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Greg_Novo
Цифровой образ Юрия Никулина появится в новом фильме
Российский кинематограф готовится к премьере уникального проекта – семейной комедии "Манюня. Приключения в Москве", в котором одну из главных ролей исполнит цифровой образ Юрия Никулина.

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Российский кинематограф готовится к премьере уникального проекта – семейной комедии "Манюня. Приключения в Москве", в котором одну из главных ролей исполнит цифровой образ Юрия Никулина, легендарного советского актера, ушедшего из жизни в 1997 году.

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Создатели фильма, братья Андреасян, получили разрешение от семьи Никулиных на использование его образа. Внешность и голос актера будут воссозданы с помощью нейросетей. Работа над этим сложным и кропотливым процессом заняла около восьми месяцев.

"Бюллетень кинопрокатчика", ссылаясь на три готовые сцены фильма, сообщает, что "результат действительно поразителен". Нейросети смогли воссоздать не только мимику и жесты Никулина, но и его неповторимую интонацию и манеру речи.

События "Манюни. Приключения в Москве" разворачиваются в начале 1980-х годов. Главная героиня, озорная девочка по имени Манюня, вместе со своими друзьями отправляется в путешествие в Москву, где их ждут веселые приключения.

Помимо воссозданного образа Юрия Никулина, в фильме также задействованы известные актеры: Ирина Пегова, Павел Прилучный, Елена Яковлева, а также юморист Евгений Петросян.

Премьера семейной комедии "Манюня. Приключения в Москве" запланирована на 30 мая 2024 года. Фильм обещает стать настоящим событием для всех любителей российского кино, а также поклонников Юрия Никулина, который, благодаря достижениям нейросетей, вновь появится на экранах.

#бюллетень кинопрокатчика #юрий никулин
Источник: t.me
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