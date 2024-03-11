Как сообщает The Wall Street Journal, Котик хочет купить TikTok. Но TikTok дорогой, такая сделка обойдётся в сотни миллиардов долларов, поэтому он хочет заручиться поддержкой инвесторов.

Генеральный директор Бобби Котик, который недавно покинул компанию Activision-Blizzard после 33 лет работы, выразил желание приобрести популярную социальную сеть TikTok.

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Согласно информации, полученной от The Wall Street Journal, Котик планирует заручиться поддержкой инвесторов для осуществления этой сделки, поскольку стоимость TikTok оценивается в сотни миллиардов долларов. Он уже обсудил эту идею с Сэмом Альтманом, генеральным директором OpenAI.

Этот интерес к TikTok возник не случайно. В настоящее время вокруг социальной сети происходят значительные изменения. Новый закон США "о защите американцев от программ, контролируемых иностранными злоумышленниками" может вынудить китайскую компанию ByteDance, владельца TikTok, либо отказаться от американского рынка, либо продать платформу в течение полугода.

Бобби Котик, известный своей активной позицией в бизнесе, уже проявил интерес к TikTok. Возможно, в ближайшее время мы услышим больше новостей о его планах и намерениях.