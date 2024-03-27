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Greg_Novo
Фил Спенсер задумался о создании портативной версии Xbox
Фил Спенсер, руководитель Microsoft Gaming, известен своим стремлением к инновациям и нестандартным решениям в игровой индустрии. Его последняя страсть - концепция портативного Xbox, которая могла бы перевести игровой опыт на новый уровень мобильности и доступности.

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Фил Спенсер, руководитель Microsoft Gaming, известен своим стремлением к инновациям и нестандартным решениям в игровой индустрии. Его последняя страсть - концепция портативного Xbox, которая могла бы перевести игровой опыт на новый уровень мобильности и доступности.

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Спенсер, который не скрывает своего восхищения современными портативными устройствами, такими как Steam Deck, Asus ROG Ally и Lenovo Legion Go, провёл собственное исследование, чтобы выявить ключевые отличия этих устройств от традиционного Xbox. Его цель - создать устройство, которое предложит полноценный гейминг в компактном формате, включая обширную библиотеку игр, социальные функции и поддержку кроссплатформенных сохранений.

Однако Спенсер также выразил недовольство отсутствием кроссплатформенных сохранений в таких играх, как Fallout 76, подчёркивая важность этой функции для современных игроков. Это желание улучшить игровой процесс и удобство использования является движущей силой за его исследованиями и разработками.

Команда Xbox активно изучает различные формы портативных игровых систем, анализируя их потенциал для привлечения новой аудитории и расширения игровых возможностей. Вопрос о том, какое устройство лучше всего подойдёт для этой задачи, остаётся открытым.

Спенсер осознаёт, что предпочтения потребителей могут варьироваться, и что выбор может пасть на другие бренды. В связи с этим, Microsoft не только работает над аппаратной частью будущего портативного устройства, но и стремится улучшить программное обеспечение, чтобы предложить пользователям наилучший игровой опыт.

В ближайшем будущем ожидаются новые предложения от Microsoft, включая консоли и контроллеры, которые могут удивить игровое сообщество. Недавняя сертификация нового девкита Xbox в Южной Корее подогревает интерес к предстоящим анонсам. Что касается портативных устройств, пока официальных заявлений не последовало, но ожидания остаются высокими.

В то же время, вопросы о поддержке Xbox со стороны сторонних издателей остаются актуальными, поскольку индустрия наблюдает за развитием ситуации и потенциальными изменениями в стратегии Microsoft.

#xbox #steam deck #microsoft gaming #lenovo legion go
Источник: igromania.ru
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