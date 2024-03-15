На данный момент Santa Monica Studio не подтвердила ни один из этих проектов, но вакансии и инсайдерская информация подогревают интерес и надежды поклонников.

В мире видеоигр витают слухи о том, что студия Santa Monica, известная своими эпическими играми серии God of War, работает над тремя новыми проектами, каждый из которых обещает возродить и расширить вселенную бога войны.

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Первый проект, о котором идут разговоры, — это возможный ремастер или полноценный ремейк оригинальной трилогии God of War. Это может означать, что классические приключения Кратоса получат современное графическое исполнение, улучшенный геймплей и возможно даже новый сюжетный поворот, чтобы соответствовать современным стандартам игровой индустрии.

Второй проект, согласно инсайдерской информации, — это самостоятельная игра, посвященная Атрею, сыну Кратоса. Эта игра, как предполагается, будет создана в духе Spider-Man: Miles Morales и предложит игрокам уникальный взгляд на вселенную God of War через глаза молодого бога.

Наконец, третий проект — это продолжение основной линии серии God of War. После успеха последней игры, фанаты с нетерпением ждут продолжения истории Кратоса и Атрея, их битв с богами и мифическими существами, а также развития их отношений.

На данный момент Santa Monica Studio не подтвердила ни один из этих проектов, но вакансии и инсайдерская информация подогревают интерес и надежды поклонников. Если эти слухи окажутся правдой, то нас ждет возрождение одной из самых знаковых серий в истории видеоигр.