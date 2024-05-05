Преобразование традиционного IP-адреса для однопользовательских игр в адрес, подходящий для многопользовательской игры, — это сложный процесс, успех которого трудно предсказать заранее. Поэтому разработчики из Red Barrels будут рады, если окажутся на верном пути. Если в игре участвует до трёх человек, то она немного отличается от своих офлайн-аналогов, но при этом сохраняет достаточно элементов ужаса, чтобы привлечь внимание фанатов, которые уже знакомы с предыдущими играми серии.

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В этой онлайн-игре, основанной на серии Outlast, можно играть одному или с тремя другими игроками. Все участники должны действовать сообща, чтобы преодолеть ряд испытаний, которые устраивают ученые, обращаясь с игроками как с подопытными. Тюрьма служит базой, где можно обустроить камеру по своему вкусу. Неигровые персонажи в каждом сценарии выдают лучшее снаряжение. В одиночном режиме или вместе с командой игрок выбирает испытание и получает за его прохождение улучшения, очки опыта и игровую валюту.

Эти сценарии представляют собой мини-кампании в духе Outlast с общей целью. Вам предстоит пройти через лабиринт комнат, коридоров и столкнуться с врагами, стоящими на пути. Здесь вы увидите, что многопользовательский спин-офф остаётся верным своим истокам. Вам придется прятаться от чудовищ, патрулирующих территорию, ограниченное ночное зрение добавит напряженности, а предметы окружения могут как затруднить ваше продвижение, так и остановить его. Сначала ваши результаты будут плохими, но по мере освоения локаций и улучшений вам станут доступны более высокие звания и лучшее снаряжение.

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В целом, это хорошо работающая система. Расположение некоторых элементов, таких как предметы и запертые двери, определяется случайным образом, но всё остальное в игре предопределено. Тем не менее игра захватывает настолько, что хочется сразу же вернуться к ней, чтобы заработать больше очков и получить лучшее снаряжение. Поскольку друзья тоже стремятся улучшить своих персонажей, легко представить, как группа может проводить ночи напролёт, стремясь к новым улучшениям — будь то более высокий балл в испытании или инструменты, которые помогут стать сильнее в будущих сценариях.

К сожалению, искусственный интеллект противников снижает напряжение. В каждом испытании по локациям бродят покалеченные люди, которые установили ловушки (например, наэлектризованные полы и зарешеченные двери), чтобы обнаружить вас. Как только они вас заметят, они начнут преследовать вас, но сбежать от них и вернуть их на привычные маршруты патрулирования настолько легко, что игра теряет значительную долю своей напряженности и пугающей атмосферы.

Они всегда представляют определенную опасность, ведь из-за ограниченного запаса здоровья вы не сможете убежать, если оно полностью исчерпается. Но чтобы избавиться от преследователя, обычно достаточно просто побежать в другую сторону и найти укрытие. Настоящая проблема возникнет, только если на пути встретится другой враг. Несмотря на то, что нужно следить за уровнем выносливости, испытания в Outlast не такие страшные, как в предыдущих играх, поэтому для их успешного прохождения важнее игровой процесс.

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Разнообразие в игровой процесс вносит то, что испытания проходят в разных условиях. Обычно эксперименты проводят не в реальных локациях, а на огромном складе, внутри которого создаются декорации, например, полицейского участка или особняка. Это похоже на огромную пейнтбольную арену, только в этой игре можно погибнуть по-настоящему, а не получить синяки от пуль.

Хотя многие интерьеры в нём залиты кровью и усеяны человеческими внутренностями, выглядят они на удивление чистыми, что создает приятный визуальный эффект. Игра поддерживает разрешение 4K и частоту 60 кадров в секунду, обеспечивая поразительную четкость изображения. Этот эффект сохраняется и в меню — всё выглядит так, будто сделано вручную, чтобы быть интуитивно понятным и избежать путаницы игрока.

На восприятие игры негативно влияет то, что некоторые элементы графики повторяются. В локациях слишком много манекенов и картонных фигурок, из-за чего они кажутся перегруженными и тесными. Это может разрушить очарование и атмосферу некоторых сцен. Такое дизайнерское решение отчасти соответствует идее о том, что испытания в Outlast — это место проведения научных симуляций, но иногда эти элементы встречаются слишком часто, что ухудшает общее впечатление от графики.

Возможно, Outlast Trials — это не тот хоррор для одного игрока, которого ждали фанаты предыдущих игр серии, но она успешно продолжает традиции франшизы в кооперативном режиме. Теперь прятаться от кровожадных психопатов и пользоваться прибором ночного видения — всё ещё суть игры, но делать это можно вместе с тремя друзьями по сети. И хотя глупый искусственный интеллект противников и повторяющиеся визуальные эффекты портят впечатление, Outlast Trials — это пример успешной адаптации одиночной игры под сетевой режим.