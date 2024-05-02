Через десять лет после выхода Bethesda анонсировала обновление к игре Fallout 4, обещая улучшить ее технические характеристики. Оправдает ли оно ожидания и сможет ли сохранить высокую оценку критиков и популярность среди игроков в 2024 году?

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На этот вопрос сложно ответить. Кто-то может сказать, что Fallout 4 изначально была неидеальной. Однако игрокам всегда нравился её увлекательный геймплей: бесконечные исследования, уничтожение мутантов и повышение уровня.

И кажется, эта концепция выдержала проверку временем. Fallout 4 остается динамичной игрой в плане развития персонажей. Их можно развивать как за счет получения добычи, так и за счёт распределения очков привилегий.

Bethesda славится способностью создавать миры, которые постоянно увлекают и не дают сосредоточиться на основной цели. Постапокалиптический Бостон в Fallout 4 — отличный тому пример. Это детально проработанная карта, полная приключений. Открытый мир игры позволяет легко затеряться в нём на несколько часов, особенно учитывая разнообразие систем развития персонажей, о которых говорили ранее.

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Но здесь проявляются некоторые недостатки игры — по крайней мере, в соответствии с более современными стандартами. Fallout 4 часто сталкивается с техническими проблемами, которые вызывали вопросы ещё в 2015 году. Например, необходимость нажимать на экран загрузки каждый раз при входе или выходе из помещения кажется крайне устаревшей, особенно с учётом значительно увеличившегося времени загрузки в версии для PS5.

Кроме того, подобные ограничения влияют и на масштаб игры в целом. Конечно, никто не ждёт, что в радиоактивной пустоши будет кипеть жизнь, но Бостон может показаться недостаточно амбициозным. Когда вы путешествуете по миру игры, вам может показаться, что всё вокруг будто замерло. Такие крупные поселения, как Даймонд-Сити и Гуднейбор, которые должны быть центрами активности и торговли, оказываются почти безлюдными — в них можно встретить около 30 NPC.

В 2015 году это было почти незаметно, но сейчас, спустя девять лет, старый движок игры стал причиной многих ее недостатков. Конечно, никто не станет обвинять разработчиков переиздания Fallout 4 2024 года в том, что они не создали игру заново. Тем не менее трудно не обратить внимание на устаревшие элементы дизайна, особенно когда жанр игр с открытым миром так сильно изменился за последнее десятилетие.

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Несмотря на всё это, Fallout 4 сохраняет свою притягательную атмосферу — ощущение жуткого чуда, ставшее визитной карточкой серии. Ничто не сравнится с тем, чтобы забраться на руины старого небоскрёба и созерцать пустоши, наслаждаясь чувством одиночества, которое передаёт игра, под великолепную, ненавязчивую музыку на фоне.

Говоря о погружении, стоит обратить внимание на подход Fallout 4 к ролевым играм. После выхода игры многие давние поклонники серии Fallout критиковали полностью озвученного главного героя и упрощённые диалоги. По сравнению с такими играми, как Fallout: New Vegas и даже Fallout 3, здесь явно не хватает морально неоднозначных выборов. Побочные квесты почти всегда сводятся к одному из двух очевидных путей: вы либо символ надежды, либо психопат-маньяк. Последний вариант в любом случае кажется нереалистичным, поскольку главному герою отведена определённая, близкая к героизму роль в сюжете.

Главный герой просыпается после 200-летнего криогенного сна и сталкивается с опасностями постапокалиптической Америки. Его цель — спасти своего маленького сына, которого похитили из того же криогенного объекта.

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Это один из тех сюжетов, где отклонение от основного сюжета не добавляет истории логики и связности, но в защиту этого сценария можно сказать, что он предлагает игроку несколько вариантов развития событий, особенно когда дело доходит до выбора стороны ключевых фракций.

Однако у игрока не так много возможностей изучить личность и мотивы своего персонажа, и поэтому Fallout 4 кажется шагом назад по сравнению с предыдущими частями. Кроме того, побочные квесты довольно легко забываются.

В основном сюжете Fallout 3 тоже было немало проблем, но эта часть могла вернуться к более безумным приключениям, чтобы уравновесить ситуацию. Продолжение же страдает от недостатка индивидуальности, персонажи кажутся плоскими, а диалоги разочаровывающе невыразительны. Из-за этого часто не получается увлекательное повествование, основанное на самореференции.

Также существует множество дополнительных квестов, которые необходимо выполнить, чтобы увидеть завершение сюжетных линий фракций. В таких квестах игра размещает на карте процедурно сгенерированный маркер цели и говорит «иди сюда, сделай то-то и то-то» с минимальным объяснением.

Не поймите неправильно: если у вас есть причина отправиться на разведку, это приветствуется, ведь мародёрство и прокачка уровней — часть игры. Но всё это выглядит немного бездушно, и можно поспорить, что между вами и ключевыми моментами истории слишком много препятствий.

Но, как в Fallout 4 достаточно интересных механик, чтобы игрок не заскучал, и бои — одна из них. По современным меркам, в игре не самая продвинутая система стрельбы, но она остаётся самой популярной в серии Fallout. Уничтожаете ли вы супермутантов выстрелом из снайперской винтовки между глаз или рубите рейдеров на части модифицированными бензопилами — во всём этом есть приносящее удовлетворение, почти комедийное кровожадное удовольствие, сопровождаемое хрустом костей и треском рвущейся плоти.

Несомненно, звезда шоу — это V.A.T.S., которая даёт вам возможность замедлить время и наносить кинематографичные удары по выбранным частям тела противника. Даже спустя почти десять лет нет другой подобной системы, а версия V.A.T.S. в Fallout 4 не имеет себе равных в моментах абсолютного безумия. Вы можете наблюдать, как голова смертоносного когтя взрывается за несколько секунд до того, как его когти коснутся вашего лица. Или в ошеломленным молчании смотреть, как прямо на вас летит мини-ядерная бомба. А ещё можно превратить в кашу с помощью любимого энергетического оружия любые виды дикой природы, подвергшейся чудовищным мутациям, — и всё это в идеальной замедленной съёмке. Это невероятно.

К сожалению, некоторые аспекты Fallout 4 вызывают недовольство игроков. Несмотря на то, что на это можно закрыть глаза, система расчётов в игре продолжает вызывать споры.

Во время путешествия вы обнаружите небольшие поселения, которые можно развивать. Сначала вы будете собирать мусор, а затем использовать отобранные материалы для создания различных предметов: от простых защитных сооружений вроде стен и ворот до полноценных компьютерных сетей и сложных механических устройств.

Сама система по-прежнему впечатляет и предлагает потрясающую глубину тем, кто хочет в ней разобраться. Но если вы просто хотите традиционного приключения в духе Fallout, то «поселения» могут показаться ненужной нагрузкой, которая утяжеляет и без того непростую игру, включающую в себя много работы, иногда приятной. Более того, поселения могут долго не показывать свою полезность: сначала нужно собрать огромное количество ресурсов — и это только самое необходимое, например, жилье, еда и чистая вода.

Некоторые элементы Fallout 4 выглядят неидеально, но порт для PS5 оправдывает ожидания в плане технических улучшений.

Режим игры с частотой 60 кадров в секунду работает почти безупречно, за исключением небольших зависаний на полсекунды в сценах с активным действием. Благодаря плавной частоте кадров напряженные перестрелки стали гораздо приятнее, а динамическое разрешение 4K делает картинку лучше, чем когда-либо.

Однако с точки зрения художественного исполнения это некрасивая видеоигра. Нужно признать, что в 2015 году она смотрелась не очень хорошо, а сейчас выглядит совсем плохо. Особенно это касается моделей персонажей: их лица невыразительны и безжизненны, анимация и синхронизация губ оставляют желать лучшего.

Основной игровой процесс Fallout 4 все еще хорош, несмотря на то, что игра демонстрирует свой возраст почти через десять лет после выхода. Плавный режим со скоростью 60 кадров в секунду — это то, чего хотят многие вернувшиеся игроки. Бродить по постапокалиптическому Бостону всё так же увлекательно, особенно с системой timeless V.A.T.S. Но стоит помнить, что игры с открытым миром сильно продвинулись со времен Fallout 4 — название, которое, возможно, казалось устаревшим еще в 2015 году.