По данным источников, тайваньская компания Advanced Semiconductor Engineering (ASE) заключила эксклюзивный контракт на производство чипов SiP (System-in-Package), которые заменят физические кнопки в новых iPhone.

Инсайдеры из цепочки поставок Apple сообщили, что технологический гигант планирует резко сократить количество физических кнопок в предстоящей модели iPhone 16, что может означать радикальные изменения в традиционном дизайне смартфонов. По данным источников, тайваньская компания Advanced Semiconductor Engineering (ASE) заключила эксклюзивный контракт на производство чипов SiP (System-in-Package), которые заменят физические кнопки в новых iPhone.

Ожидается, что инновационный подход приведет к сдвигу в способах взаимодействия пользователей со своими устройствами. Новые кнопки будут использовать емкостную технологию, что позволит интегрировать в них дополнительные возможности и функции. Taptic Engine, запатентованная технология вибромоторов, разработанная Apple, обеспечит тактильную обратную связь, позволяя пользователям ощущать реакцию на свои действия.



Многочисленные источники подтвердили, что кнопки управления громкостью, ActionButton и новая кнопка Capture (для работы с камерой) будут заменены емкостными альтернативами. Единственным исключением, вероятно, станет кнопка питания, которая останется физическим компонентом. Ожидается, что этот шаг значительно изменит пользовательский опыт, обеспечив более плавное и интуитивно понятное взаимодействие с устройством.



Хотя подробностей о новом дизайне пока мало, инсайдеры отрасли с воодушевлением обсуждают возможности, которые может открыть новый подход. Учитывая инновационный опыт Apple, вполне вероятно, что iPhone 16 установит новый стандарт дизайна смартфонов, оставив конкурентов в попытке догнать его.



Отказ от физических кнопок также существенно повлияет на долговечность и водонепроницаемость устройства. Благодаря меньшему количеству отверстий и швов, новый iPhone будет более устойчив к воздействию внешних факторов, что еще больше укрепит стремление Apple выпускать продукцию премиум-класса.