В рамках курса на технологическую независимость и поддержку отечественных производителей, российское правительство анонсировало масштабные планы по развитию игровой индустрии. Президент страны поручил кабинету министров исследовать возможности создания российских игровых консолей и облачных сервисов для гейминга.

В рамках курса на технологическую независимость и поддержку отечественных производителей, российское правительство анонсировало масштабные планы по развитию игровой индустрии. Президент страны поручил кабинету министров исследовать возможности создания российских игровых консолей и облачных сервисов для гейминга.

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Инициатива, выдвинутая губернатором Калининградской области, предусматривает разработку как стационарных, так и портативных устройств, а также операционных систем и облачных платформ для доступа к игровому контенту и приложениям. Реализация проекта должна быть завершена до середины июня 2024 года. Ответственность за его исполнение возложена на премьер-министра и губернатора.



Предыдущие попытки создания игровых устройств в России ограничивались разработкой приставок на базе Android, ретро-консолей и облачных сервисов. Однако текущие планы выглядят более амбициозно и могут стать значительным шагом вперед для российской игровой индустрии.

Дорожная карта развития, утвержденная правительством, также отражает эти цели. Она предусматривает сотрудничество с различными игровыми платформами и поддержку создания национальных игровых систем, способствующих распространению российских игр на внутреннем и международном рынках.



Новый курс правительства может открыть новые возможности как для российских разработчиков, так и для игроков. Он также способен укрепить позиции России на мировом рынке видеоигр. Учитывая амбициозность планов, остается надеяться, что они приведут к созданию конкурентоспособных продуктов, которые смогут удовлетворить запросы как отечественных, так и зарубежных пользователей.



Аналитики отмечают, что реализация проекта потребует значительных инвестиций и привлечения высококвалифицированных специалистов. Однако при грамотном подходе данная инициатива может стать катализатором развития российской игровой индустрии и привести к созданию новых рабочих мест, а также к росту экспорта отечественных видеоигр.