Студия Cyberia Nova объявила о выходе первой демоверсии исторического боевика "Смута". Однако игрокам еще не скоро предстоит окунуться в реалистичные сражения. Пробная версия "Смутное время" больше похожа на увлекательную экскурсию по Москве XVII века, и нашим экскурсоводом выступит историк, реконструктор и видеоблогер Клим Жуков.

Что же ожидает игроков в этой уникальной демоверсии? Позволяя прогуляться по столице Русского царства, она позволит взглянуть на быт жителей того времени, узнать о ряде исторических фактов и погрузиться в атмосферу далекого прошлого. Поклонники знаний смогут даже пройти тест в конце экскурсии, чтобы проверить, насколько много информации им удалось усвоить из демоверсии. Кроме того, доступны некоторые игровые механики из основной версии.

Релиз амбициозной игры "Смута" запланирован на 4 апреля в VK Play. А для тех, кто хочет погрузиться еще глубже в историческую атмосферу, студия организовала исторический фестиваль "Смута. Герои эпохи", который пройдет в Нижнем Новгороде с 5 по 7 апреля. Это уникальная возможность для всех интересующихся историей окунуться в мир Смутного времени и почувствовать себя его настоящими героями.