Hi-Fi Rush стала одной из неожиданных хитов 2023 года, который оказался удачным для выхода новых игр. Из-за эксклюзивности для Xbox игроки не могли сразу познакомиться с новым творением Tango Gameworks. Но недавно Microsoft сообщила о поддержке PS5, и теперь каждый может погрузиться в этот потрясающий ритм-экшен. Неудивительно, что игра остаётся такой же увлекательной, как и прежде, и обязательно понравится тем, кто хочет получить яркие впечатления.

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Главный герой игры — Чай, подражатель рок-звезды с нефункционирующей правой рукой. Он приезжает в кампус Vandelay Industries, чтобы принять участие в проекте по замене его руки на роботизированный протез. По случайности музыкальный проигрыватель попадает в аппарат для хирургических операций Чая и вживляется в его грудную клетку. После этого у героя появляется способность взаимодействовать с окружающим миром посредством музыки. Из-за этого инцидента Чая считают бракованным, что становится основой для забавной истории о его попытках скрыться от преследователей и разоблачить некоторые корпоративные махинации.

Всеобъемлющий сюжет «Hi-Fi Rush» дополняется по-настоящему увлекательным сценарием. Особенно ярко это проявляется в диалогах игры, которые часто становятся настоящим украшением и полны комедийных моментов, а иногда заставляют задуматься, когда автор решает прокомментировать концепцию видеоигр в целом. Роль Чая в качестве главного героя игры еще раз подтверждает мастерство авторов «Hi-Fi Rush». Он одновременно обаятельный и забавный персонаж. Актерский состав второго плана также отлично справился со своей задачей, все актёры озвучивания подобраны удачно.

В основе игровой механики лежит музыкальная связь Чая с окружающим миром. Суть её заключается в том, чтобы атаковать врагов в такт музыке. Тем, кто не знаком с ритмическими играми, эта механика может показаться сложной. Однако разработчики из Tango Gameworks позаботились о том, чтобы игроки могли освоить ее без особых усилий. Вы никогда не почувствуете, что вас затягивает на дно. В конце каждого боевого этапа вас оценивают в зависимости от ваших результатов и точности атак в такт. Затем эти результаты преобразуются в балльную систему, которая подсчитывает ваш общий балл за этап.

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Иногда может показаться, что данные вводятся не так, как нужно, особенно на этапах с непредсказуемым ритмом. Обычно это лишь небольшое неудобство, но оно может стать серьёзной проблемой, если на вас быстро нападают толпы врагов. Однако есть способ решить эту проблему. Можно посмотреть хронометраж такта, просто нажав кнопку на сенсорной панели Dualsense. Это помогает легче воспринимать музыку в сложных сценах, потому что вы точно знаете, когда нужно нажать кнопку.

В игре Hi-Fi Rush представлено 12 уникальных уровней, каждый из которых имеет свою уникальную атмосферу, боевые сценарии и музыкальные треки. На первых уровнях игры основное внимание уделяется изучению базовых игровых механик, таких как атака в такт. Но по мере прохождения игры вы узнаете о новых возможностях, таких как уклонение, парирование и другие полезные навыки, которые помогут вам эффективно использовать музыкальную боевую систему.

Система боя в игре очень гибкая. Как уже было сказано, по мере знакомства с боевыми приёмами главного героя Чая, вы будете открывать для себя всё новые и новые комбинации ударов. В игре есть специальная система улучшений, которой управляет Пепперминт, один из второстепенных персонажей. С её помощью можно покупать новые комбинации атак, специальные приёмы и пассивные способности за шестерёнки, которые вы собираете по ходу игры. Магазин улучшений можно найти в разных местах во время прохождения этапов, а в перерывах между миссиями — в убежище, похожем на центр. Там вы также можете погладить очаровательного робота-кота по имени 808.

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Презентация Hi-Fi Rush играет не меньшую роль в общем впечатлении от игрового процесса. Она очаровательна и является одной из самых впечатляющих игр, в которые нам доводилось играть. Художественный стиль с яркими цветами в сочетании с музыкальным оформлением окружения создает игру, которая выглядит безупречно и очень стильно. Всё на сцене, будь то предмет, декорация или враг, движется или ведет себя в соответствии с ритмом. Более того, окружение можно использовать как ещё один способ понять, правильно ли вы рассчитываете время ввода данных.

Неудивительно, что в игре с таким мощным музыкальным сопровождением получился великолепный саундтрек. Музыка в Hi-Fi Rush меняется на протяжении примерно 12 часов игры, включая как оригинальные композиции, так и лицензированные треки. На каждом этапе музыка звучит по-своему, темп постоянно увеличивается при достижении определённых контрольных точек или при встрече с одним из множества боссов в игре.

Боссы в Hi-Fi Rush вызывают неподдельный интерес, добавляя игре сложности по сравнению с обычными этапами. Обычно они появляются в конце уровня и заставляют игрока применить все свои знания об основных игровых механиках для победы. Боссы отличаются от рядовых противников, с которыми вы сражались ранее. В бою они используют различные хитрости, поэтому столкновения с ними всегда уникальны.

Hi-Fi Rush — это замечательная игра в жанре ритм-экшен с яркими персонажами, увлекательным игровым процессом и потрясающим музыкальным сопровождением. Благодаря своей структуре игра отличается высокой реиграбельностью, что позволяет вам совершенствовать свое мастерство и улучшать результаты в ритмичных боях. Эта игра станет настоящей находкой для обладателей PS5.