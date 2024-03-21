Сериал рассказывает историю палеонтолога Хелены Уолкер, озвученной Мэделин Мэдден, которая неожиданно оказывается на острове, населённом древними племенами и динозаврами. Зрители будут следить за её попытками выжить и раскрыть тайны этого загадочного мира.

Внезапный релиз мультсериала "ARK: The Animated Series" на стриминговом сервисе Paramount+ стал приятным сюрпризом для фанатов вселенной ARK. Без предварительных анонсов даты премьеры, сериал представил зрителям первые шесть эпизодов, обещая остальные семь выпустить в ближайшем будущем. Этот ход вызвал волну восторга и предвкушения среди поклонников.



Сериал рассказывает историю палеонтолога Хелены Уолкер, озвученной Мэделин Мэдден, которая неожиданно оказывается на острове, населённом древними племенами и динозаврами. Зрители будут следить за её попытками выжить и раскрыть тайны этого загадочного мира.



На данный момент эпизоды доступны только для подписчиков Paramount+ в США и Канаде, но уже 19 апреля они станут доступны и в других регионах. Анонсированный в 2020 году, мультсериал долго оставался в тени, но теперь, наконец, выходит на свет.



Сериал может похвастаться впечатляющим составом актёров озвучки, включая Рассела Кроу, Мишель Йео, Карла Урбана, Вина Дизеля, Дэвида Теннанта, Джеффри Райта, Монику Беллуччи и Алана Тьюдика. Вин Дизель также выступил продюсером сериала, продолжая своё участие во вселенной ARK после работы над ARK 2.

реклама

Сериал сопровождается анонсом игры ARK 2, запланированной к релизу на Xbox и PC в конце 2024 года. Разработчики поделились планами по поддержке и развитию игры, которая также будет доступна подписчикам Game Pass, расширяя доступность и вовлеченность аудитории.



