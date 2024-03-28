Компания Marvel, верная своим обещаниям, представила официальный анонс своего многопользовательского шутера Marvel Rivals. В сети уже доступен первый трейлер, дающий представление о визуальном стиле и геймплее игры.

Компания Marvel, верная своим обещаниям, представила официальный анонс своего многопользовательского шутера Marvel Rivals. В сети уже доступен первый трейлер, дающий представление о визуальном стиле и геймплее игры.

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Пользователям предстоит взять на себя роль культовых героев и злодеев из комиксов Marvel и сражаться друг с другом в динамичных боях с видом от третьего лица. Персонажи будут обладать уникальными способностями, будь то мощный лазер Железного Человека или хитроумные телепортации Локи. Разрушаемые элементы на картах добавят в игровой процесс еще больше хаоса и непредсказуемости.

Разработкой Marvel Rivals занимается студия NetEase Games. Закрытое альфа-тестирование проекта стартует уже в мае этого года. Для пользователей из России игра будет доступна в Steam с полностью переведенным на русский язык интерфейсом. Также Marvel Rivals будет доступна в Epic Games Store.

Успехи Marvel в игровой индустрии за последние несколько лет сложно переоценить. Возможно, это стало результатом ошеломляющего успеха Marvel's Spider-Man 2018 года, сиквел которого разошелся тиражом более 10 миллионов копий.

В данный момент по мотивам комиксов Marvel находится в разработке несколько анонсированных игр, среди которых Iron Man от Electronic Arts. Один из авторов Marvel работает над созданием этой игры, обещая "потрясающий" результат. А недавно был представлен сюжетный трейлер игры Marvel 1943: Rise of Hydra, создаваемый Эми Хенниг, известной по работе над Uncharted.



