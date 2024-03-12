В связи с этим были наняты топовые рекламные менеджеры, например Джозеф Кэди, который руководил отделом рекламы в NBCUniversal 14 лет

В ближайшие дни ожидается представление новых продуктов от Apple - iPad Pro с использованием технологии Oled и большого iPad Air. Вместе с тем, компания активизировала работу над планом дешевой подписки на свой стриминговый сервис Apple TV+.

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Для создания успешного проекта Apple наняла ряд топовых рекламных менеджеров, включая Джозефа Кэди - бывшего руководителя отдела рекламы в NBCUniversal. Ожидается, что Кэди поможет компании создать успешную рекламную кампанию для нового сервиса.

В настоящее время большинство потоковых сервисов предлагают подписки с рекламными материалами, в том числе и главный медиа-конкурент Apple - Netflix. Цена подписки на данный сервис со встроенной рекламой составляет более чем в два раза ниже, чем без нее.

Apple намерена последовать примеру своих конкурентов и снизить стоимость подписки на Apple TV+, предлагая пользователям рекламу. После недавнего повышения стоимости подписки до $9.99 в месяц, компания планирует снизить цену до $6.99. Таким образом, Apple хочет уровнять свои цены с предложениями Netflix и привлечь новых подписчиков.