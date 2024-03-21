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Greg_Novo
Apple ищет решение для разработчиков в ЕС, которые вынуждены платить огромную комиссию
Ситуация ставит под сомнение текущую модель монетизации в индустрии приложений и ищет ответы на вопросы о справедливости и доступности платформ для разработчиков всех масштабов. Представитель Apple подтвердил, что компания осознает эту проблему и активно работает над поиском решения, которое удовлетворило бы как разработчиков, так и политику компании.

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Недавно Райли Тестут, разработчик популярного AltStore, поднял вопрос о высоких комиссиях, взимаемых Apple с независимых разработчиков в Европейском Союзе.

Тестут, чье приложение было скачано более 10 миллионов раз вне экосистемы App Store, столкнулся с необходимостью выплатить Apple комиссию в размере €5 миллионов в соответствии с новыми правилами компании. Это вызвало широкое обсуждение среди разработчиков: как поступать, когда ваше приложение внезапно становится вирусным, и откуда брать средства на уплату таких значительных сумм?

Ситуация ставит под сомнение текущую модель монетизации в индустрии приложений и ищет ответы на вопросы о справедливости и доступности платформ для разработчиков всех масштабов. Представитель Apple подтвердил, что компания осознает эту проблему и активно работает над поиском решения, которое удовлетворило бы как разработчиков, так и политику компании.

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Этот случай подчеркивает важность коммуникации между крупными технологическими компаниями и независимыми разработчиками. В эпоху цифровой экономики, где инновации и креативность являются ключевыми факторами успеха, необходимо найти золотую середину, которая позволит и разработчикам процветать, и компаниям поддерживать качество и безопасность своих платформ.

Вопросы, связанные с комиссионными сборами и доступом к рынку, остаются актуальными и требуют внимания со стороны регуляторов, особенно в свете недавних изменений в законодательстве ЕС, направленных на повышение конкуренции и снижение барьеров для малого и среднего бизнеса.

#apple #ios
Источник: t.me
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