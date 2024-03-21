В ходе соревнований участникам были выданы читы, что стало возможным из-за взлома, осуществлённого через опасную уязвимость в игре, позволяющую запускать сторонний код на устройствах игроков.

В мире киберспорта произошло событие, которое вызвало широкий резонанс среди сообщества игроков и разработчиков: на недавнем турнире по популярной игре Apex Legends была обнаружена серьёзная уязвимость. В ходе соревнований участникам были выданы читы, что стало возможным из-за взлома, осуществлённого через опасную уязвимость в игре, позволяющую запускать сторонний код на устройствах игроков.



Студия Respawn, ответственная за разработку Apex Legends, не оставила этот инцидент без внимания. В официальном комментарии было заявлено, что безопасность игры и игроков является для них высшим приоритетом. В качестве меры реагирования, разработчики анонсировали выпуск "ряда многослойных обновлений" для усиления защиты игры. Первое из этих обновлений уже было выпущено.



В свете произошедшего, киберспортивные соревнования по Apex Legends были временно приостановлены. Организаторы обещают озвучить подробности о переигровке затронутого этапа в ближайшее время, однако плей-оффы первого сплита, запланированные на первую неделю мая, переноситься не будут.



Подробности о характере взлома пока не разглашаются, что порождает различные теории и домыслы в сообществе. Создатели античита Easy Anti-Cheat, используемого в Apex Legends, утверждают, что проблема не связана с их системой. Среди обсуждаемых теорий — возможный взлом через уязвимость в Source Engine, исходники которого утекли в интернет несколько лет назад.



