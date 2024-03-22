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Greg_Novo
Radeon Adrenalin 24.3.1: масштабное обновление драйвера исправляет проблемы
В отличие от предыдущих обновлений, AMD не указывает конкретный процент улучшения производительности, однако обещает стабильность и высокую производительность, что является ключевым фактором для геймеров.

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Выпуск Radeon Adrenalin 24.3.1 стал значительным событием, предлагая пользователям не только улучшенную поддержку для новых игр, но и впечатляющий список исправлений, который может изменить игровой опыт на корню.

Следуя за NVIDIA, "красные" программисты AMD представили обновление Adrenalin Edition 24.3.1, которое обеспечивает поддержку ожидаемых игровых релизов, таких как Dragon's Dogma 2, Horizon Forbidden West и Outpost: Infinity Siege.
Обновление также привносит ряд исправлений, которые были долгожданными среди пользователей видеокарт Radeon:

- Устранение подтормаживания в играх при активации AFMF;
- Исправление ошибок драйвера в Helldivers 2 и Starcraft II на видеокартах Radeon RX 7900 и серии RX 7000 соответственно;
- Ускорение запуска World of Warcraft с API DirectX 12;
- Исправление фиолетовых "артефактов" в Dying Light 2 Stay Human при включенной функции Radeon Boost и трассировке лучей;
- Решение проблемы невидимости некоторых персонажей и текстур в игре "Казаки 3";
- Устранение мерцания огней в Space Engineers;
- Корректировка размера ползунка частоты памяти для видеокарт Radeon RX 7900 GRE;
- Обеспечение работоспособности кэширования шейдеров для пользователей Windows с определенными символами в имени;
- Корректировка отображения FPS в оверлее с метриками производительности при свернутой игре;
- Восстановление функции GPU Acceleration в Adobe Premiere Pro на системах с гибридными процессорами;
- Улучшение производительности рабочих нагрузок DirectML в Topaz AI.

Новый драйвер доступен для скачивания через функцию обновления в ПО Radeon или на официальной странице AMD. Это обновление предназначено для видеокарт Radeon RX 5000 и более новых моделей, в то время как для более старых карт серий Polaris и Vega выпущена отдельная версия драйвера.

Это обновление драйвера Radeon Adrenalin 24.3.1 может стать важным шагом в улучшении игрового опыта для пользователей по всему миру. С учетом масштаба внесенных изменений и исправлений, можно ожидать, что AMD продолжит укреплять свои позиции на рынке видеокарт, предлагая геймерам и профессионалам все более совершенные решения.

#amd #radeon
Источник: t.me
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