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Greg_Novo
SSD накопители будут продолжать расти в стоимости
Производители, такие как Western Digital и Kioxia, почти достигли докризисного уровня производства, восстановив его до 90%. Особое внимание уделяется 112-слойной памяти, широко используемой в потребительских SSD, и микросхемам типа MLC, предназначенным для корпоративного сегмента и высоконагруженных систем.

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В мире технологий, где скорость и объем данных играют решающую роль, SSD-накопители стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Однако последние тенденции на рынке могут вызвать беспокойство среди обычных пользователей и профессионалов. Аналитическая группа TrendForce уже в начале года предупреждала о возможном удорожании SSD-накопителей до 23%. Теперь, спустя несколько месяцев, китайские источники сообщают о возможном увеличении производства в ответ на растущий спрос, связанный с развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ).

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Производители, такие как Western Digital и Kioxia, почти достигли докризисного уровня производства, восстановив его до 90%. Особое внимание уделяется 112-слойной памяти, широко используемой в потребительских SSD, и микросхемам типа MLC, предназначенным для корпоративного сегмента и высоконагруженных систем.

Несмотря на то, что другие производители микросхем не торопятся увеличивать объемы производства, аналитики уже предсказывают рост цен на 10-15% во втором квартале. Существует оптимистичный прогноз, предполагающий замедление темпов роста до 5% в третьем квартале.

К концу года ожидается, что стоимость чипов увеличится примерно на 50%, что неизбежно скажется на ценах на SSD-накопители и другую продукцию, основанную на этих компонентах. Это может оказать значительное влияние на рынок, поскольку потребители и компании могут столкнуться с необходимостью пересмотра своих бюджетов на IT-инфраструктуру.

В эпоху, когда данные становятся новой "нефтью", устойчивость и доступность хранилищ данных становятся критически важными. Рост цен на SSD-накопители может стимулировать поиск альтернативных решений или ускорить разработку новых технологий хранения данных, которые могут предложить большую емкость и скорость по более конкурентоспособной цене.


#western digital #kioxia #ssd-накопители
Источник: t.me
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