Два особо опасных вируса, Dwphon и Mamont, стали настоящим кошмаром для многих владельцев Android-устройств.

В последние годы российские пользователи Android столкнулись с растущей угрозой кибератак, которые ставят под угрозу их личные данные и финансовую безопасность. Два опасных вируса, Dwphon и Mamont, стали настоящим кошмаром для многих владельцев Android-устройств.

Dwphon, более коварный из двух вирусов, способен собирать конфиденциальную информацию об устройстве, установленных приложениях и личных данных, причём без ведома пользователя. Что ещё более тревожно, так это то, что Dwphon может тайно загружать дополнительные вредоносные программы, что ещё больше подрывает безопасность устройства. Mamont, напротив, предназначен для сбора платёжной информации и получения доступа к данным SMS на заражённых устройствах.

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Масштабы проблемы поражают: по данным «Лаборатории Касперского», от неё уже пострадали более 19 миллионов пользователей. Основными виновниками этих атак являются установка APK-файлов из непроверенных источников и фрагментация Android-устройств, что создаёт уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники.

Одним из основных источников заражения являются пиратские и взломанные игры. Согласно исследованиям, более 90 % приложений и программ из пиратских источников содержат вредоносный код. Это вызвало обеспокоенность по поводу безопасности устройств ещё до того, как они попали в руки пользователей. Эксперты предупреждают, что Dwphon может быть даже предустановлен на устройствах прямо из коробки, о чём не подозревают производители. Это подчёркивает необходимость повышения бдительности и осведомлённости пользователей, а также более надёжных мер безопасности для борьбы с этими угрозами.

Поскольку кибератаки продолжают развиваться и становятся всё более изощрёнными, пользователям Android крайне важно проявлять осторожность при загрузке приложений, избегать непроверенных источников и обновлять свои устройства последними патчами безопасности. Ставки высоки, и пользователи должны сохранять бдительность, чтобы защитить свои личные данные и предотвратить дальнейшие утечки.