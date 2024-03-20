На конференции GTC 2024 компания продемонстрировала демо-версию игры, созданной на мощном движке Unreal Engine 5. Covert Protocol — это детективная игра, где каждый NPC обладает собственным интеллектом и способен в реальном времени реагировать на действия и слова игрока.

В мире видеоигр наступает новая эра, где искусственный интеллект (ИИ) начинает играть ключевую роль, превращая виртуальных персонажей в почти живых собеседников. NVIDIA, ведущий разработчик графических процессоров и ИИ-технологий, недавно представила свою новейшую разработку — игру Covert Protocol, которая обещает перевернуть представление о взаимодействии с неигровыми персонажами (NPC).

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На конференции GTC 2024 компания продемонстрировала демо-версию игры, созданной на мощном движке Unreal Engine 5. Covert Protocol — это детективная игра, где каждый NPC обладает собственным интеллектом и способен в реальном времени реагировать на действия и слова игрока. Это достигается благодаря интеграции технологий распознавания речи и продвинутой системы диалогов, разработанной совместно с Inworld AI.

В отличие от традиционных игр, где сценарии и диалоги заранее написаны и ограничены, в Covert Protocol все происходит на лету. Игроки могут ожидать уникального опыта при каждом прохождении, поскольку ИИ-персонажи будут реагировать по-разному в зависимости от их предыстории, черт характера и склонностей, которые задаются разработчиками.

Такой подход открывает новые горизонты для игровой индустрии, предлагая более глубокое взаимодействие с игровым миром. Covert Protocol демонстрирует потенциал ИИ в создании динамичных и убедительных виртуальных персонажей, которые могут стать настоящими компаньонами для игроков.

Синхронизация движений губ с текстом, хоть и не идеальна, является еще одним шагом к достижению реалистичности виртуальных персонажей. NVIDIA продолжает работу над улучшением анимации и поведения ИИ, чтобы каждый NPC был не просто опциональным элементом игры, но и полноценным участником сюжета.



