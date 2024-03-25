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Согласно информации из патентной заявки, разработчики Apple предложили метод, который позволяет наушникам распознавать различные патологии сердца. Это стало возможным благодаря внедрению специализированного сопроцессора и микрофонов, ориентированных на внутреннюю часть уха пользователя. Эти микрофоны способны фиксировать тончайшие изменения, происходящие на коже, что может указывать на наличие сердечных заболеваний, таких как брадикардия или тахикардия.
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Ключевую роль в обработке сигналов, поступающих от микрофонов, играют нейронные сети, которые, по всей видимости, будут управляться новым процессором. Это позволит не только точно анализировать получаемые данные, но и делать это в режиме реального времени, что открывает новые перспективы для мониторинга состояния здоровья.
Важно отметить, что получение патента не гарантирует немедленное внедрение описанных функций в продукцию компании. Apple может решить использовать эту технологию в следующем обновлении AirPods Max, в последующих поколениях устройства или даже полностью отказаться от её реализации. Тем не менее, сам факт патентования подобной технологии свидетельствует о стремлении Apple к интеграции передовых медицинских функций в свои устройства, что может существенно повысить их ценность для потребителей.
Это открытие подчеркивает тенденцию к расширению возможностей носимых гаджетов за пределы традиционного использования, превращая их в инструменты для улучшения качества жизни и заботы о здоровье.