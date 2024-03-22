Это дело стало кульминацией растущего недовольства регуляторов по отношению к практикам Apple, которые, по мнению многих, ограничивают конкуренцию и инновации. В частности, иск подчеркивает, что Apple не только контролирует аппаратное обеспечение iPhone, но и экосистему приложений через App Store, что дает компании возможность исключать конкурентов и устанавливать высокие цены на приложения и услуги.

Министерство юстиции США объявило о подаче иска против корпорации Apple Inc. Иск обвиняет технологического гиганта в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и блокировании доступа конкурентов к ключевым аппаратным и программным функциям iPhone.

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Ситуация в США развивается на фоне значительных изменений в Европе, где Закон о цифровых рынках (DMA) уже начинает оказывать давление на Apple и других технологических гигантов. DMA требует от компаний, в том числе от Apple, предоставить пользователям больше свободы выбора и разрешить альтернативные магазины приложений на своих платформах.

Хотя в США пока не принят аналогичный закон, иск Министерства юстиции может стать первым шагом к более строгому регулированию действий IT-компаний в стране. Эксперты предполагают, что это дело может привести к принятию законодательства, схожего с DMA, и изменить правила игры для всех участников рынка.



Дело против Apple вызвало широкий резонанс среди потребителей, разработчиков и других компаний в индустрии. Многие видят в этом шанс на улучшение условий для инноваций и конкуренции, в то время как другие выражают опасения относительно потенциальных последствий для пользовательского опыта и безопасности.

Представители Apple пока не прокомментировали ситуацию, но ожидается, что компания будет активно защищать свои интересы в суде. Судебный процесс, скорее всего, затянется на несколько лет и может привести к значительным изменениям в отрасли.



