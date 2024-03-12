Нас ждут iPad Pro в которых впервые появятся дисплеи OLED, ожидается что это станет ключевым нововведением.

На презентации Apple, которая состоится 12 марта, могут быть представлены новые iPad Pro, оснащенные передовыми технологиями, и большой iPad Air, который станет настоящим прорывом в сегменте планшетных компьютеров.

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Основное внимание будет уделено новым iPad Pro, которые станут первыми устройствами Apple с использованием инновационных OLED-дисплеев. Эти экраны обещают непревзойденное качество изображения, высокую контрастность и яркие, насыщенные цвета. Благодаря этой технологии, iPad Pro сможет предложить пользователям совершенно новый уровень визуального восприятия и удобства использования.

Также ожидается, что iPad Pro получит чип М3, обеспечивающий высокую производительность и энергоэффективность. Кроме того, еще одним важным нововведением может стать перенос фронтальной камеры с верхней грани устройства на боковую, аналогично iPad 10-го поколения. Это обеспечит более удобное использование камеры и улучшит эргономику устройства в целом.

Что касается большого iPad Air, то обновление этого продукта будет заключаться в выпуске его 12.9-дюймовой версии. Это позволит сделать планшет более удобным для просмотра контента, работы с документами и выполнения других задач.