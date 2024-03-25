В последнее время индустрия носимой электроники стремительно развивается, и компания Apple не перестает удивлять своими инновациями. Недавно стало известно, что корпорация получила патент на новаторскую технологию, которая может кардинально изменить функциональность их популярных наушников AirPods Max.





Согласно информации из патентной заявки, разработчики Apple предложили метод, который позволяет наушникам распознавать различные патологии сердца. Это стало возможным благодаря внедрению специализированного сопроцессора и микрофонов, ориентированных на внутреннюю часть уха пользователя. Эти микрофоны способны фиксировать тончайшие изменения, происходящие на коже, что может указывать на наличие сердечных заболеваний, таких как брадикардия или тахикардия.

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Ключевую роль в обработке сигналов, поступающих от микрофонов, играют нейронные сети, которые, по всей видимости, будут управляться новым процессором. Это позволит не только точно анализировать получаемые данные, но и делать это в режиме реального времени, что открывает новые перспективы для мониторинга состояния здоровья.

Важно отметить, что получение патента не гарантирует немедленное внедрение описанных функций в продукцию компании. Apple может решить использовать эту технологию в следующем обновлении AirPods Max, в последующих поколениях устройства или даже полностью отказаться от её реализации. Тем не менее, сам факт патентования подобной технологии свидетельствует о стремлении Apple к интеграции передовых медицинских функций в свои устройства, что может существенно повысить их ценность для потребителей.

Это открытие подчеркивает тенденцию к расширению возможностей носимых гаджетов за пределы традиционного использования, превращая их в инструменты для улучшения качества жизни и заботы о здоровье.



