлен как обычный мелкий вор, который исследует улицы Багдада в поисках ценных предметов. Однако он уверен, что ему уготована великая судьба. Вскоре после этого он попадает в руки Скрытых, которые доставляют его в своё убежище в горах. Там Басим обучается искусству нанесения скрытых ударов и смертоносному владению мечом.

Сюжетная линия строится вокруг первого серьёзного задания Басима: уничтожения культа, который, судя по всему, проник в самое сердце Багдада. По сути, это незамысловатая история, которая явно напоминает нам о более простых временах в серии игр Ubisoft. Найти и обезвредить злодеев — что может быть проще?

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Структура игры представляет собой интересный игровой процесс. Пользователю предлагается выполнить ряд заданий, чтобы установить личность каждой цели. Цели могут показаться простыми, но по мере сбора информации они складываются в единую картину, что делает процесс расследования особенно увлекательным.

Тем не менее, в целом повествование в Mirage оставляет желать лучшего. В первую очередь это касается персонажей, а не общего сюжета, так как на протяжении всего 20-часового игрового процесса они не проявляют каких-либо запоминающихся качеств. Персонажи получились невыразительными. И хотя мы понимаем, что от ассасинов ожидается сдержанность в проявлении эмоций, в итоге получился актёрский состав, который практически не вызывает эмоционального отклика. Лишь Басим со своим скрытым беспокойством и повторяющимися ночными кошмарами кажется немного интересным. Даже злодеи, несмотря на все их попытки выглядеть карикатурно злобными, не могут исправить ситуацию.

К счастью, игровой процесс, основанный на механике стелс-игр, сохраняет свою целостность. В сравнении с масштабными открытыми мирами Odyssey и Valhalla, Багдад кажется относительно небольшим, однако его узкие городские улочки предоставляют отличную возможность для возрождения классического паркура. Несомненно, это лучший платформер в серии со времён Unity, а Басим проявил себя как ловкий бегун. За исключением некоторых недочетов, характерных для классических игр серии Assassin’s Creed, когда персонаж прыгает туда, куда игрок не хотел бы, чтобы он прыгал, бег по крышам и лавирование по переулкам приносят удовольствие.

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Теперь рассмотрим аспект скрытности. Принимая во внимание, что игры Odyssey и Valhalla были скорее ролевыми играми с элементами экшена, чем… что ж, в Assassin’s Creed четкая направленность Mirage на более сложные задачи выглядит свежо. Это забавно, если задуматься, ведь именно такой геймплей казался крайне утомительным до того, как Origins изменила франшизу.

Легендарный «скрытый клинок» вновь занимает лидирующую позицию, поскольку скрытые убийства одним ударом являются наиболее эффективным способом устранения противников. В игре отсутствуют уровни мощности и другие значимые характеристики — есть только Басим, его оружие и набор полезных инструментов, таких как метательные ножи, дымовые шашки и шумоподавители. Если вы хотели вернуться к истокам серии, то Mirage, возможно, станет той игрой, которую искали. Это качественно реализованное возвращение к тому, что изначально привлекло внимание к франшизе.

Тем не менее, механика может показаться несколько… элементарной. С момента, когда Assassin’s Creed был классическим Assassin’s Creed, прошло много времени, и процесс перемещения по крепости или последовательного устранения каждого охранника в пределах мили практически не претерпел изменений, за исключением более строгого контроля и добавления новых инструментов.

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Данный текст не содержит претензий, поскольку, как было отмечено ранее, базовая концепция остается рабочей. Однако стоит отметить, что Mirage характеризуется сравнительно небольшой продолжительностью. К финалу основной сюжетной линии система скрытных действий может стать утомительной, оставляя игроку лишь возможность многократно прятаться в стогах сена или создавать заметные препятствия в окружении, что делает игровой процесс однообразным.

В случае обнаружения на месте преступления, игрок столкнётся с необходимостью ведения боевых действий, аналогичных тем, что представлены в игре. В связи с ограниченным количеством типов противников, после действий Эйвора бои могут показаться сложными. Способности Басима, использующего только меч и кинжал, не получают значительного развития. Анимация убийств выполнена качественно, но это, по существу, единственный примечательный элемент однообразной системы боя.

Стоит отметить, что даже рядовые противники не реагируют должным образом на стандартные атаки, что вызывает определённые неудобства и требует от игрока использования уклонения и парирования. В результате перестрелки часто превращаются в игру на ожидание, где единственным вариантом является кружение вокруг врага в ожидании его атаки. Как и в старых играх, успешное парирование может сделать противника уязвимым для мгновенного убийства, а если игрок не рассчитал время, ситуация становится предсказуемой. Тем не менее, есть определенное удовольствие в наблюдении за тем, как Басим расправляется с коррумпированными гвардейцами в лагере, несмотря на необходимость скрытного прохождения.

Возвращаясь к вопросу графического оформления, стоит отметить, что Mirage не демонстрирует значительных улучшений по сравнению с Valhalla в плане графики. Визуальные эффекты Багдада и его окрестностей особенно впечатляют на закате, однако это лишь подтверждает тот факт, что игры для консоли PS4 выглядят и работают несколько лучше на платформе PS5. Модели персонажей всё ещё могут казаться недостаточно детализированными, однако дизайн костюмов и общее художественное оформление остаются на высоком уровне.

К счастью, технические характеристики игровых систем последнего поколения от Sony находятся на высоком уровне. За исключением некоторых случаев появления артефактов изображения в оживленных городских локациях, частота кадров в большинстве сцен держится на уровне 60 кадров в секунду, что положительно сказывается на и без того удобном управлении перемещениями персонажа.

В игре Assassin’s Creed Mirage разработчики возвращаются к истокам серии, что имеет как положительные, так и отрицательные последствия. Игра отличается базовым подходом к реализации скрытности и боевых действий, а её дизайн может показаться несколько устаревшим, однако это служит напоминанием о сильных сторонах франшизы. В итоге, Mirage представляет собой достойное продолжение жанра песочниц и успешно возрождает идею «скрытого зуда клинка», которая была явно утрачена в Odyssey и Valhalla.