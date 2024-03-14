В Apple официально не комментировали начало сборки iPhone 15 в регионе, однако в бразильском интернет-магазине компании обнаружились iPhone 15 с идентификатором BR/A

Появились сообщения о начале производства iPhone 15 в Бразилии. Хотя Apple не дала официальных комментариев по этому поводу, наличие продуктов с идентификатором BR/A в бразильском интернет-магазине компании указывает на то, что сборка устройств уже ведется на территории страны.



Согласно доступной информации, завод Foxconn Brazil в Сан-Паулу начал сборку только базовых моделей iPhone 15. В то же время, более дорогие версии — iPhone 15 Plus и 15 Pro — по-прежнему импортируются из Китая. Это решение может быть обусловлено стремлением Apple оптимизировать производственные затраты и укрепить свои позиции на втором по величине рынке Латинской Америки.



Несмотря на потенциальное снижение затрат на логистику благодаря локальному производству, официальная стоимость iPhone 15 в Бразилии остается высокой — около $1465 за модель на 128 ГБ. Это может быть связано с рядом факторов, включая налоговую политику, таможенные сборы и стратегию ценообразования компании.



Запуск производства iPhone 15 в Бразилии открывает новые возможности для Apple, включая улучшение доступности продуктов и возможное укрепление лояльности местных потребителей. Однако вопросы, связанные с ценообразованием, остаются актуальными и могут повлиять на восприятие бренда и продажи в регионе.