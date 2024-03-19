Хьюго Барра, который руководил подразделением Oculus в компании Meta с 2017 по 2021 год, выразил мнение, что, хотя Vision Pro и является дорогостоящим девкитом, он играет ключевую роль в развитии индустрии.

В феврале Apple представила свой новейший продукт - Vision Pro. Это устройство, которое, по словам бывшего главы Oculus Хьюго Барры, может не только задать новый стандарт для гарнитур виртуальной и смешанной реальности, но и подготовить почву для будущих поколений VR-технологий.

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Хьюго Барра, который руководил подразделением Oculus в компании Meta с 2017 по 2021 год, выразил мнение, что, хотя Vision Pro и является дорогостоящим девкитом, он играет ключевую роль в развитии индустрии.

"Vision Pro неизбежно стал дорогостоящим девкитом, предназначенным для привлечения всеобщего внимания... ориентируясь на самом деле на разработчиков как на свою основную аудиторию," - говорит Барра.

Несмотря на то, что Vision Pro вызвал значительный интерес среди технологических энтузиастов и разработчиков, есть опасения, что его высокая стоимость и большой вес могут помешать его массовому распространению. Однако Барра уверен, что эти характеристики неизбежны для устройства, которое должно привлечь внимание к новой технологии.

Vision Pro может быть только первым шагом на пути к созданию более доступной и популярной VR-гарнитуры от Apple. "Vision Pro — это девкит, помогающий подготовить мир к появлению более популярной VR-гарнитуры Apple, которая может выйти на рынок через одно или два поколения," - отмечает Барра.

Vision Pro уже задал новую планку качества для других производителей, и его влияние на индустрию виртуальной реальности может быть значительным. Он может не только улучшить текущие стандарты, но и стимулировать конкуренцию, что приведет к ускорению развития технологий в этой области.

Apple Vision Pro может быть воспринят как дорогостоящий девкит, но его потенциал и влияние на будущее виртуальной реальности несомненны. Время покажет, сможет ли Apple преодолеть текущие барьеры и сделать VR-технологии доступными для широкой аудитории.