Этот анализ приходит вслед за недавним релизом порта игры для гибридной консоли Nintendo Switch, разработанным компанией Saber Interactive.

В мире геймеров разгорается новый интерес к ролевому экшену Kingdom Come: Deliverance после публикации видео на YouTube-канале ElAnalistaDeBits, где было представлено сравнение графических характеристик игры на разных платформах: Nintendo Switch, PC и PS5 по обратной совместимости с PS4 Pro.

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Этот анализ приходит вслед за недавним релизом порта игры для гибридной консоли Nintendo Switch, разработанным компанией Saber Interactive. Эксперты из Digital Foundry уже успели выразить свое восхищение работой, сравнивая графику между версиями для Switch и Xbox One и отметив значительные улучшения.

Видео ElAnalistaDeBits дает возможность более детально оценить усилия, приложенные к адаптации игры для Switch. Выводы, сделанные на основе видео, указывают на то, что версия Kingdom Come: Deliverance для Nintendo Switch, подобно порту «Ведьмака 3», представляет собой «приемлемый вариант» для игры, но не идеальный.

Среди замеченных изменений:

- Версия для Switch показывает множество ожидаемых упрощений графики по сравнению с более мощными платформами.

- Текстуры, тени, геометрия, освещение и дальность прорисовки были снижены, чтобы соответствовать ограничениям консоли.

- В стационарном режиме разрешение игры всегда ниже 720p, а в портативном режиме — в среднем 468p. Кроме того, игра страдает от нестабильных 30 FPS, особенно в моменты интенсивной графической нагрузки.

Тем не менее, несмотря на эти компромиссы, порт вызывает восхищение своей способностью адаптировать такую сложную и требовательную игру для портативной консоли. Это демонстрирует, что даже самые амбициозные проекты могут быть перенесены на Switch с достойным результатом, хотя и с определенными оговорками.

В целом, анализ показывает, что для тех, кто ценит портативность и готов принять некоторые графические уступки, Kingdom Come: Deliverance на Switch может стать достойным выбором.







