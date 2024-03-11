В прошлом месяце мы рассказывали про утилиту, которая наделяет старые материнские платы поддержкой технологии Resizable BAR. Однако, для работы ReBAR потребуется современная видеокарта – GeForce RTX 3000 и новее в случае NVIDIA.

В мире компьютерных технологий произошло интересное событие: утилита ReBAR, которая обеспечивает поддержку технологии Resizable BAR на старых материнских платах, теперь может работать с видеокартами GeForce GTX 16 и RTX 20.

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Ранее для работы ReBAR требовалась современная видеокарта, такая как GeForce RTX 3000 и новее. Однако, благодаря специальной утилите NVStrapsReBar, владельцы GTX 1600 и RTX 2000 теперь могут воспользоваться преимуществами этой технологии.

Resizable BAR, также известная как AMD Smart Access Memory, обеспечивает процессору прямой доступ ко всему объему видеопамяти, что приводит к небольшому, но заметному приросту производительности.

Утилита NVStrapsReBar позволяет модифицировать прошивку материнской платы и обеспечивает поддержку ReBAR для старых видеокарт. Она доступна для скачивания на специальной странице, где также можно найти подробную инструкцию по использованию.

Это событие является хорошей новостью для владельцев старых видеокарт, которые теперь могут воспользоваться преимуществами технологии Resizable BAR. Несмотря на то, что прирост производительности составляет всего около 3%, это может быть значительным улучшением для некоторых пользователей.