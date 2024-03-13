Так считает cтраховой институт дорожной безопасности США (IIHS)

В последние недели Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) провел серию испытаний автопилотов на автомобилях десяти различных марок, включая такие гиганты, как Tesla и BMW. Результаты оказались неутешительными: только автопилот Teammate от Lexus сумел пройти все испытания.

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Для проверки безопасности автопилотов использовались разнообразные методы, включая крепление гирь к рулевому колесу и прикрытие лица водителя тряпкой. В некоторых случаях автомобили продолжали движение даже тогда, когда водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

Эксперты IIHS отмечают, что подобные инциденты могут привести к серьезным авариям, а также к нарушению законов о безопасности дорожного движения. Они призывают производителей автомобилей усилить контроль качества автопилотов и провести дополнительные тесты для обеспечения их безопасности.

Это не первый случай, когда автопилоты известных марок автомобилей подвергаются критике со стороны страховых организаций. В прошлом году ряд крупных страховых компаний уже заявили о повышении стоимости страховки для владельцев автомобилей с автопилотами из-за большого количества аварий, связанных с их использованием.