Согласно источнику, оборудование для нанесения нового покрытия уже настроено, но технология не будет готова к моменту выпуска iPhone 16, что делает ее эксклюзивной для iPhone 17.

Инсайдерская информация от Instant Digital указывает на то, что компания Apple внедрит революционное антибликовое покрытие в своем следующем флагмане - iPhone 17. Это покрытие, как ожидается, будет более устойчиво к царапинам, чем нынешнее Ceramic Shield.

Согласно источнику, оборудование для нанесения нового покрытия уже настроено, но технология не будет готова к моменту выпуска iPhone 16, что делает ее эксклюзивной для iPhone 17. Это открытие может стать значительным преимуществом для Apple в конкурентной борьбе за лояльность пользователей.



Новое стекло, по описанию инсайдера, будет обладать свойствами, схожими с Corning Gorilla Glass Armor, которое уже используется в Samsung Galaxy S24 Ultra. Это стекло известно своей повышенной прочностью к микроцарапинам и улучшенными антибликовыми характеристиками, что делает его идеальным выбором для современных смартфонов, которые часто используются в условиях яркого освещения.



Не исключено, что Apple может использовать Gorilla Glass Armor или его модификацию под собственным брендом, учитывая долгосрочное партнерство с Corning - компанией, которая помогла создать Ceramic Shield. Такое сотрудничество может привести к созданию нового стандарта в индустрии мобильных устройств, где прочность и качество экрана играют ключевую роль.



Эти слухи, хотя и не подтверждены официально, уже вызывают значительный интерес среди потребителей и аналитиков. Если они окажутся правдой, iPhone 17 может установить новый барьер для конкурентов и поднять планку качества мобильных экранов на новый уровень. С